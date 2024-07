Novo Mini Countryman SE ALL4 chega ao Brasil

- Foto: Divulgação

A Mini anuncia a estreia do novo Mini Countryman SE ALL4 no Brasil, em duas versões elétricas. Design interno e externo foram atualizados e o SUV tem dimensões mais amplas. Há duas versões: Exclusive e Top. Equipado com dois motores elétricos, entrega 306 cv de potência e 50,3 kgfm de torque, acelerando de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos, com uma velocidade máxima de 180 km/h. A bateria de 66,45 kWh proporciona um alcance de até 320 km, segundo o Inmetro. O carregamento rápido de até 130 kW permite recuperar de 10% a 80% em menos de 30 minutos.

Preço médio dos carros no Brasil

O preço médio dos carros de passeio no Brasil deve chegar a R$ 152,5 mil ao longo de 2024. Isso representa alta de 8,5% em relação a 2023, quando o valor era algo em torno de R$ 140,6 mil. Foi o que apontou levantamento realizado pelo consultor automotivo Milad Kalume Neto, durante Seminário AutoData Revisão das Perspectivas 2024, informou a agência.

Nissan lança a linha 2025 do Sentra

Nissan lança a linha 2025 do Sentra, com novo design e mais equipamentos de série, agregando segurança e conforto. Os

preços partem de R$ 156 mil 390, na versão Advance, e vão até R$ 178 mil 390 para a Exclusive.

Carros elétricos nos EUA desaceleram

A sobretaxação aos carros elétricos chineses nos EUA, imposta pelo governo, pode contribuir para a desaceleração desse mercado por lá.Além dos preços altos, há apenas 64 mil carregadores públicos no país.

Canadá quer elevar taxas para carros elétricos

Autoridades canadenses anunciaram nesta segunda-feira,24, planos para elevar taxação de veículos elétricos e baterias fabricados na China, em linha com decisões similares dos EUA e da União Europeia.

Scania confirma investimento de R$ 2 bilhões

A Scania confirmou investimento de R$ 2 bilhões no Brasil de 2025 a 2028, continuando ciclo de investimento de R$ 1,4 bilhão, que se encerra este ano. Nova linha de ônibus elétricos, que será produzida em SP, terá aporte de R$ 60 milhões.

Volkswagen terá ChatGPT a bordo

A inteligência artificial (IA) do ChatGPT vai equipar o sistema de entretenimento de alguns modelos da Volkswagen. A ferramenta de pesquisa estará disponível nos novos veículos elétricos da família ID, além dos novos Golf, Tiguan e Passat.