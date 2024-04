Renault Kardian estreia em três versões | A TARDE

O Renault Kardian estreia em três versões equipado com motor 1.0 Turbo com câmbio automatizado de dupla embreagem, que entrega 125 cv e 22,5 kgfm de torque máximo. Primeiro veículo produzido no Brasil com a nova identidade visual de marca. A versão de entrada é a Evolution 1.0 Turbo e custa R$ 112.790, a Techno 1.0 Turbo chega por R$ 112.990 e a topo de gama,a Premiere Edition,tem preço de R$ 132.790 no lançamento. Multimídia de 8” com design flutuante,conexão Android Auto e Apple CarPlay. Traz seis airbags de série em todas as versões e 13 sistemas avançados de assistência ao motorista.

Audi RS6 Avant Performance chega ao Brasil

A Audi estreia a RS6 Avant Performance no mercado brasileiro, que está à venda por R$ 1.213.990 na modalidade de venda direta. A perua é equipada com o motor 4.0 V8 biturbo, e a potência subiu de 600 cv para 630 cv, com de 86,6 kgfm.

Volks retoma produção do T-Cross no Paraná

A Volkswagen retomou anteontem atividades produtivas na fábrica de São José dos Pinhais (PR), onde é produzido apenas o SUV T-Cross.A unidade estava sem produzir desde 26 de fevereiro, com os funcionários dos dois turnos entrando em férias coletivas.

BYD eleva aporte de recursos no Brasil

A BYD ampliou em R$ 2,5 bilhões o investimento no Brasil, chegando a R$ 5,5 bilhões. O objetivo é acelerar a fábrica de Camaçari, onde a companhia decidiu construir novos prédios do zero e dispensou a estrutura existente da Ford, e nacionalizar a tecnologia híbrido flex.

Mover atraiu R$ 66 bilhões este ano

O programa Mover, Mobilidade Verde e Inovação, atraiu, segundo a Anfavea, R$ 66 bilhões em novos investimentos pelas montadoras somente este ano. Valor chega a R$ 117 bi quando somados os anúncios desde 2021, e descontados os aportes que virão na cadeia.

Honda e Nissan anunciam parceria

Honda e Nissan anunciaram assinatura de memorando de entendimento, a fim de iniciar estudo de viabilidade para uma parceria nas áreas de eletrificação e inteligência veicular. O objetivo é a cooperação mútua em tecnologias de eletrificação.