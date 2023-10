Tiguan Allspace está de volta ao Brasil | A TARDE

O Volkswagen Tiguan Allspace retorna ao Brasil e está disponível para reservas na rede de concessionárias, na versão R-Line, a única à venda no País, por R$ 278.990. Com visual reestilizado, o SUV médio de 7 lugares produzido no México é equipado com motor 2.0 turbo.

Em relação ao visual, vale destacar os novos faróis interligados pela assinatura noturna em LED, que se estende por toda grade cromada com emblema da linha “R”. Na parte traseira, a parte inferior do para-choque traz novas ponteiras de escape, os detalhes em preto brilhante seguindo a linha da dianteira, e as novas lanternas em LED com assinatura exclusiva. As novas rodas têm detalhe diamantado e 19 polegadas.



O SUV é relançado no Brasil com o mesmo motor EA888 de terceira geração que equipa o modelo desde 2018. Na configuração 2.0 turbo da família TSI, que desenvolve 186 cv de potência e 30 kgfm de torque. Os quatro cilindros estão acoplados a uma transmissão automática de oito velocidades. Esse conjunto é mais fraco, comparado à configuração anterior que já é conhecida do consumidor brasileiro. Os números anteriores eram 230 cv e 35 kgfm.



De acordo com a Volkswagen, a troca de motor foi para enquadrar o SUV às novas exigências de emissões. O novo Tiguan Allspace está um pouco mais forte que o Jeep Commander 1.3 turbo, com 185 cv e 27,5 kgfm, vendido apenas com tração dianteira.



Segurança

O diferencial de segurança é o Travel Assist, sistema de assistência à condução semiautônomo (nível 2). Trata-se de uma combinação dos sistemas de Lane Assist e o controle de cruzeiro adaptativo com função Stop&Go (ACC), capaz de assumir os controles longitudinal e lateral do carro. Na rodagem em estrada, por exemplo, o sistema mantém o veículo centralizado na faixa.

De série, tem itens que são conhecidos de toda a linha Volkswagen: controles de tração e estabilidade, seis airbags, frenagem automática pós-colisão, frenagem de manobra, assistente de partida em rampa, controle de pressão dos pneus e bloqueio eletrônico de diferencial.

Para facilitar as manobras em shoppings ou na garagem de casa, o Tiguan ainda conta com sistema Park Assist, para vagas perpendiculares e paralelas. Basta selecionar a vaga na central multimídia que o sistema atuará auxiliando a manobra do veículo.

Multimídia

O painel de 10,25” é controlado pela central multimídia com tela de 8”, conectividade sem fio para smartphone (Apple CarPlay e Android Auto), navegação nativa, câmera de ré, controle de voz e ajustes do veículo, como o seletor de modo de condução (Eco, Normal, Sport e Individual) ou da luz ambiente da cabine com 30 opções de cores.

O ar-condicionado é de três zonas com saídas de ar e configuração de temperatura para os ocupantes do banco traseiro. O porta-objetos no console central integra o carregador de celular por indução com os botões de ignição, freio de estacionamento eletrônico, Start&Stop, Auto Hold e os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. O teto solar é opcional e custa R$ 10.000.