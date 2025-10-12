Seleção Brasileira mostra evolução com Ancelotti na goleada em cima da Coreia do Sul
Tostão analisa a vitória da seleção, o impacto do técnico Carlo Ancelotti e os desafios táticos do Brasil para enfrentar grandes seleções
Nos últimos anos, foi a melhor atuação da Seleção Brasileira, na goleada por 5x0 sobre a Coreia do Sul. A equipe foi exemplar na estratégia, na atitude e na execução individual, como deseja Ancelotti.
O time se mostrou compacto e intenso, com marcação alta e pressão coordenada. Quando não conseguia recuperar a bola na frente, recuava rapidamente, com Rodrygo e Estevão pelos lados e Matheus Cunha pelo centro. Apenas Vinicius Junior, centralizado, permanecia adiantado.
Com a posse, cinco jogadores atacavam simultaneamente — uma verdadeira aula de futebol moderno.
Rodrygo e Vinicius Junior brilham no ataque da Seleção
Como nos melhores momentos do Real Madrid, Rodrygo e Vinicius Junior alternaram posições com eficiência e criaram belas jogadas. Com Raphinha, o ataque ganha ainda mais profundidade.
Os laterais, porém, seguiram discretos no apoio ofensivo — um ponto que Ancelotti ainda precisa ajustar.
Ancelotti prioriza atitude e talento individual
Antes da partida, Ancelotti disse que a atitude dos jogadores é mais importante do que a estratégia. Acrescento a atitude e o talento individual. Repito, pela milésima vez, os técnicos são importantíssimos, essenciais, mas são superdimensionados nas derrotas e nas vitórias, embora existam, em todas as profissões, diferenças na eficiência. Ancelotti é um treinador especial.
As dúvidas que cercam o futebol brasileiro
O futebol, como a vida, é feito de dúvidas e incertezas.
- Qual será a melhor formação tática do Brasil diante das grandes seleções?
- Por que Pedro continua na reserva do Flamengo, mesmo sendo tão elogiado?
- Por que o Palmeiras vence mesmo sem encantar?
- Por que o Mirassol, que começou o Brasileirão ameaçado de rebaixamento, é hoje quarto colocado, com chances reais de vaga na Libertadores?
- E mais: o que acontece com o jovem Wallace Yan, do Flamengo, talentoso, mas indisciplinado e agressivo em campo? Ele precisa de apoio técnico, psicológico e comportamental.
- E quanto ao goleiro Fábio, aos 44 anos, que segue em altíssimo nível, calando os críticos?
- Enquanto isso, Hulk parece em declínio — ou vive apenas uma má fase?
Como disse Guimarães Rosa, “a vida dá muitas voltas, a vida nem é da gente.”
Reflexão além do campo: o Brasil radicalizado
Fora dos gramados, o país também enfrenta polarização e estagnação política.
Por que o Brasil segue tão radicalizado, com governo e Congresso voltados para disputas eleitorais e populismo, enquanto faltam políticas estruturais que mudem o futuro?
Escolas públicas e o valor da educação
Entre 1963 e 1965, Tostão estudou no Colégio Estadual Central, em Belo Horizonte, um símbolo da educação pública e da arquitetura moderna, projetado por Oscar Niemeyer.
Na época, as melhores escolas eram públicas. Hoje, lamenta-se saber que o governo estadual pretende transferir o colégio à União para quitar dívidas.
A comunidade escolar está mobilizada contra a proposta, defendendo o patrimônio histórico e educacional de Minas Gerais.
