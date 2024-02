O carnaval das articulações políticas | A TARDE

O Carnaval, conhecido por sua alegria e descontração, é um cenário perfeito para as articulações políticas. A construção efetiva de apoios e compromissos na classe política conforma-se nos momentos de lazer e entretenimento, estreitando laços, o que pode facilitar o caminho de quem busca os espaços de poder político. De longe, nada disso é novidade, mas nos últimos meses o deputado federal Elmar Nascimento (União-BA) tem reforçado a sua relação interpessoal com os colegas de olho na sucessão da presidência da Câmara.

O carnaval foi o ápice até aqui da sua pré-campanha ao articular a presença de dezenas de colegas para passar o período festivo em Salvador em uma espécie de “Elmar Folia”, com direito a entrada vip em camarotes e trios elétricos. A agenda política de Elmar e Lira teve como principal momento o encontro no sábado (10/02) com o governador Jerônimo Rodrigues (PT). O almoço com a presença de diversas lideranças da base aliada do PT baiano confirmou o apoio do governador aos deputados baianos para a sucessão de Lira, ao mesmo tempo que ajuda na aproximação cada vez mais forte de Elmar a um diálogo político efetivo com o campo adversário ao qual ainda pertence sob a liderança do ex-prefeito ACM Neto (União Brasil).

O almoço de cortesia ao presidente da Câmara também representa, decerto, um aceno da bancada baiana na Câmara a uma relação mais amistosa com Lira em um momento no qual o governo do presidente Lula (PT) calcula cada passo na aliança com os parlamentares do centrão diante do interesse em controlar a agenda legislativa e o protagonismo governativo do Poder Executivo aos olhos de lideranças empresariais e demais segmentos da sociedade civil.

Sendo a Bahia uma extensão das articulações políticas palacianas de Brasília, o café da manhã de Lira de “benção” a Elmar Nascimento sela a articulação do Planalto em redobrar o diálogo com o presidente da Câmara de olho na sua sucessão, o que passa pela especulação de que Lira se tornará ministro de Lula em 2025. A decisão de Lula desta semana ao anunciar que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, fará parte da articulação política direta com Lira é um sinal de que o presidente escolheu o diálogo no lugar do conflito com o Legislativo.

Sem dúvidas, Elmar Nascimento sai da festa carnavalesca com o desafio ainda maior de continuar sendo um dos principais interlocutores da relação do centrão (leia-se Lira) com o governo Lula, o que pode consolidar nos próximos meses o seu favoritismo na corrida pela sucessão da presidência da Câmara. A movimentação do deputado baiano diante de um protagonismo nacional ofusca o grupo político do ex-prefeito ACM Neto? Como isso pode interferir nas estratégias locais dos adversários do PT na Bahia?

*Professor Adjunto de Ciência Política da UNILAB e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (UFRB). E-mail: [email protected].