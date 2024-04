Autismo: é preciso adoção de práticas pedagógicas inclusivas | A TARDE

Entrevista - Jamaica Araújo, fisioterapeuta



O dia 2 de abril, celebrado esta semana, é reconhecido como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e tem o objetivo de disseminar informações para combater a discriminação e o preconceito contra aqueles que vivem com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A data é uma oportunidade para destacar os avanços da inclusão escolar, promovendo ambientes educacionais mais acessíveis e acolhedores para estudantes com TEA. A fisioterapeuta e fundadora da Clínica Espaço Kids, Jamaica Araújo, fala sobre a importância de fazer um processo inclusivo com ajustes de práticas pedagógicas.

Pessoas com autismo precisam de uma atenção pedagógica especial?

Sim, as crianças com autismo têm algumas características específicas, que podem incluir diversos níveis de alterações na função social, no comportamento e na comunicação, portanto elas precisam de um ambiente seguro e gentil, composto por profissionais sensíveis e capacitados, do auxílio de uma pessoa tecnicamente treinada para fazer o acompanhamento pedagógico – AP, com o intuito de contribuir com o seu desenvolvimento escolar e de um PEI (Plano Educacional individualizado) adequado à condição da criança.

As escolas devem promover uma educação mais inclusiva para os autistas?

Sim, claro. As escolas e a comunidade precisam se adaptar as diferenças. Na escola é imprescindível o plano educacional individualizado (PEI) para cada aluno com TEA. Precisamos pensar que cada aluno tem suas especificidades, habilidades e dificuldades. Claro que é compreensível a sobrecarga dos profissionais, mas é necessária uma comunicação fluida e contínua entre escola, família e equipe terapêutica para o desenvolvimento em conjunto desse PEI. Além disso, a escola é um ambiente importante para a educação da comunidade sobre o TEA também, um ambiente em que envolve diversas famílias e que pode captá-las para divulgar o conhecimento e a informação de qualidade.

Como a família deve ser acolhida frente ao diagnóstico de um filho com TEA?

Quando a gente fala de uma pessoa com TEA, falamos de uma família com TEA, ou seja, uma família que precisa de acolhimento, orientação, apoio, informação e, principalmente, de empatia. Quando se recebe um diagnóstico de TEA, a família altera toda sua rotina, necessitando de uma rede de apoio sólida que inclui em alguns casos, atendimento individualizado específico para esse familiar que está diretamente envolvido no cuidado da pessoa com TEA.

O que o serviço público vem oferecendo de inovador para o atendimento da melhoria cognitiva e emocional dos pacientes autistas?

Existem alguns centros de atendimento direcionados para as pessoas com TEA, desde a infância até a vida adulta. Em Salvador, por exemplo, tem o Centro Educacional Pestalozzi, CRE TEA (Centro de referência estadual para pessoas com Transtorno do Espectro Autista) e o Projeto FAMA (Fantástico Mundo Autista). O primeiro trabalha com educação inclusiva, o segundo trabalha com atendimento multidisciplinar e educação permanente em saúde, o último trabalha com adolescentes e adultos no desenvolvimento de suas habilidades, direcionando em alguns casos para o mercado de trabalho.

DESTAQUES

HPV em dose única

O Ministério da Saúde tem uma nova estratégia de vacinação contra o HPV. A partir de agora, o esquema será em dose única, substituindo o antigo modelo em duas aplicações. Com isso, a pasta praticamente dobra a capacidade de imunização dos estoques disponíveis no país. A ideia é intensificar a proteção contra o câncer de colo do útero e outras complicações associadas ao vírus. ”É crucial conscientizar sobre a importância da prevenção primária, que inclui a vacinação contra o HPV, especialmente em jovens que ainda não iniciaram a vida sexual”, alerta a ginecologista Jaqueline Neves.

Doações de órgãos mais fácil

Quem quiser ser doador de órgãos vai poder registrar o desejo no site ou aplicativo do Conselho Nacional de Justiça-CNJ. Isso garante que os familiares e o sistema de saúde tenham conhecimento da decisão do doador. Para termos uma clareza da situação hoje, 42 mil pessoas aguardam na fila por um transplante no Brasil; 500 delas são crianças. Em 2023, três mil pessoas morreram antes de conseguir um doador. Acesse o site: www.aedo.org.br e manifeste seu desejo de doação em vida.

Vacina combate VSR

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o registro da vacina Abrysvo, da farmacêutica Pfizer. A dose combate o vírus sincicial respiratório (VSR), causador de infecções no trato respiratório, como a bronquiolite que é uma inflamação dos brônquios que acomete com bastante preocupação crianças

pequenas e bebês. O imunizante é indicado para a prevenção da doença do trato respiratório inferior em crianças desde o nascimento até os seis meses de idade por meio da imunização ativa em gestantes.

Doença de Parkinson

O dia 11 de abril é o Dia Mundial do Parkinson, data que permite uma maior projeção de informações sobre a doença, como prevenção, sintomas, diagnóstico e tratamentos. Atualmente, os tratamentos contra Parkinson já evoluíram bastante e contam com alta tecnologia capaz de melhorar bastante a qualidade de vida dos pacientes. Embora não haja uma maneira garantida de prevenir o Parkinson, adotar um estilo de vida saudável é uma decisão bastante sensata. Isso inclui manter uma dieta equilibrada, exercitar-se regularmente para promover a saúde cardiovascular e cerebral, ter um sono de qualidade, e evitar toxinas ambientais, como pesticidas.