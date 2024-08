Atacama: dez motivos para conhecer o deserto mais seco do mundo

Deserto do Atacama - Foto: Arquivo Pessoal

Viajar ao Atacama é uma experiência única, de deixar qualquer viajante sem fôlego. A parte do ficar sem fôlego, inclusive, é literal, pois além das belezas, o Atacama e suas atrações se posicionam em altitude elevada, o que pode gerar desconforto naqueles que não estão acostumados com esse tipo de passeio. Uma coisa nos garantimos, há como se proteger da altitude, então, não será esse o motivo que fará você desistir de viajar para um dos lugares mais belos desse planeta. Para dar uma força na sua vontade de conhecer o Atacama, preparamos uma lista com dez motivos para programar essa viagem. Ao final do texto, também trazemos algumas dicas úteis.

| Foto: Arquivo Pessoal

10 motivos para conhecer o Atacama

1. Deserto mais seco do mundo: o Atacama é considerado o deserto mais árido do mundo, com algumas áreas não recebendo chuvas por décadas.

2. Altitude elevada: parte do Atacama está localizada em altitudes elevadas, chegando a mais de 4.000 metros acima do nível do mar, o que pode render boas histórias e experiências em meio a pontos turísticos belíssimos.

3. Riqueza mineral: é uma região rica em minerais, incluindo depósitos de cobre, lítio, nitrato e outros minerais valiosos. Você verá toda essa riqueza quando estiver nos passeios. Os guias costumam exemplificar, fazendo o visitante ter contato direto, quando seguro, com essas fontes minerais.

4. Observatórios astronômicos: devido à sua altitude, baixa umidade e céus frequentemente limpos, o Atacama abriga alguns dos observatórios astronômicos mais importantes do mundo. Há tours especializados em observar o universos, suas estrelas, constelações e planetas.

5. Lagunas Altiplânicas: são lagos localizados em grandes altitudes, muitas vezes rodeados por montanhas nevadas, criando paisagens de tirar o fôlego. Esse é um passeio obrigatório dentre todas as opções disponíveis no Atacama. Não deixe de fora da sua lista.

6. Flora surpreendente: apesar das condições extremas, o Atacama abriga uma variedade de plantas adaptadas, incluindo cactos gigantes que podem viver centenas de anos. Você vai se surpreender com o que há natureza é capaz de fazer mesmo em lugares remotos e extremos.

7. Geoglyphs e arte rupestre: a região possui sítios arqueológicos impressionantes, como geoglifos e pinturas rupestres que datam de milhares de anos.

8. Povoados históricos: existem povoados históricos, como San Pedro de Atacama, que preservam a cultura e a história dos povos indígenas que habitaram a região. É uma oportunidade única de mergulhar na cultura local.

9. Festivais e celebrações: a região celebra festivais tradicionais que misturam elementos indígenas com influências coloniais, como o Festival da Virgem do Carmen. Para estar no local em uma dessas celebrações, você precisa consultar o calendário festivo antes de planejar sua viagem.

10. Múmias e vestígios arqueológicos: o Atacama é conhecido por preservar múmias e vestígios arqueológicos que remontam a civilizações antigas, como os povos pré-colombianos que habitavam a região há milhares de anos. Esses vestígios oferecem insights valiosos sobre a história e a vida nessas terras áridas ao longo do tempo.

| Foto: Arquivo Pessoal

As curiosidades citadas destacam a diversidade e a singularidade do Atacama, um lugar verdadeiramente especial no mundo e, como dissemos, que merece sua visita. Agora que você já tem 10 bons motivos para visitar o deserto chileno, listamos abaixo algumas dicas úteis para sua viagem.

Os voos internos no Chile, desde que você não esteja com muita bagagem, costumam ser baratos, então você pode combinar sua ida ao Atacama com uma visita a Santiago, por exemplo. Relembre aqui nossas dicas sobre a capital chilena. O aeroporto mais próximo de San Pedro de Atacama é o da cidade de Calama. É este o ponto de partida para suas aventuras. San Pedro fica pouco mais de 1h de distância do aeroporto, mas não se preocupe. Várias agências oferecem o traslado de ida e volta partindo o aeroporto. É possível comprar na chegada. O valor fica em torno de 25.000 pesos por pessoa para quem compra ida e volta. Se comprar separado, sai mais caro. É possível barganhar no preço, principalmente se estiver em grupo.

San Pedro tem muitas opções de hospedagem. O ideal é se hospedar próximo à rua principal, chamada de Caracoles. É nesse arredor que estão as lojinhas, restaurantes e agências de viagem. Eu me hospedei no Hostal KM Zero, que é perto da principal, possui banheiro privativo e uma cozinha. Essa cozinha nos salvou vários dias, afinal não é barato comer no Atacama, então era possível comprar pão, ovos etc. e preparar na cozinha para o café.

Fique atento para o fato que alguns passeios incluem lanche e ou almoço. Nossa dica, quando for buscar um restaurante, é que procure por aqueles que oferecem “Menu”, que combina entrada, prato principal e sobremesa por preços bem mais acessíveis que os pratos normais na maioria dos restaurantes. Comemos quase todos os dias no Restaurante La Picada Del Indio. O Menu, que sempre variava boas opções. custava 9.000 pesos por pessoa, tanto no almoço quanto no jantar.

| Foto: Arquivo Pessoal

Uma cosia importante é assim que chegar a San Pedro buscar uma agência e fechar seus passeios. Os preços são variáveis, embora não haja tanta mudança. É possível combinar preços melhores ao fechar todos os passeios na mesma agência, principalmente se estiver em grupo de três ou mais pessoas. Visitamos cinco agências, comparando preços, até fechar com a Ecoaventura.

Você precisa estar ciente que o Atacama tem uma infinidade de atrações, mas as principais, que foi as que fizemos, são: Pedras Rojas e Lagunas Altiplânicas, Geiseres de Tatio, Vale De La Luna, Salar do Atacama e Laguna Cejar. O Tour Astronômico também é uma excelente pedida, mas não vale a pena se estiver em época de lua cheia, já que a claridade atrapalha a visualização.

| Foto: Arquivo Pessoal

Uma dúvida comum entre os viajantes é acerca de levar ou não dinheiro em espécie. É sempre recomendável ter dinheiro em papel em mãos, porém todos os estabelecimentos aceitam cartão, seja de crédito ou débito, este último para quem possui contas multimoedas, a exemplo da Wise. Se passar por Santiago, faça o câmbio por lá, já que no Atacama as cotações são menos vantajosas que na capital.

Por fim, lembramos que ficou mais fácil viajar de Salvador ao Chile, já que a companhia aérea chilena Sky Airline está com voos diretor entre as capitais baiana e chilena. De qualquer forma, não deixe de pesquisar, pois a Latam costuma oferecer boas opções com conexão em Guarulhos. Esperamos ter ajudado com essas dicas. Desejamos boa viagem a todos!