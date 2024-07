Lugares imperdíveis para conhecer no Chile

Experiência enriquecedora e diversificada no Chile - Foto: Erick Issa / Divulgação

Viajar para Santiago, no Chile, é uma experiência enriquecedora e diversificada, repleta de motivos irresistíveis que cativam viajantes de todo o mundo. Para os baianos ficou ainda mais fácil conhecer o Chile, já que a companhia aérea de baixo custo, Sky Airline, começou a operar voos diretos entre a capital chilena e o Aeroporto de Salvador.

Santiago também é porta de entrada para destinos famosos do Chile, como o Deserto do Atacama, a Patagônia Chilena e Santa Cruz, este último um destino dedicado aos amantes de um bom vinho. Tem ainda quem aproveite a visita à capital chilena para conhecer as cidades de Viña del Mar e Val Paraíso.



Santiago é uma cidade que respira cultura e história. Com uma mistura única de influências indígenas, espanholas e modernas, você encontrará uma rica tapeçaria de tradições, arquitetura e arte em toda a cidade. Desde os museus e galerias de arte até os bairros históricos como Lastarria e Bellavista, há sempre algo novo para descobrir e aprender.

As paisagens aqui são de tirar o fôlego, já que a cidade está localizada no vale central do Chile, sendo cercada por montanhas majestosas, vinhedos exuberantes e parques naturais pitorescos. Os amantes da natureza encontrarão inúmeras oportunidades para explorar trilhas, fazer passeios de bicicleta e desfrutar de vistas panorâmicas impressionantes.

A culinária chilena é uma festa para os sentidos, com uma variedade de pratos deliciosos e ingredientes frescos. De pratos tradicionais como empanadas e pastel de choclo a iguarias modernas em restaurantes de renome internacional, como o Mercado Central, os visitantes podem desfrutar de uma verdadeira experiência gastronômica em Santiago.



Como um dos principais produtores de vinho do mundo, o Chile é famoso por seus vinhos. Como dissemos, Santiago é o ponto de partida perfeito para explorar as famosas vinícolas do país. Passeios de degustação de vinhos nas regiões vinícolas próximas, como o Vale do Maipo e o Vale de Casablanca, oferecem uma oportunidade única de experimentar alguns dos melhores vinhos do Chile.

À noite, Santiago ganha vida com uma vibrante cena noturna que oferece variedade de bares, clubes e locais de música ao vivo. Os bairros de Bellavista e Barrio Brasil são conhecidos por sua atmosfera animada e diversificada, onde os visitantes podem desfrutar de uma noite inesquecível de diversão e entretenimento.

Esses são apenas alguns dos muitos motivos pelos quais fazer uma viagem a Santiago do Chile é uma escolha emocionante e gratificante. Com sua rica cultura, paisagens deslumbrantes e uma infinidade de experiências para desfrutar, Santiago certamente deixará uma impressão duradoura em todos os que a visitam.

Abaixo, listamos nove atrações turísticas que você não deve deixar de visitar em sua primeira viagem à capital do Chile.

1. Cerro San Cristóbal: esta colina oferece algumas das vistas mais espetaculares da cidade. Suba até o topo de teleférico ou funicular e maravilhe-se com a vista panorâmica de Santiago e da majestosa Cordilheira dos Andes ao fundo. No topo, você também encontrará o Santuário da Imaculada Conceição e uma grande estátua de Virgem Maria.

2. Centro Histórico (Plaza de Armas): no coração de Santiago, a Plaza de Armas é o ponto focal do centro histórico da cidade. Aqui você encontrará a imponente Catedral Metropolitana, o Palácio de La Moneda (sede do governo) e diversos edifícios históricos que refletem a rica herança colonial do Chile.



3. Bairro Bellavista: conhecido por sua atmosfera boêmia e artística, o bairro Bellavista é o lar de uma infinidade de bares, restaurantes, galerias de arte e boutiques de moda. É também onde você encontrará a famosa Casa Museo de Pablo Neruda, La Chascona, uma das casas do renomado poeta chileno.



4. Mercado Central: uma visita ao Mercado Central é uma experiência imperdível para os amantes da gastronomia. Este mercado histórico abriga uma variedade de barracas e restaurantes que oferecem uma deliciosa seleção de frutos do mar frescos, incluindo o famoso ceviche chileno.

5. Parque Metropolitano de Santiago: este é um dos maiores parques urbanos do mundo e oferece uma variedade de atividades ao ar livre. Além de visitar o Cerro San Cristóbal, você pode explorar o Jardim Zoológico Nacional, o Jardim Botânico e os extensos espaços verdes perfeitos para caminhadas e piqueniques.

6. Museus: Santiago abriga uma série de museus fascinantes que exploram a história, a arte e a cultura do Chile. Alguns dos mais populares incluem o Museu Nacional de Belas Artes, o Museu de Arte Pré-Colombiana e o Museu de la Memoria y los Derechos Humanos, que documenta os anos sombrios da ditadura militar chilena. Uma excelente pedida é o Museu de História Natural, que fica no Parque Quinta Normal e tem entrada gratuita.



7. Vinícolas do Vale do Maipo: a poucos quilômetros de Santiago estão algumas das vinícolas mais renomadas do Chile, situadas no deslumbrante Vale do Maipo. Faça um passeio pelas vinícolas locais, como Concha y Toro e Santa Rita, e desfrute de degustações de vinhos enquanto aprende sobre a produção vinícola do Chile.



8. Costanera Center: esta imponente estrutura é o edifício mais alto da América Latina, e uma visita ao Costanera Center oferece uma perspectiva única da cidade. Além de apreciar a vista panorâmica do mirante no 61º andar, os visitantes podem desfrutar de compras no shopping center adjacente, que abriga uma ampla variedade de lojas, restaurantes e entretenimento.

9. Templo Bahá'í: Fora do roteiro tradicional está esse lugar diferente. Localizado no sopé da Cordilheira dos Andes, o Templo Bahá'í, também conhecido como "Templo de Luz", é uma obra arquitetônica impressionante e um importante ponto turístico em Santiago. Projetado pelo arquiteto canadense Siamak Hariri, este templo é o único de sua espécie na América do Sul e um dos poucos no mundo. Sua estrutura de forma oval e sua cobertura translúcida em forma de asa são inspiradas na natureza e representam a busca da unidade e harmonia entre os povos. Além de admirar a arquitetura única do templo, os visitantes podem desfrutar de momentos de paz e contemplação nos jardins tranquilos que o cercam. O Templo Bahá'í é um lugar de beleza e serenidade, onde pessoas de todas as crenças são bem-vindas para refletir e encontrar inspiração.