Estados Unidos: saiba todos os detalhes de como tirar visto americano

Viajar para os Estados Unidos pode ser o sonho de muita gente, afinal o país norte-americano oferece uma infinidade de destinos e atrações, como Orlando, Miami, Nova York, Las Vegas, Los Angeles, dentre outros. Se essa viagem está nos seus planos, você precisa saber que o primeiro passo para tornar esse sonho realidade é solicitar o seu visto americano.



Mostramos aqui na Coluna Issa a Bordo o passo a passo para tirar seu passaporte. Se você ainda não tem um passaporte, antes de solicitar o visto, será preciso obter este documento. Mas se você já tem um passaporte e deseja tirar o visto americano, preparamos um passo a passo para te ajudar. Confira!

Importante saber que não é recomendável que você compre passagens para os Estados Unidos sem ter um visto, afinal, caso seu visto seja negado, além da frustração, você perderá o dinheiro que investiu nessas passagens. Tenha paciência e não caia em tentações para comprar a passagem antes de ter o visto.



Há várias modalidades de visto, como de estudante e de negócios, mas neste caso vamos focar no visto de turismo. O valor é fixado em 160 dólares. Como o real está desvalorizado perante a moeda americana, essa é uma quantia que pode pesar no bolso. Na cotação, atual, 185 dólares equivalem a R$ 1.011. Tenha em mente que o visto tem validade de 10 anos, o que te permitirá fazer quantas viagens quiser aos EUA, na condição de turista e pelo prazo permitido em cada entrada, no decorrer desses 10 anos.

O site do Consulado Americano divide o processo de obtenção do visto em quatro passos. O primeiro deles é o preenchimento do Formulário de Solicitação de Visto DS-160. Basta entrar no site do Consulado e preencher o formulário. Para iniciar o processo de preenchimento deste formulário, você deverá fazer um login. Isso é importante, porque impede que um erro ou problemas com a internet faça com que você perca as informações e precise preencher tudo do início. Aqui, você pode salvar todo preenchimento a qualquer momento.



O endereço para acessar o formulário é https://ceac.state.gov/genniv. Embora esteja todo em inglês, há um botão de tradutor no site. Caso não consiga localizá-lo, você também pode usar o tradutor automático do Google Chrome. Anote e guarde o ID da solicitação e a resposta de segurança que foi selecionada. Você irá precisar de ambas as informações para acessar o seu DS-160 em outras oportunidades, como, por exemplo, se resolver preencher pouco a pouco.

Preste todas as informações corretas. Evite erros ou informações imprecisas, pois qualquer divergência pode resultar na negativa para o visto. Informações falsas podem fazer com que você fique inelegível permanentemente para obtenção de um visto americano.

O segundo passo é o pagamento da taxa e o agendamento da visita ao Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV) e da Entrevista na Embaixada ou Consulado. Acesse o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV) e crie ou acesse a sua conta. Em seguida, selecione a categoria do visto que irá solicitar e pague a taxa de solicitação. Logo em seguida, selecione onde e como irá retirar o seu visto. No caso de residentes na Bahia, como o consulado mais próximo é no Recife, é importante selecionar a opção receber por Correios. O seu passaporte com o visto chegará no endereço escolhido no prazo de até 10 dias úteis da data de aprovação.



O pagamento deve ser feito em cartão de crédito ou boleto. O sistema pode demorar até 2 dias para reconhecer o pagamento. Somente após isso que você estará liberado para agendas a visita ao CASV, que é onde se colhe as digitais e retira fotos, bem como para a entrevista no Consulado, que é onde você será entrevistado e deve prestar as informações com calma, segurança e sem divergências com o que foi preenchido no formulário.

Não esqueça de imprimir a página de confirmação de agendamento do CASV ao finalizar. Na ida ao CASV, leve consigo a confirmação do agendamento, o comprovante de pagamento da taxa e seu passaporte atual e anteriores (se houver). Não leve mochilas, bolsas ou similares, pois é proibido entrar no local com esses artigos pessoais. O celular deve permanecer desligado enquanto estiver no CASV.



Ao decidir tirar o visto americano, você, que é de Salvador ou do interior, deve ter em mente que o consulado mais próximo fica no Recife. Isso vai gerar custos, afinal, você precisará arcar com passagens até Recife, bem como hospedagem. Tente agendar a visita ao CASV e Consulado para o mesmo dia, caso esteja disponível no sistema. Isso vai permitir que sua passagem pelo Recife seja mais rápida, reduzindo seus custos. Quando tirei meu visto, cheguei no Recife por volta das 8h da manhã e fui no mesmo dia para o CASV. Minha entrevista no Consulado foi no outro dia de manhã cedo, permitindo retornar para Salvador no final no dia, ou seja, gastando apenas uma diária de hotel em Recife para minimizar os gastos.

Quando for à entrevista no Consulado, leve um classificador com documentos que comprovem seus vínculos com o Brasil, como, por exemplo, extrato de Imposto de Renda, Carteira de Trabalho, extrato bancário, dentre outros documentos que você julgar pertinente. É melhor pecar pelo excesso do que correr o risco de ter o visto negado. Levar os documentos não significa que você terá que mostrá-los. Isso só vai ocorrer caso você seja solicitado. Eu levei todos estes documentos, mas não me foi pedido absolutamente nada.



Após a entrevista, que é feita toda em português, você é informado na hora se o seu visto foi aprovado ou negado. Caso aprovado, seu passaporte fica no Consulado para confecção e impressão e, como já dito, é enviado ao seu endereço pelos Correios num prazo de até dez dias úteis.

Mais uma vez, repito que é importante que esteja calmo durante a entrevista. Nervosismo nunca ajuda em nada. A entrevista é um processo normal. Apenas algumas perguntas serão feitas. Não dá para garantir o que será perguntado a cada pessoa, porque isso pode variar, mas não será perguntado nada que você não saiba responder ou que não tenha preenchido no formulário de solicitação de visto. Durante minha entrevista, por exemplo, fui perguntado sobre coisas do tipo: qual o motivo da sua viagem? Com quem você irá viajar? Onde você trabalha?



Ah! Uma última coisa. Não leve celular para o Consulado. Não é possível entrar no local com nenhum aparelho eletrônico, muito menos com bolsas. Muita gente desavisada leva celular e acaba tendo que pagar em uma lojinha ao lado para guardar o aparelho durante a entrevista. Também não é permitido levar acompanhante. No mais, tenha calma e boa sorte!