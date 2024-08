Passo a passo: descubra todos os detalhes para tirar seu passaporte

Descubra passo a passo para tirar o passaporte - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Viajar para fora do Brasil pode ser o sonho de muita gente, mas, antes disso, é preciso se preparar para não ser pego de surpresa. Isso inclui verificar todos os documentos necessários para ingressar no país escolhido, se é necessário visto ou se há alguma exigência de vacinas para entrar naquele território, dentre outras questões pertinentes.

Hoje, aqui na Coluna Issa a bordo, do A TARDE, vamos tratar de um documento essencial para aqueles que estão planejando viajar pela primeira vez para fora do país. Estamos falando do passaporte, documento emitido pela Polícia Federal ou pelas Embaixadas do Brasil no exterior, que tem validade de 10 anos e permite que brasileiros possam entrar em outros países mundo afora.

Documento pode ser emitido pela Polícia Federal ou embaixadas do Brasil | Foto: FÁTIMA MEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO/18.09.2018

Confira abaixo um passo a passo para conseguir seu passaporte

Primeiro de tudo você precisa entender que o passaporte é um documento de identificação, assim como o RG, por exemplo, mas, ao contrário do documento nacional, o passaporte te identifica junto a autoridades de outros países, permitindo anotações de entradas e saídas de brasileiros em territórios fora do Brasil. O custo atual para emitir o passaporte é de R$ 257,25.

Embora todas as informações sobre obtenção de passaporte estejam disponíveis no ba.gov.br, a marcação não é feita através desta plataforma, mas sim pelo gov.br (https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-passaporte-comum-para-brasileiro). Ao acessar o link, o cidadão deve clicar em iniciar e responder as perguntas iniciais, que buscam saber, dentre outras coisas, se a pessoa já teve um passaporte válido, se o atual está vencido, se é brasileiro ou brasileiro naturalizado etc.

Após responder essas perguntas, vai aparecer uma tela solicitando confirmar se as respostas estão corretas. Se estiver tudo ok, você pode prosseguir para a tela seguinte, onde vai aparecer a lista de documentos necessárias para obter seu passaporte. Essa é uma lista variável, já que, por exemplo, embora todos os cidadãos entre 18 e 70 devam comprovar a quitação eleitoral, apenas os homens devem apresentar certificado de reservistas. A lista exata de documentos exigido por pessoa será gerada com base nas respostas que você dará as perguntas que citamos anteriormente, então preste atenção e responda com cuidado.

Em suma, os documentos obrigatórios para um cidadão entre 18 e 70 anos obter um passaporte são documento de identificação original (atualizado e em bom estado), contendo nome completo, data de nascimento, local de nascimento (cidade) e nomes dos pais, passaporte anterior (caso já tenha tido um passaporte antes), certidão de quitação eleitoral, emitida pelo TSE, através do link (https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral) e no caso dos homens o certificado de reservista ou documento equivalente.



Fachada do Aeroporto Internacional de Salvador | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Ao final da página que traz as informações dos documentos necessários, o cidadão deve clicar em preencher formulário. Uma nova página vai abrir. É aqui que você deve preencher, atentamente, todos os dados solicitados. O formulário tem quatro abas: Dados Pessoais, Documentos, Dados Complementares e Revisar Dados. Na primeira aba, você deve inserir seus principais dados pessoais, como nome, filiação e outros. Na aba documentos, você precisará preencher os dados com informações do seu RG, CPF, Certidão de Nascimento e Passaporte anterior, caso já tenha o documento. Em caso de primeira via do passaporte, essa informação pode ficar em branco.

Já em Dados Complementares, o cidadão deve preencher informações como profissão, endereço, telefone e e-mail. A última aba, como o próprio nome informa, serve para verificar se tudo foi preenchido corretamente ou se falta alguma informação. Com tudo preenchido, você deve marcar a guia “declaro que as informações são verdadeiras” e enviar seu formulário.

Após enviar seu formulário, a página seguinte vai oferecer opções para pagamento da taxa de emissão de passaporte. Atualmente, o cidadão pode pagar por Boleto Gru (Guia de Recolhimento da União), Pix ou Cartão de Crédito. É importante ressaltar que o cidadão só deve prosseguir com o agendamento após confirmação do pagamento. A taxa poderá ser paga em qualquer agência bancária, casas lotéricas ou pela internet.

Se atente ao tempo de compensação bancária. Em caso de boleto, você deve aguardar entre 24 e 72 horas para fazer o agendamento. Para pagamentos com Pix ou Cartão de Crédito, geralmente em 10 minutos já é possível prosseguir com o agendamento. Caso o pagamento não tenha sido detectado, recomenda-se aguardar mais 2 horas até realizar uma nova tentativa de agendamento.

Em Salvador, aparecerá duas opções de postos para que você compareça e dê prosseguimento ao processo de obtenção do seu passaporte. Você deve escolher entre os postos da Polícia Federal que ficam nas unidades do SAC do Salvador Shopping ou do Shopping Barra. Se estiver no interior, também há postos nos SACs de Ilhéus, Barreiras, Feira II e Conquista II. Não é necessário ligar para o SAC ou entrar no site para agendar esse serviço. O agendamento é feito no próprio site da Polícia Federal, o mesmo que você utilizou para preencher o formulário.

A foto do documento será coletada de maneira digital no próprio posto do SAC no dia agendado. Fique atento para não esquecer nenhum documento no dia da sua apresentação no posto agendado.

Em caso de solicitação de passaporte para menores de 18 anos, será exigida a presença e autorização dos pais ou representante legal ou do juiz competente. Em caso de menores sob guarda, será indispensável à apresentação de autorização judicial. O menor deve estar presente. A autorização dos pais mencionada pode efetivar-se da seguinte forma: assinatura de ambos os pais na presença do funcionário ou ainda, comparecendo somente um dos pais, apresentação de autorização do outro com firma reconhecida em cartório por autenticidade (Autorização específica para passaporte).

Comparecer à unidade da Polícia Federal indicada no momento do agendamento é o último passo para a retirada do passaporte. No posto, o oficial vai verificar os documentos, além de coletar os dados eletrônicos, foto e assinatura. Após essa etapa, será impresso o protocolo onde vai constar a data provável da entrega do Passaporte, que, geralmente, costuma ser de no máximo seis dias úteis. Após esse período, você deve voltar ao posto e retirar seu passaporte. Agora é só programar sua viagem internacional. Boa viagem!