3ª edição da Salvador Burger Gourmet vai ser lançada no Red Burger

- Foto: Divulgação

De 21 de agosto a 21 de setembro, a terceira edição do Salvador Burger Gourmet by Restaurant Week movimenta mais de 40 estabelecimentos na capital baiana. O lançamento para imprensa, influenciadores e proprietários de restaurantes será na terça-feira, às 18h, no Red Burger, na Barra. As inscrições estão nos últimos dias, mas ainda é possível participar do evento, realizado pelo Brasil Restaurant Week e Licia Fabio Produções, que promete reunir criatividade e sabor em receitas exclusivas.

Gratidão

Para comemorar seus 80 anos, Tânia I. Costa reuniu familiares e amigos mais próximos no último dia 15, para um animado happy hour no salão de festas de sua residência, no Canela. O espaço ganhou uma linda e elogiada decoração com muitas flores em tons de rosa, presente da amiga Lúcia Oliveira. O destaque foi a mesa do bolo, com doces deliciosos preparados pelas irmãs Elenita e Carol, além de um buffet de tortas e antepastos oferecido pelas irmãs, filhos, netos e pelo amigo João Osmário. A animação ficou por conta das amigas, que dançaram ao som das músicas interpretadas por Adson Tapajós. Como lembrança, os convidados levaram delicados “Bem Vividos”, presente da amiga Edna Sena. A aniversariante estava radiante e feliz com a festa exatamente como havia sonhado.

Tudo sobre July em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

| Foto: Divulgação

Celebração

Em um jantar intimista no salão de festas do Condomínio Diamond, no Itaigara, Luiz Paulo Isensee e Eliane Nilo reuniram as famílias na noite do dia 16 para oficializar sua união. Foi uma noite repleta de emoção, marcada pelas lindas palavras proferidas pelo casal durante a troca das alianças. As filhas, Luizi Isensee e Fernanda e Paula Dantas, também se pronunciaram em nome das famílias, abençoando a união. O ponto alto veio com o neto, Leo Isensee, que emocionou os presentes ao interpretar, com sua bela voz, a canção Imagine, de John Lennon. A noite, simples e elegante, foi regada a bom vinho, espumante e um buffet dos deuses, assinado por Rose Mary Macieira. Que a felicidade acompanhe sempre o casal nessa nova etapa da vida!

| Foto: Divulgação

Integração

A I Jornada Baiana de Uro-Nefrologia Pediátrica será realizada no dia 30, no auditório do Centro Médico do Hospital Mater Dei Salvador, reunindo cerca de 300 profissionais para atualização em temas essenciais da especialidade. A programação inclui palestras e debates com urologistas, nefrologistas, radiologistas, fisioterapeutas e psicólogos de renome nacional. O evento abordará desde fundamentos até questões polêmicas do cuidado integral da criança, com coordenação dos médicos Nilo Leão, João Estrela, Alexandre Ziomkowski, Leonardo Calazans, Marina Lordelo e Carolina Amoretti.

| Foto: Divulgação

Sustentabilidade

O secretário de Inovação e Tecnologia de Salvador, Alberto Braga, participa no dia 28 do Seminário de Agendas Sustentáveis e Governança Pública, promovido pelo Conselho Regional de Administração da Bahia, no Hotel Mercure Pituba. Licenciado do mandato de vereador, ele se une a especialistas para debater inovação, clima e responsabilidade social dentro do projeto Inspira 2050 – O Futuro da Gestão Sustentável.

| Foto: Divulgação

Conexões

O Grupo Empório, sob direção criativa de Elis Piñón, estreia na CASACOR Bahia 2025 com o ambiente “Entre Mundos”, assinado pelo arquiteto Pedro Chezzi. O projeto une paisagismo sensorial e cenografia exclusiva e combina design thinking, biofilia, neuroarquitetura e wellness invisível, criando uma atmosfera poética. Inspirada pelo Mercato Mayfair, em Londres, Elis viu afinidade com a proposta de Pedro. A estreia marca a Empório Decor, dedicada ao paisagismo de alta performance. O Grupo oferece solução acústica inédita no Brasil, certificada pelo IPT.

| Foto: Divulgação

Primavera

Radiante de felicidade na bela festa das suas 80 primaveras, a juíza aposentada Aide Ouais festejou em grande estilo, com um culto seguido de recepção na Associação Atlética da Bahia, cercada de amigos e dos filhos Jerônimo, Mariana e Ramon, mais o neto Alãzinho e demais familiares. O bufê impecável do Alfredoro, com assessoria da 3 Marias, elegante vestido da Castelle e toda a sua beleza por Maria Helena Dias, deram brilho maior ao feliz encontro natalício. Parabéns!

| Foto: Divulgação

Inauguração

O Centro Histórico de Salvador acaba de ganhar um novo endereço para celebrar a cultura, a arte e os encontros: o Pátio Ordem Terceira. O espaço foi apresentado em um evento exclusivo para cerca de 180 convidados e já nasce com a missão de se tornar um dos principais palcos para manifestações culturais, casamentos, celebrações sociais e encontros corporativos da capital baiana. “O pátio foi pensado para ser um lugar de experiências, de encontros que transformam, e que levem a cultura baiana para o mundo”, afirma João Vitorino, sócio do empreendimento.

Homenagem

Hoje, às 17h, a Academia de Letras da Bahia promove o lançamento de Helena Parente Cunha: escrita, ternura e compromisso, da editora Via Litterarum. Organizado pelo presidente da ALB, Aleilton Fonseca, o livro reúne ensaios de professores e pesquisadores sobre a obra da escritora baiana, autora de 26 obras traduzidas em diversos países. Entre eles, Mulher no espelho, publicado no Brasil e em vários idiomas. Falecida em 2023, aos 93 anos, Helena foi poeta, ficcionista e professora universitária e destacou-se por uma linguagem inovadora e pelo olhar crítico sobre a condição feminina. O evento terá bate-papo e sessão de autógrafos, aberto ao público.

Audiovisual

A Banda EVA acaba de gravar seu novo audiovisual, numa edição especial da Macaco Sessions, projeto da produtora Macaco Gordo, que se tornou sinônimo de qualidade e boa música. O registro marca um ponto alto na celebração dos 45 anos de trajetória do Grupo EVA. Clássicos que atravessaram gerações ganharam novas cores e texturas, lado a lado com canções inéditas, todas vestidas por uma sonoridade ousada e contemporânea, que é marca registrada do EVA desde a entrada do cantor Felipe Pezzoni.

Aniversário

Hoje (19): Paloma Jorge Amado, Iolanda Almeida, Tika Marques, Adelmo Machado Neto

Amanhã (20): Luluca Oyama, Ana Paula Doria, Paulo Porciúncula