HOME > colunistas > JULY
COLUNA

July

Por Alexandra Isensee

Uma das mais tradicionais colunas sociais do jornalismo brasileiro, publicada ininterruptamente em A TARDE desde o final dos anos 1960.
ACERVO DA COLUNA
Publicado quinta-feira, 05 de março de 2026 às 4:53 h | Autor: Alexandra Isensee

ALSCIB e Shopping da Bahia realizam 2º Talk Mulheres Inspiradoras

Coluna July desta quinta-feira, 5

Isabela Suarez é convidada para a 2ª edição do Talk Mulheres Inspiradoras
Isabela Suarez é convidada para a 2ª edição do Talk Mulheres Inspiradoras

ALSCIB e Shopping da Bahia realizam, no dia 12 de março, às 17h, no Pereira Café, a 2ª edição do Talk Mulheres Inspiradoras. Idealizado por Graça Valadares, o projeto recebe a advogada e empresária Isabela Suarez, presidente da ACB e da Fundação Baía Viva. Com mediação da jornalista Gabi Monteiro, o encontro celebra trajetórias femininas de superação, liderança e protagonismo no cenário baiano, em evento exclusivo para convidados.

Recondução

O auditório Afonso Garcia Tinoco ficou repleto de autoridades dos três Poderes, membros do Ministério Público de diversos estados, advogados e amigos para a posse de Pedro Maia Souza Marques, reconduzido ao cargo de Procurador-Geral de Justiça da Bahia para o biênio 2026-2028. Em discurso emocionado, agradeceu aos integrantes da mesa e destacou a mãe Liliza, a esposa Sabrina e as filhas Gabriela e Beatriz como seus alicerces.

Os casais Sabrina e Pedro Maia Souza Marques, Procurador-Geral de Justiça da Bahia e Larissa e Ralph Mello
Os casais Sabrina e Pedro Maia Souza Marques, Procurador-Geral de Justiça da Bahia e Larissa e Ralph Mello

Enlace

Após uma cerimônia civil emocionante e intimista, Cesinha e Paula Fernandez Mera receberam convidados para recepção no Preta Bistrô, nos jardins do Museu de Arte Contemporânea da Bahia. Em ambiente acolhedor e descontraído, a noite foi marcada pelo alto astral, buffet farto e saboroso, além do tradicional bolo dos noivos e brindes de champanhe, celebrando o início de uma nova etapa.

Os recém-casados entre Iara Fernandez, Sandra Borges Fernandez e Sylvinha Borges
Os recém-casados entre Iara Fernandez, Sandra Borges Fernandez e Sylvinha Borges

Posse

A diretoria da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas, empossada ontem, em Brasília, tem como vice-presidente Dora Nunes, que cumpre o terceiro mandato na presidência da Federação das Santas Casas da Bahia. Primeira mulher a ocupar o cargo em 30 anos, Dora é diretora executiva do Hospital São Francisco, em Campo Formoso, e atuará ao lado do presidente Flaviano Feu Ventorim, que substitui o dinâmico e atuante Mirocles Véras.

Dora Nunes assume a vice-presidência da CMB
Dora Nunes assume a vice-presidência da CMB

Homenagem

O aniversariante do dia 12, Carlos Alberto de Nóbrega, cancelou os festejos de seus 90 anos. No entanto, o SBT prepara uma homenagem que será gravada no programa A Praça é Nossa!. No segundo semestre, o casal Nóbrega passará um fim de semana em nossa terra, quando deverá jantar com a família Batalha e revisitar a Praça Eng. Carlos Batalha.

Sílvio Batalha entre o casal Renata Domingues e Carlos Alberto, e Rodrigo Faro
Sílvio Batalha entre o casal Renata Domingues e Carlos Alberto, e Rodrigo Faro

Solidária

O Salvador Shopping passa a contar com o Quiosque Social, iniciativa do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social que transforma o mall em vitrine para instituições beneficentes, com espaço gratuito e renda 100% revertida às ações. A estreia é com a Cooperativa Costurando Sonhos. O Salvador Norte Shopping também inaugura unidade com o Centro Público de Economia Solidária, via Associação Soteropolitana de Arte e Cultura.

Naiana Laborda (Coordenadora de Gestão e Articulação Social do IJCPM), Leila Flores (Coordenadora de Projetos da Costurando Sonhos), Fábia Siqueira (Gerente de Desenvolvimento Social)
Naiana Laborda (Coordenadora de Gestão e Articulação Social do IJCPM), Leila Flores (Coordenadora de Projetos da Costurando Sonhos), Fábia Siqueira (Gerente de Desenvolvimento Social)

Lançamento

No próximo dia 26, na Livraria Leitura do Shopping Salvador, às 18h, acontecerá o lançamento do livro “Ligando os Pontos do ESG para uma nova dinâmica”, das autoras Daniela Pinho, Marcela Argollo, Monique Melo e Rebecca Lyrio, com prefácio assinado pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que apresenta uma leitura contemporânea, sistêmica e integradora sobre o ESG, conectando sustentabilidade, governança, inovação e propósito empresarial.

Monique Melo participa de lançamento do livro “Mulheres que dão conta demais” em São Paulo
Monique Melo participa de lançamento do livro "Mulheres que dão conta demais" em São Paulo

Acadêmica

O presidente da Academia de Letras da Bahia, Aleilton Santana da Fonseca, convida para a sessão solene de abertura do ano acadêmico de 2026. Será amanhã, às 19h, no Palacete Góes Calmon, sede da ALB, mais belo e todo reformado, em Nazaré.

Varanda

A Varanda do Teatro SESI Rio Vermelho recebe, no dia 10, às 20h, o espetáculo Noite Dançante com o maestro Fred Dantas e convidados — uma programação especialmente dedicada à dança de salão, reunindo repertório instrumental e vocal que atravessa épocas, estilos e fronteiras musicais.

Mês da Mulher

Em homenagem ao Mês da Mulher, a médica do trabalho baiana, Ana Paula Teixeira, lança o guia “Quando Ela Fala, Todo Mundo Ouve”. Baseado em sua experiência clínica e no livro “Quando o Trabalho Dói”, o guia traz situações reais e caminhos práticos para fortalecer o posicionamento feminino no ambiente corporativo. Disponível em: https://escutaris.github.io/guiaquandoelafala/

Aniversários

Hoje (5): Rita Tourinho, Tereza Valadares Coelho, Aline Dórea, Felipe Lins Lyrio Rezende, Safira Rocha

Amanhã (6): Jurandir de Almeida Santos, Leila Pimental, Sara Barnuevo, Roberto Macedo, Maurício Castro Lima, Paulo Dias, Antônio Luiz Diniz, Manuela Brandilize, Ana Maria Gordilho, Luciano Mathias, Jefferson Queiroz

