ALSCIB e Shopping da Bahia realizam 2º Talk Mulheres Inspiradoras

Isabela Suarez é convidada para a 2ª edição do Talk Mulheres Inspiradoras - Foto: Divulgação

ALSCIB e Shopping da Bahia realizam, no dia 12 de março, às 17h, no Pereira Café, a 2ª edição do Talk Mulheres Inspiradoras. Idealizado por Graça Valadares, o projeto recebe a advogada e empresária Isabela Suarez, presidente da ACB e da Fundação Baía Viva. Com mediação da jornalista Gabi Monteiro, o encontro celebra trajetórias femininas de superação, liderança e protagonismo no cenário baiano, em evento exclusivo para convidados.

Recondução

O auditório Afonso Garcia Tinoco ficou repleto de autoridades dos três Poderes, membros do Ministério Público de diversos estados, advogados e amigos para a posse de Pedro Maia Souza Marques, reconduzido ao cargo de Procurador-Geral de Justiça da Bahia para o biênio 2026-2028. Em discurso emocionado, agradeceu aos integrantes da mesa e destacou a mãe Liliza, a esposa Sabrina e as filhas Gabriela e Beatriz como seus alicerces.

Tudo sobre July em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os casais Sabrina e Pedro Maia Souza Marques, Procurador-Geral de Justiça da Bahia e Larissa e Ralph Mello | Foto: Divulgação| (Tarso MKT)

Enlace

Após uma cerimônia civil emocionante e intimista, Cesinha e Paula Fernandez Mera receberam convidados para recepção no Preta Bistrô, nos jardins do Museu de Arte Contemporânea da Bahia. Em ambiente acolhedor e descontraído, a noite foi marcada pelo alto astral, buffet farto e saboroso, além do tradicional bolo dos noivos e brindes de champanhe, celebrando o início de uma nova etapa.

Os recém-casados entre Iara Fernandez, Sandra Borges Fernandez e Sylvinha Borges | Foto: Divulgação

Posse

A diretoria da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas, empossada ontem, em Brasília, tem como vice-presidente Dora Nunes, que cumpre o terceiro mandato na presidência da Federação das Santas Casas da Bahia. Primeira mulher a ocupar o cargo em 30 anos, Dora é diretora executiva do Hospital São Francisco, em Campo Formoso, e atuará ao lado do presidente Flaviano Feu Ventorim, que substitui o dinâmico e atuante Mirocles Véras.

Dora Nunes assume a vice-presidência da CMB | Foto: Divulgação

Homenagem

O aniversariante do dia 12, Carlos Alberto de Nóbrega, cancelou os festejos de seus 90 anos. No entanto, o SBT prepara uma homenagem que será gravada no programa A Praça é Nossa!. No segundo semestre, o casal Nóbrega passará um fim de semana em nossa terra, quando deverá jantar com a família Batalha e revisitar a Praça Eng. Carlos Batalha.

Sílvio Batalha entre o casal Renata Domingues e Carlos Alberto, e Rodrigo Faro | Foto: Divulgação

Solidária

O Salvador Shopping passa a contar com o Quiosque Social, iniciativa do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social que transforma o mall em vitrine para instituições beneficentes, com espaço gratuito e renda 100% revertida às ações. A estreia é com a Cooperativa Costurando Sonhos. O Salvador Norte Shopping também inaugura unidade com o Centro Público de Economia Solidária, via Associação Soteropolitana de Arte e Cultura.

Naiana Laborda (Coordenadora de Gestão e Articulação Social do IJCPM), Leila Flores (Coordenadora de Projetos da Costurando Sonhos), Fábia Siqueira (Gerente de Desenvolvimento Social) | Foto: Divulgação

Lançamento

No próximo dia 26, na Livraria Leitura do Shopping Salvador, às 18h, acontecerá o lançamento do livro “Ligando os Pontos do ESG para uma nova dinâmica”, das autoras Daniela Pinho, Marcela Argollo, Monique Melo e Rebecca Lyrio, com prefácio assinado pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que apresenta uma leitura contemporânea, sistêmica e integradora sobre o ESG, conectando sustentabilidade, governança, inovação e propósito empresarial.

Monique Melo participa de lançamento do livro “Mulheres que dão conta demais” em São Paulo | Foto: Divulgação| (Rebeca Lima)

Acadêmica

O presidente da Academia de Letras da Bahia, Aleilton Santana da Fonseca, convida para a sessão solene de abertura do ano acadêmico de 2026. Será amanhã, às 19h, no Palacete Góes Calmon, sede da ALB, mais belo e todo reformado, em Nazaré.

Varanda

A Varanda do Teatro SESI Rio Vermelho recebe, no dia 10, às 20h, o espetáculo Noite Dançante com o maestro Fred Dantas e convidados — uma programação especialmente dedicada à dança de salão, reunindo repertório instrumental e vocal que atravessa épocas, estilos e fronteiras musicais.

Mês da Mulher

Em homenagem ao Mês da Mulher, a médica do trabalho baiana, Ana Paula Teixeira, lança o guia “Quando Ela Fala, Todo Mundo Ouve”. Baseado em sua experiência clínica e no livro “Quando o Trabalho Dói”, o guia traz situações reais e caminhos práticos para fortalecer o posicionamento feminino no ambiente corporativo. Disponível em: https://escutaris.github.io/guiaquandoelafala/

Aniversários

Hoje (5): Rita Tourinho, Tereza Valadares Coelho, Aline Dórea, Felipe Lins Lyrio Rezende, Safira Rocha

Amanhã (6): Jurandir de Almeida Santos, Leila Pimental, Sara Barnuevo, Roberto Macedo, Maurício Castro Lima, Paulo Dias, Antônio Luiz Diniz, Manuela Brandilize, Ana Maria Gordilho, Luciano Mathias, Jefferson Queiroz