Americo Neto vai ao Cannes Lions, maior prêmio de publicidade do mundo

Americo Neto participa do Cannes Lions 2025 - Foto: Divulgação

O fundador da Viamídia Publicidade, Americo Neto, fará mais uma de suas viagens de imersão voltadas para aprendizado e inspiração. Ele, que já esteve duas vezes em Nova York visitando algumas das maiores agências do mundo e frequentemente está em São Paulo junto a clientes e à ABAP Nacional, agora parte para a França, na cidade de Cannes, onde acontecerá o Cannes Lions 2025. A programação acontece entre os dias 16 e 20 e Américo acompanhará tudo de perto, como parte da delegação da ABAP Nacional. O festival reunirá delegações de mais de 100 países e apresentará os melhores cases do mundo, que concorrerão aos cobiçados Leões de Cannes - os troféus mais prestigiados da publicidade global.

Americo Neto participa do Cannes Lions 2025 | Foto: Divulgação

Sucesso

O II Congresso de Saúde Militar foi um sucesso, contando com a presença de conceituados militares da área de saúde do Exército. O general Tomás Paiva, comandante do Exército, abriu o evento com uma aplaudida palestra sobre a programação científica e a moderna gestão administrativa voltada para a preservação e o cuidado com a saúde da tropa nos hospitais e unidades de atendimento em todo o território nacional. O general Ribeiro, comandante da 6ª Região Militar, foi parabenizado pela organização do evento na Bahia, que foi prestigiado por personalidades militares e civis, como o comendador Nelson José de Carvalho e o médico Hélio Braga, diretor da Rede Star Aliança.

General Tomás Paiva, comandante do Exército, e o comendador Nelson José de Carvalho prestigiam o II Congresso de Saúde Militar na Bahia | Foto: Divulgação

Inovação

A empresária Taíssa Gama, com experiência na gestão pública no Brasil e no mercado financeiro dos EUA, lidera o MED GLOBAL SUMMIT, um evento exclusivo para médicos brasileiros. O encontro vai promover a escrita colaborativa de um livro, que será lançado em uma universidade renomada em Boston, EUA. A iniciativa oferece conhecimento, visibilidade e networking de alto nível. No Brasil, a organização é feita em parceria com Luciana Fontes, diretora da LF Eventos, referência em eventos corporativos. Médicos interessados podem contatar Taíssa (@taissagama) ou Luciana (@lufonteseventos).

Taíssa Gama e Luciana Fontes lideram o MED GLOBAL SUMMIT para médicos brasileiros | Foto: Divulgação

Grife

A designer brasileira Gabriela Guanais estreou sua grife autoral de joias no prestigiado evento Villa Brasil Cannes, durante o Festival de Cannes. Radicada em Paris, ela uniu a exuberância do Brasil ao refinamento francês em três coleções inéditas: Tropical Déco, ARA e Festa. Suas criações, sustentáveis e vibrantes, utilizam ouro reciclado e gemas certificadas. Gabriela, apaixonada por pedras preciosas desde a infância, posiciona-se como uma nova força criativa na alta joalheria internacional.

Gabriela Guanais estreia sua grife no cenário da alta joalheria em Cannes | Foto: Divulgação

Legado

Os sócios João Fiamenghi, Kleber Falcão e Herbert Teixeira, referências no ecossistema de negócios, realizam entre hoje e amanhã a Imersão “O Legado Infinito Fundadores". Com nomes como João Kepler, Kiko Kislansky e Cristhian Rodrigues no time de palestrantes, o encontro acontece no The Latvian a fim de debater os caminhos possíveis para que negócios com DNA familiar avancem de forma sólida e com visão de futuro.

João Fiamenghi, Kleber Falcão e Herbert Teixeira lideram imersão para fortalecer empresas familiares | Foto: Divulgação

Honraria

Marcelo Miranda, presidente da Associação do Ministério Público do Estado da Bahia, recebeu uma menção honrosa na Câmara Municipal de Lençóis, na última sexta-feira, em reconhecimento a sua mobilização para viabilizar a realização da XIV Congresso Estadual do MP na cidade, que ocorreu nesta semana e levou até lá cerca de 350 membros da instituição, promovendo o desenvolvimento econômico da comunidade.

Marcelo Miranda, presidente da AMPEB, recebe menção honrosa em Lençóis | Foto: Divulgação

Encontro

Suzy Gouveia Pereira, baiana radicada em São Paulo há décadas, recebeu suas amigas de infância, Mara Gordilho Aras, Rosita Muniz Couto, Sandra Bandeira Machado, Ana Angélica Challoub, Cristiana Carvalho Gordilho e Sylvinha Quadros Borges, para um gostoso fim de semana na belíssima fazenda na Serra da Mantiqueira, em Campos de Jordão, numa mata atlântica de altitude preservada, cercada de Pinus Elliottii e Araucárias.

Sylvinha, Mara, Cristiana, Suzy, Ana Angélica, Sandra e Rosita | Foto: Divulgação

Certificação

Durante as comemorações da Semana do Meio Ambiente, o Salvador Bahia Airport, membro da VINCI Airports, tornou-se o primeiro aeroporto do Brasil a alcançar o Nível 4+ de “Transição” do programa Airport Carbon Accreditation, concedido pelo Conselho Internacional de Aeroportos. O reconhecimento atesta o avanço do aeroporto na redução de suas emissões de carbono e seu compromisso com metas alinhadas a um cenário de aquecimento global inferior a 2°C, conforme previsto no Acordo de Paris.

Prêmio

Estão abertas, até 31 de julho, as inscrições para a 13ª edição do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, uma das mais importantes premiações do país voltadas ao reconhecimento de iniciativas que promovem a cidadania fiscal. A categoria Imprensa é destinada a jornalistas que tenham publicado reportagens relacionadas ao tema da Educação Fiscal, em qualquer meio de comunicação.

Orquestra

A edição 2025 do São João Sinfônico da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) acontece no próximo sábado, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. Este ano, o projeto traz como convidado especial o cantor e compositor Geraldo Azevedo, que celebra seus 80 anos com uma apresentação que une os grandes sucessos de sua carreira a clássicos do repertório junino.

Aniversários

Hoje (03): Nelson Rocha, Dalva da Trindade, Ilka Monteiro, Paula Magalhães Gusmão, Aline Lobo, Mariana Mendonça

Amanhã (04): Solange Galvão, Erinalva Calasans, Bebel Dantas, Ana Tereza Perazzo, Cynthia Gama Lobo Baltazar, Fernanda de Almeida Freitas