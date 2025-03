Andrea Maron é a nova Head de Relações Institucionais da Mosello Advocacia

- Foto: Divulgação

A advogada Andrea Maron acaba de ser nomeada head de Relações Institucionais da Mosello Advocacia, uma das mais prestigiadas bancas jurídicas do país. Graduada em Direito pela Universidade Salvador – UNIFACS e pós-graduada em Direito Tributário, Maron construiu, ao longo de mais de duas décadas, uma carreira sólida e diversificada, transitando no campo do direito e no universo corporativo. Com visão estratégica alinhada aos desafios do setor jurídico, Andrea promete impulsionar ainda mais o alcance e a influência do escritório no cenário jurídico nacional, ampliando o seu impacto junto ao mercado, stakeholders e sociedade.

| Foto: Divulgação

Certificação

O paisagismo permanente do Grupo Empório, sob a liderança de Elis Piñón, recebeu a certificação de conforto acústico do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), destacando-se como uma solução inovadora para projetos de arquitetura, neuroarquitetura e design de interiores. Com essa certificação, o paisagismo permanente do Grupo Empório agora pode ser especificado em projetos acústicos de arquitetos e designers de interiores para diversos ambientes, como residências, escritórios, escolas, hospitais e eventos.

| Foto: Divulgação

Crescimento

Um dos nomes que está transformando o conteúdo digital da Jovem Pan em um sucesso nacional é o jornalista Matheus Pastori de Araujo, que está à frente da Coordenação de Conteúdo Digital do Grupo, sendo um dos principais responsáveis pelo hard news, que resultou em marcas históricas para a emissora. O Grupo registrou mais de 2,8 bilhões de visualizações de vídeos e 2,9 bilhões de impressões em 2024, números que representam um crescimento de mais de 200% em relação ao ano anterior.

| Foto: Divulgação

Parabéns!

O publicitário Americo Neto, fundador da Viamídia, celebra seus 49 anos com um jantar intimista em sua cobertura, ao lado da família. O menu especial da noite será assinado pelo renomado chef português Vitor Pires, garantindo uma experiência gastronômica à altura da ocasião. “Estamos nos preparando para 2026, quando completarei 50 anos. Aí sim, teremos uma grande festa”, antecipou o empresário, que também é diretor da ABAP Nacional, representando a Bahia no cenário publicitário brasileiro.

| Foto: Divulgação

Desafio

Após ter dado cinco voltas ao mundo, o renomado navegador baiano Aleixo Belov, nascido na Ucrânia, se prepara para uma jornada única e desafiadora: atravessar a “Passagem Nordeste”, uma rota que conecta o Atlântico ao Pacífico, atravessando a Sibéria, no extremo norte da Rússia.“Esse será meu maior desafio”, afirma Belov, que se destaca como o maior navegador brasileiro da história.

Cultural

O restaurante Preta Tira-Chapéu, localizado no histórico Palacete Tira-Chapéu, na Rua Chile, anuncia o lançamento do De Quinta Projeto Cultural, uma experiência que une música e gastronomia. Desde quinta-feira, às 20h, o evento semanal conta com apresentações de diversos estilos musicais.

Cinema

De 11 a 25 deste mês, o Circuito Filmes que Voam! oferece uma programação especial dedicada à valorização do cinema nacional. Esta iniciativa da Borboletas Filmes traz exibições gratuitas de curtas e longas-metragens, com o intuito de aproximar o público de produções cinematográficas brasileiras, promovendo uma verdadeira imersão nas diversas linguagens e narrativas do cinema nacional.

Aniversários

Hoje (15): Bell Salles, Marcio Café, Márcia Fernandes, Luiz Fernando Macedo Costa Filho, Giulia Basanez Costa, Emília Fonseca Chaves, Fabiana Passos de Azevedo

Amanhã (16): Ana Paula Della Piazza, Eduardo Moniz Barreto Lisboa, Maria Paula Almada, Paulo Barbosa, João Góes Neto

Segunda (17): Leda Pontes, Adolfo Duarte, Américo Neto, Hélène Villefort, Maurice Bonnet, Heidir Gomes Franco Lima

Entrevista com Janete Vaz - cofundadora e vice-presidente do Conselho de Administração do Grupo Sabin*(Marcos Welber).

| Foto: Divulgação

“O que impede as mulheres de ter sucesso é o medo”

Qual é a importância do evento e o que será compartilhado na palestra?

É um enorme prazer estar em Salvador novamente, participando de um evento tão importante, como é o Café Empresarial CIEB: Conexões que geram resultados, especialmente em um mês dedicado à luta e às conquistas das mulheres. Por isso, tenho muita satisfação em poder compartilhar um pouco de minha experiência como empreendedora e empresária na palestra “Liderança feminina: o movimento que transforma”. Uma história que começou há 40 anos, quando eu e minha sócia, Sandra Soares Costa, fundamos o Sabin, com uma unidade e três colaboradores. Atualmente, o Grupo Sabin é um dos principais players do setor de medicina diagnóstica do Brasil e é uma empresa reconhecida pela qualidade e excelência e que constrói um ecossistema para integrar os parceiros da cadeia produtiva da saúde.

Qual é a representatividade feminina no Grupo Sabin? É significativa?

Atualmente, temos mais de 7 mil colaboradores distribuídos em 358 unidades nas cinco regiões do país. Deste total, 77% são mulheres. Uma proporção semelhante (74%) está representada em cargos de liderança. Esse cenário nacional também pode ser observado na nossa operação na Bahia, que conta com 78,8% dos postos de chefia ocupados por mulheres.

Qual conselho é dado às mulheres que desejam empreender?

Um dos principais e importantes conselhos que dou para as mulheres que desejam tirar seu sonho da gaveta e empreender é: tenha coragem, os desafios virão, mas não desista diante dos obstáculos, seguida em frente, porque tudo vai dar certo. O que impede as mulheres de ter sucesso é o medo. Por isso, busquem conhecimento, tenham humildade e não tenham vergonha de pedir ajuda, existem muitas pessoas dispostas a te dar conselhos e orientações. É preciso ter coragem para enfrentar os desafios, entendendo que todas as respostas que você precisa estão depois do primeiro passo e, por fim, tenha fé em Deus, seja lá qual for sua crença, sua fé vai te impulsionar.