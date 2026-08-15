Associação Comercial da Bahia celebra 215 anos com sessão especial

Homenagem

João de Mello Leitão, presidente do Grupo A TARDE, e Luciano Neves, diretor de Relações Internacionais, participaram da sessão especial que homenageou a Associação Comercial da Bahia pelos seus 215 anos, nesta quinta-feira (13), na Assembleia Legislativa da Bahia. Ao lado da presidente da entidade, Isabela Suarez, eles prestigiaram a solenidade, que reuniu empresários, representantes do setor produtivo e nomes da sociedade baiana.

Noite Especial

Severino Pinheiro, fundador do Fiesta Bahia Hotel e Convention, e sua esposa, Lila Pinheiro, receberam cerca de 300 convidados para um jantar que marcou o novo posicionamento da marca. O encontro teve show de Adelmo Casé e homenagem dos filhos Liliane, Leila e Severino Júnior, que assumem a gestão do empreendimento. Com mais de 30 anos de história, o Fiesta Bahia anuncia nova identidade visual e investimentos em sua estrutura.

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Severino e Lila Pinheiro com os filhos Liliane, Leila e Severino Júnior, celebrando o legado e a nova fase do Fiesta Bahia - Foto: Divulgação| (Érica Soledade)

Conexões

O grupo Amigas da Vitória promove, no dia 19, das 17h às 21h, encontro no auditório da Ferreira Costa, nos Barris, com foco em Feng Shui, equilíbrio e bem-estar. A programação terá palestra da arquiteta e terapeuta de ambientes Kitty Carmel, especialista na prática chinesa, além de uma experiência sonora conduzida pela terapeuta Kelly Sierra. O evento reforça a proposta do grupo de promover conexões e troca entre mulheres.

Amanda Alcântara e Luzia Novis fortalecem conexões e promovem encontros que valorizam troca, convivência e bem-estar entre as participantes (Arquivo pessoal) - Foto: Divulgação

Luxo Imobiliário

Eliane Ribeiro assina a curadoria da primeira edição do The Private Table – Os Códigos Ocultos do Luxo Imobiliário, que acontece em 3 de setembro, no Hotel Fasano Salvador, com participação especial de Claudia Matarazzo. Voltado a um grupo seleto de profissionais do segmento High-End, o encontro propõe uma experiência exclusiva, com conteúdo, relacionamento e reflexões sobre os códigos que definem as relações com clientes de elevado patrimônio.

Eliane Ribeiro, anfitriã e curadora do The Private Table - Foto: Divulgação

Comemoração

Ana Paula Vargens, à frente da A&G Plus Comunicação, comemora seu aniversário amanhã ao lado da filha, Luiza. Em clima de carinho e celebração, a assessora de comunicação brinda a nova idade, e também as conquistas de sua trajetória profissional, marcada pela atuação estratégica no relacionamento entre marcas, empresas e imprensa na Bahia.

Ana Paula Vargens celebra aniversário ao lado da filha Luiza - Foto: Divulgação

Fórum

O jornalista baiano Vitor Evangelista, fundador da Espresso News e membro da segunda geração da Larco Petróleo, será o mediador da primeira edição do Fórum da Família Empresária na Bahia. O encontro acontece no dia 19 de agosto, no Fasano Salvador, reunindo nomes de destaque do mercado financeiro para discutir governança, investimentos, sucessão e continuidade dos negócios familiares.

Vitor Evangelista, jornalista e fundador da Espresso News, será o mediador do Fórum da Família Empresária - Foto: Divulgação| (autofocofilmes)

Celebração

Thiago, Lucas e Nelito Oliveira celebram os 10 anos da TLO Engenharia, empresa que se consolidou no mercado baiano pela atuação em reformas comerciais, residenciais e corporativas, além de projetos e instalações. Com presença em Salvador e Região Metropolitana, o grupo destaca-se pela qualidade, planejamento e cumprimento de prazos. Entre os projetos estão lojas como Dolce & Gabbana, Blem, HOPE, Depyl Action e CVC.

Thiago, Lucas e Nelito Oliveira, sócios da TLO Engenharia - Foto: Divulgação

Fligê

A jornalista e escritora Jaqueline Adans participa hoje da programação da FLIGÊ – Feira Literária de Mucugê, em parceria com o Sinjorba. Às 9h30, integra o 2º Encontro de Jornalistas do Sudoeste, ao lado de José Raimundo. À tarde, às 15h, participa do Lançamento Coletivo de Jornalistas Escritores, apresentando seu livro Ficção, Delírios e Suspiros, em uma agenda que une jornalismo, literatura e cultura.

Fitdance

A médica baiana Nathália Figueirêdo, com experiência em eventos esportivos internacionais de alto nível, como Jogos Olímpicos e competições mundiais, integra a programação da FitDance CON26, em Salvador. No dia 22 de agosto, das 16h às 18h, ela ministra a palestra “Cuidados com o corpo, quando ele é utilizado como principal ferramenta de trabalho”, voltada aos profissionais da dança participantes da convenção.

Dinâmica

Sempre dinâmica, Dilma Magnavita Castro anuncia o próximo bingo do International Women's Club, do qual está presidente mais uma vez, em 21 de outubro no Yacht Clube da Bahia. Antes, acontece o congresso anual em Natal, a partir de 18 de setembro.

Aniversários

Hoje (15): Tânia Isensee, Nadja Valente, Juracy Magalhães Neto, Nicolau Martins JR., Habib Salem

Amanhã (16): Fernando Barros, Pamela Brandão, Ana Paula Vargens, Manuela Rossi Rey, Glória Maria Guanaes Silva, Soraia Pitanga

Segunda (17): Ramon Barreto, Gêiza Barreto, Isabelle Costa Brandão, Artur Maia, Edmon Lucas