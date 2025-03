Casa Irá Salles ganha exposição de joias finas de Cristina Pessoa

Cristina Pessoa faz exposição de suas joias em Salvador - Foto: Divulgação

A Casa Irá Salles abre suas portas amanhã para a exposição especial das joias finas de Cristina Pessoa, das 11h às 18h. Com presença familiar por mais de 100 anos no métier dos diamantes, Cristina viveu metade de sua vida na Europa, onde estudou em prestigiosas escolas de arte, construindo rica vida acadêmica. Ainda morando no continente europeu, abriu sua loja em Trancoso, onde foi sucesso imediato, vestindo celebrities do brasil e do mundo. Agora, junto a Andressa e Ticyana, Cristina apresentará sua marca em Salvador.

Cristina Pessoa faz exposição de suas joias em Salvador | Foto: Divulgação

Lançamento

No próximo dia 25, às 18h30, o médico e autor Marcelo Bonanza estará presente na Fnac do Cascais Shopping, onde realizará um encontro especial para discutir temas relacionados ao Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). O evento marca o lançamento do seu mais recente livro, Mundo TEA: Um Guia Integrativo para Pais, Educadores e Profissionais da Saúde, uma obra que promete revolucionar a forma como o autismo é compreendido e abordado por profissionais e familiares.

Marcelo Bonanza participa de eventos em Portugal e lança novo livro sobre autismo | Foto: Divulgação

Cozinha Show

Embaixadora da gastronomia baiana e amplamente conhecida por seu trabalho à frente da gastronomia, conectando a Bahia com o Mundo, a chef Tereza Paim, em grande estilo, será protagonista da Cozinha Show assinada pela São Braz, durante a abertura de sua primeira fábrica na Bahia, em Conceição do Jacuípe, que acontece no dia 28. Tereza assinará um menu com produtos exclusivos da São Braz e doses baianas e paraibanas, numa grande fusão de sabores. Os pratos serão degustados pelos convidados do evento.

Tereza Paim participa da Cozinha Show, na abertura da primeira fábrica da São Braz na Bahia | Foto: Divulgação

Apresentação

Uma das mais belas vozes da música na atualidade, a cantora Flávia Wenceslau subirá ao palco do Teatro Sesc Casa do Comércio para um show inédito, acompanhada do Quinteto da Bahia e do violonista Ruan de Souza. Paraibana radicada na Bahia há alguns anos, Flávia fará a apresentação, de caráter beneficente, no dia do próprio aniversário, próximo 17 de abril, 20h. A renda dos ingressos (disponíveis no Sympla) irá para trabalho social de instituição em Lauro de Freitas. Flávia é compositora, já gravada pelo padre Fábio de Melo e Maria Bethânia, entre outros.

Voz de Flavia Wenceslau na Casa do Comércio | Foto: Divulgação

Celebração

Fred Luz celebrou seus 70 anos em Lisboa, Portugal, com participação de 180 baianos. Ele iniciou a programação no dia 13, num coquetel de boas-vindas no Alcantara Café. No dia seguinte, a festividade foi realizada no Kais, um antigo armazém do final do século XIX, nas docas do Rio Tejo. Ao lado da esposa, Tetê, o aniversariante recebeu as felicitações de familiares como a mãe dele, Margarida Luz, e de amigos. Destaque para a presença de Rosário Magalhães e ACM Júnior. Os festejos foram encerrados no dia 15, com um almoço no Sud Lisboa Hall.

O aniversariante Fred Luz ao lado de Maria José e Eduardo Vasconcelos, e sua mãe, Margarida | Foto: Divulgação

Cerimônia

A coronel médica Isabel Cristina Delgado assumiu a Diretoria do Hospital Geral do Exército em solenidade de transmissão de cargo, no Quartel da Mouraria, na sexta. A cerimônia foi presidida pelo general André Ribeiro, comandante da 6ª Região Militar, que parabenizou a coronel médica Ana Cristina Landim pelo proveitoso trabalho realizado. Presentes, Isabel Cristina Ribeiro, generais Moura e Elito, comendador Nelson José de Carvalho, engenheiro José Mário Bastos, dentre outras personalidades militares e civis.

General Ribeiro, Isabel Cristina Ribeiro, coronel Isabel e Nelson José de Carvalho | Foto: Divulgação

Barco Show

O CEO do Barco Show Eventos, Hugo Leonardo Assis, está nos últimos preparativos para a quarta edição da Barco Show Bahia, o maior evento náutico das regiões Norte e Nordeste, que acontece entre os dias 20 e 23 no Terminal Turístico Náutico da Bahia, em Salvador. Para impulsionar o setor na região e tornar a edição deste ano ainda mais especial, Hugo preparou novidades como o funcionamento híbrido, formato inovador que combinará áreas flutuantes e espaços em terra firme e uma parceria com o Esporte Clube Bahia Associação, que terá os naming rights da arena de atividades náuticas.

Hugo Assis traz inovação à quarta edição do evento | Foto: Fernando Fernandes/Divulgação

Fineart

O estúdio Lukas Cravo, que carrega o nome do fundador, e o 2RT Ateliê de Impressão, de Gil Ramos e Iuri Figueiredo, comandam um encontro especial sobre impressão fineart, hoje, na Aliança Francesa. Ambos são certificados pela francesa Canson, líder mundial na fabricação de papel para belas artes, que será representada por Felipe Paiola, correspondente da marca no Brasil. O evento é gratuito, com inscrições nos perfis dos anfitriões.

Quarenta

No dia 29 vindouro, a turma de Odontologia da Universidade Federal da Bahia, de 1985, estará festejando os seus 40 anos de formatura. O efusivo encontro será na residência de Guertrud Rischard (Guerda), a partir do meio-dia.

Sustentabilidade

O TEDx Praia do Forte 2025 está promovendo uma iniciativa de sustentabilidade com o plantio de 80 a 100 árvores nativas na entrada de Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia. A ação, que ocorrerá no próximo dia 22, é uma parceria entre o organizador do evento, Ricardo Koanuka, a Muri (projeto de agrofloresta do nutricionista e influenciador Daniel Cady), a Secretaria de Turismo de Mata de São João e a ONG Aruá Observação de Vida Silvestre.

Aniversários

Hoje (18): Alfeu Pedreira Luedy, Helena Weckerle, Rosinha Levita

Amanhã (19): Leonardo de Almeida Freitas, Lila Moares Kunz, Marcos Sacramento, Alcebíades Costa, Fábio Cerqueira, André Gedeon, Tininha Viana, Mariana Izabel Dultra Britto.