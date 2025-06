Casas Conceito 2025 reúne 40 profissionais de peso no Centro Histórico

Sob a curadoria de Andrea Velame, a 7ª edição da Casas Conceito será realizada em Salvador de 9 de setembro a 9 de novembro de 2025. O evento reunirá 40 profissionais premiados nas áreas de arquitetura, design de interiores e arte baiana, apresentando o que há de mais moderno e relevante no setor. Com o tema “Street Experience”, a mostra ocupará espaços históricos da cidade, como o Casario da Misericórdia e o Elevador Lacerda, promovendo um diálogo entre tradição e inovação.

Reconhecimento

Considerado um dos criminalistas mais respeitados da Bahia, Vivaldo Amaral ministrou aula sobre os princípios constitucionais do Tribunal do Júri, no último sábado, para advogados da pós-graduação da Universidade Católica do Salvador (UCSAL). “Fico muito feliz pelo convite da UCSAL, especialmente do professor Carlos Clóvis, coordenador do curso. Estudei aqui há mais de 30 anos e, agora, retornar como professor é uma honra e motivo de orgulho. Muito obrigado”, afirmou Amaral.

Recondução

O advogado Ricardo de Almeida Dantas continuará à frente do Yacht Clube da Bahia pelos próximos dois anos, após ser reconduzido ao cargo de comodoro com a maioria dos votos do Conselho Deliberativo. A votação ocorreu na noite de segunda, em Salvador. Dantas afirmou que pretende intensificar o diálogo com os associados e manter o ritmo de inovação. Entre suas metas estão melhorias na infraestrutura, escuta ativa e gestão transparente. Ele encara o novo ciclo com confiança e reforça o compromisso com um clube cada vez mais moderno e acolhedor.

Direito em Foco

Com organização de Elba Braga, o Sunset Colóquio Salvador movimentou o Hotel Mercure, entre os dias 5 e 6. Palestras de especialistas como Dirley da Cunha Junior, Frederico Amado e Christiane Gurgel abordaram temas atuais — desconto indevido do INSS, influência das Big Techs, Direito Militar e Previdenciário —, num ambiente intimista que favoreceu trocas e conexões. A edição de 2026 já está confirmada!

Liderança

O programa Conversa Brasileira, comandado por Antônio Pitta há dez anos, alcança a liderança de audiência na Bahia, segundo dados de abril de 2025. Exibido aos domingos, às 21h, na Rádio A TARDE FM, o programa destaca-se pela curadoria musical que valoriza a cultura nacional. Com entrevistas exclusivas e repertório que mistura clássicos e novidades, já recebeu nomes como Gilberto Gil, Maria Bethânia e Lulu Santos. Para o diretor Eduardo Dute, o sucesso reflete o compromisso da rádio com conteúdo de qualidade e conexão real com o público.

Camarote Tio Zé

Na tarde da última terça-feira, foi realizado o lançamento do Camarote Tio Zé, agora em edição especial para o São João de Amargosa. O encontro, exclusivo, marcou oficialmente a chegada de um dos espaços mais disputados do circuito junino à cidade. Assinado pelo Grupo Notável, Gilson Freitas e Roni Cézar, o camarote promete uma experiência completa: visão privilegiada do palco principal com acesso ao front stage, segurança reforçada, banheiros exclusivos, lounge, entrada diferenciada e uma ambientação sofisticada, pensada para oferecer conforto, estilo e diversão.

Prefácio lindo

O livro Como se faz um deserto? Semiosferas do Bioma Caatinga, de Licia Soares de Souza será lançado dia 13 de junho, 18 h, no Museu Eugênio Teixeira Leal. A obra é uma jornada arquetípica entre juazeiros, mulungus, umbuzeiros, cajueiros, mandacarus e juremas para mergulharmos fundo nas raízes da Civilização Brasileira à luz pioneira da autora e de Euclides da Cunha.

Na sequência, haverá o Colóquio Canudos, com Aleilton Fonseca, presidente da Academia de Letras da Bahia e os professores Cláudio Novaes, Juan Ignacio Azpeitia, Maysa Miranda e Lidiane Pinheiro.

Taurino é também o curador, organizador e apresentador do clássico Signos em Transe: uma Fortuna Crítica sobre a Semiótica de Lícia Soares de Souza, descrito pelos especialistas como o maior levantamento etnográfico e semiológico realizado na Bahia nos últimos 50 anos.

Namorados

O romance ganha novos sabores no recém-inaugurado Casa Iryna neste próximo Dia dos Namorados. Para a noite de 12, o restaurante, localizado na Pituba, apresenta o menu speciale, elaborado especialmente para a data pela restaurateur Iryna Podusovska e executado pelo chef da casa, Theo Tapioca. A experiência inclui boas-vindas com espumante e grissini, uma seleção de antipasti, pratos principais e sobremesas, tudo pensado para ser compartilhado a dois.

O Canto Restaurante preparou uma experiência inesquecível para celebrar o amor no Dia dos Namorados. Na noite do dia 12, os casais poderão desfrutar de um jantar especial, com menu em três etapas assinado pela casa, acompanhado de música ao vivo em um ambiente aconchegante e intimista.

Uma das marcas mais tradicionais da Bahia, A Cubana Sorvetes decidiu aquecer os corações dos apaixonados neste Mês dos Namorados. Até o dia 30, clientes que consumirem a partir de R$ 50 nas lojas físicas ou pelo delivery da sorveteria ganharão cupons para concorrer a um final de semana com acompanhante em Praia do Forte, com café da manhã incluso. A promoção é válida durante todo o mês, e o sorteio será realizado no dia 2 de julho, na unidade da Pituba.

Aniversários

Hoje (12): Lídia Portugal, Antônio Carlos Nogueira Reis, Jefferson Góes, Eugenio Carvalho Filho, Mateus Borges

Amanhã (13): Antonio Caramelo, Rosana Singer