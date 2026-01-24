Menu
July

Por Alexandra Isensee

Uma das mais tradicionais colunas sociais do jornalismo brasileiro, publicada ininterruptamente em A TARDE desde o final dos anos 1960.
Publicado sábado, 24 de janeiro de 2026 às 6:09 h • Atualizada em 24/01/2026 às 10:15 | Autor: Alexandra Isensee

Centro de Convenções Salvador completa seis anos e se consolida no turismo de negócios do país

Coluna July deste sábado, 24

Cláudio Najar celebra seis anos do CCS
À frente da direção-geral do Centro de Convenções Salvador, Cláudio Najar comemora os seis anos de operação do equipamento, consolidado como motor do turismo de negócios da capital baiana. Administrado pela GL events, o CCS já tem 64 eventos confirmados para 2026, com público estimado em mais de 600 mil visitantes e agenda projetada até 2030. Desde a inauguração, o espaço impulsionou mais de R$ 1,5 bilhão na economia local, com impactos diretos na hotelaria, serviços e comércio.

Momento especial

Em noite de emoção, Carolina Osterne celebrou a conquista do diploma de Medicina pela Unifacs, em solenidade realizada no último dia 21, no Centro de Convenções. Orgulhosos, os pais Ricardo e Adriana Osterne e o irmão Felipe acompanharam o momento especial. A formatura marca o fim de uma trajetória de dedicação aos estudos e o início de uma nova fase, com foco na Ortopedia.

Carol cercada da família em dia especial
Conferência

Os empreendedores baianos, Bruno Brandão, diretor executivo da Singular Pharma, e Camila Lucas, co-fundadora da Vidamina, estão em Nova York para participar da maior conferência de varejo do mundo, a National Retail Federation. Camila e Bruno foram os únicos baianos a participarem do evento da Associação Brasileira de Franchising. Eles também estiveram no evento da JCPM, que contou com palestra do jornalista Guga Chacra.

Bruno e Camila participam da maior conferência de varejo do mundo
Camarote

A promoter Marta Góes realiza mais uma edição de seu camarote no Circuito Dodô (Barra-Ondina), em funcionamento de quinta a terça-feira, de 12 a 17 de fevereiro. Aliando festa e responsabilidade social, o espaço terá como foco a economia solidária e familiar, com ações de sustentabilidade, solidariedade e consumo consciente. A estreia acontece na quinta, 12, com o Baile da Alegria, Solidariedade e Folia, tema do camarote em 2026, exclusivo para convidados.

Marta Góes anuncia camarote no Carnaval com foco na economia solidária e familiar
Lançamento

O ICDW Bahia retorna para mais uma edição, marcando um novo capítulo na promoção do estado como um dos principais destinos de casamento do Brasil. Liderado pela turismóloga e wedding planner Michele Azevedo, o evento acontece de 13 a 17 de abril, no sul da Bahia, com experiências imersivas para assessoras e cerimonialistas, conectando-as a fornecedores de excelência. A edição marca ainda o lançamento do Anuário Case na Bahia – Edição Premium, em versão impressa e e-book.

Michele Azevedo anuncia nova edição e lançamento de anuário premium
Convite

Gabriela Bandeira é a nova Editora Online da Revista Viver Vitória, a convite dos diretores Yêda Nunes e Leandro Maia. À frente da agência Comunicando Ideias, ela também assume a assessoria de comunicação da revista. O anúncio será feito no evento de lançamento da 4ª edição da revista impressa, no dia 26, no MAB. A Viver Vitória é uma publicação premium distribuída nos condomínios e mansões do Corredor da Vitória e entorno.

Gabriela Bandeira reforça o time da Revista Viver Vitória
Encontro

A terapeuta quântica Ana Cláudia Queiroz celebrou a vida da comadre e grande amiga Larissa Salgado em sua nova residência no Horto Florestal. O encontro reuniu amigos e familiares para brindar os 42 anos de Larissa. Como sempre, Lari — ou Lalá — encantou a todos com sua alegria contagiante e o coração gigante que ilumina qualquer ambiente.

Ana Cláudia e Larissa em dia de festa
Matinal

No dia 8 de fevereiro vai acontecer a CarnaRun, uma inédita corrida pré-carnavalesca de 6km, às 6h da manhã, com partida e chegada no Camarote Club, no circuito Barra-Ondina!

Baile do Luiz

O tradicional ‘Baile do Luiz’ será, mais uma vez, um convite imperdível para dar início à maratona carnavalesca com o artista que criou o Axé Music e revolucionou a música e o Carnaval de Salvador. O encontro acontece dia 8 de fevereiro, na Chácara Baluarte, a partir das 16h, com show também do baiano igualmente dono de muitos sucessos, Pedro Pondé.

Medicina

Toda feliz, ao lado da família, Luma Souza Menezes recebeu o seu diploma de médica pela Unifacs, na quinta, em colação de grau no Centro de Convenções. E hoje, no mesmo local, acontece a grande festa entre os jovens formandos e toda a galera. Parabéns!

Aniversários

Hoje (24): Moema Ribeiro, Carlos Leal, Sônia Steel, Sheila Arandas, Caique Lobo, Mônica Muniz Ferreira

Amanhã (25): Sérgio Vilalva, Margarida Sá, Emílio Odebrecht

Segunda (26): ACM Neto, Lena Humbert, Clóvis Camelyer, Renato Simões, Bárbara Borges Suarez

