Centro de Convenções Salvador lança Connect Celebra

Connect Celebra

O Centro de Convenções Salvador apresentou o Connect Celebra, novo formato para confraternizações corporativas a partir de 50 pessoas. Lançado em café da manhã com associados da ABRH Bahia, o serviço oferece estrutura completa em camarotes com vista mar. “O mercado busca encontros mais dinâmicos, personalizados e eficientes, com preços competitivos”, destacou Cláudio Najar, diretor-geral do CCS. A iniciativa reforça a ampliação do espaço para eventos de diferentes portes.

Internacional

Após representar Salvador na IMEX Frankfurt, maior feira europeia do setor MICE, o Visit Salvador Destination participou da FIEXPO Latin America, na Costa Rica. Entre rodadas de negócios, fóruns e reuniões da ICCA, a entidade fortaleceu o relacionamento com lideranças e compradores internacionais. A participação nas duas feiras reforça a estratégia de posicionar Salvador como referência latino-americana no turismo de negócios e eventos.

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Fábio Zelenski, da Visit São Paulo, e Isaque Sales, da Visit Salvador Destination - Foto: Divulgação

Contagem regressiva

A equipe HappyTour já está em clima de embarque para mais uma temporada em Nova York e Orlando. Em uma missa emocionante na Igreja da Vitória, jovens, familiares e colaboradores se reuniram em oração para renovar a fé, buscar boas energias e receber os conselhos do Padre Luís Simões. Sob o comando de Suzana e Kika Mamede, ao lado de Angela Carvalho, os embarques iniciam em 19 de junho, com retorno previsto para 6 de julho, prometendo “a melhor viagem da vida” desses jovens.

Contagem regressiva para mais uma temporada inesquecível e colecionar memórias - Foto: Divulgação

Conexões

O empresário João Osmário Neves prefere São Paulo para visitar a Naturaltech, considerada a maior feira de produtos naturais, orgânicos e de bem-estar da América Latina. Durante a passagem pela capital paulista, fez uma pausa na agenda para torcer pela Seleção Brasileira, a convite dos empresários Márcia Oura, da Green, e Cícero Hegg, da Tirolez, em um almoço-jantar marcado para confraternização e clima de Copa do Mundo.

João Osmário Neves em São Paulo, entre a Naturaltech e a torcida pelo Brasil - Foto: Divulgação

Humanizada

Salvador ganha, na primeira semana de julho, o Hospital Agnus Dei, nova unidade especializada em procedimentos cirúrgicos no Caminho das Árvores. Com estrutura moderna e tecnologia de ponta, o hospital aposta em segurança e atendimento humanizado. “Entre os diferenciais estão equipe médica qualificada, menor tempo de internação e previsibilidade dos procedimentos”, destaca o diretor médico, Dr. Rodrigo Cavalcanti.

Os sócios Marcelo Valadares, Rodrigo Cavalcanti, Paulo Sérgio Andrade e Sydney Agareno - Foto: Divulgação| César Lopes)

Celebração

Cristiane Bacelar celebrou mais um ano de vida ao lado da família, cercada de carinho e inúmeras felicitações. Em uma postagem emocionante, agradeceu pelas mensagens recebidas e refletiu sobre os aprendizados da maturidade, a importância de confiar no tempo de Deus e a gratidão por todos que fazem parte da sua trajetória. Com fé e esperança, iniciou o novo ciclo acreditando que o melhor ainda está por vir.

Cristiane Bacelar celebrou mais um ano de vida com gratidão, fé e o carinho da família - Foto: Divulgação| (Anderson Glover)

Brinde à Vida

Luciana Amâncio celebrou mais um ano de vida no último dia 13, em uma comemoração marcada pelo carinho dos filhos e a presença de amigos queridos. O encontro aconteceu no restaurante Pedra do Mar, em clima de muita animação e amizade. Tudo foi cuidadosamente organizado e supervisionado pela proprietária Mara Mendonça, garantindo uma noite especial e impecável para a aniversariante e seus convidados.

: Luciana Amâncio: sorrisos, carinho e muitos motivos para celebrar mais um ano de vida - Foto: Divulgação

Bethânica

A cantora Maria Bethânia, a gloriosa, como escreveua July, sua grande fã, aniversário no vindouro dia 18: completa 80 primaveras. Ela vai ganhar homenagem em dois shows aqui em Salvador. O primeiro é na próxima quinta mesmo, quando seu sobrinho, o cantor e compositor J. Velloso apresenta Encanto, na Casa da Mãe, Rio Vermelho, às 20h. E em 17 de julho, na Varanda do SESI, também no Rio Vermelho, às 22h, o cantor e compositor Carlos Barros fará o show Feitos na Bahia: as canções ancestrais de Maria Bethânia em tributo aos mais de 60 anos de carreira da artista santamarense. Então, bravos, senhora!

Lançamento

O lançamento do livro Casa Pia de São Joaquim: História, Patrimônio e Missão Social reuniu convidados e personalidades no casarão histórico da instituição, no Centro Histórico de Salvador. Os autores Daniel Rebouças, Rafael Dantas e Simone Marya de Moura autografaram exemplares da obra, publicada pela Dec Edições. Toda a renda arrecadada com a venda do livro será destinada à Escola Casa Pia de São Joaquim, que atende gratuitamente 200 crianças.

Aniversários

Hoje (16): Lícia Fábio, Patrícia Rocha, Nina Levita, Nicole Martins Dantas

Amanhã (17): Elza Jasmin Cabús Tawil, Jacqueline Fayet Gottely, Vera Pontes, Mari Stella Cardoso, Regininha Salles de Mello Leitão, Cristina Arcoverde, Diógenes Alencar, Bruno Porciúncula