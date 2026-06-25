Chefs Fernanda Possa e Waleska Marinho comandam congresso de buffet

Congresso

As chefs de cozinha Fernanda Possa e Waleska Marinho unem talento e experiência na organização do Congresso Brasileiro Encantar Buffet Brasil, que será realizado nos dias 25 e 26 de agosto, na Chácara Baluarte. O evento reunirá chefs e especialistas de renome nacional para apresentar tendências do setor, inspirando profissionais de buffets a criar experiências mais criativas, sofisticadas, funcionais e sustentáveis para seus clientes.

Formando

Mila Batista e Ricardo Dourado celebram, com alegria e orgulho, a formatura do filho Leonardo em Medicina pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (Bahiana). A conquista marca o encerramento de uma importante etapa de dedicação e esforço, coroando anos de intenso aprendizado e preparação para o exercício da profissão médica. O momento reuniu familiares e amigos em uma comemoração repleta de emoção e reconhecimento por essa grande realização.

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Entre sorrisos e emoção, Leonardo celebra a conquista da formatura em Medicina ao lado da mãe, Mila Batista - Foto: Divulgação

Expansão

Fundado em Salvador pelo mercadólogo Wei Abade, o Grupo WA iniciou nova fase ao expandir sua atuação para seis estados: Bahia, Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O movimento consolidou a empresa em novos mercados e reforçou sua estratégia de crescimento nacional. Com mais de uma década de atuação, a agência desenvolve soluções em marketing, comunicação, performance, inteligência artificial e desenvolvimento comercial.

Wei Abade celebra a expansão nacional do Grupo WA - Foto: Divulgação

Entre Pautas

As arquitetas Luíza Spínola e Mariana Garcez vivem um momento especial na carreira. À frente da Spinola Garcez Arquitetura, a dupla estreia na CASACOR Bahia 2026, que será realizada de 7 de julho a 6 de setembro, no Convento Nossa Senhora das Mercês, em Salvador. Celebrando dez anos de trajetória, elas assinam o ambiente “Entre Pausas”, uma proposta que convida à desaceleração e à reflexão sobre o tempo, unindo arquitetura, arte, memória afetiva e experiências sensoriais.

Luíza Spínola e Mariana Garcez estreiam na CASACOR Bahia celebrando 10 anos de trajetória (Divulgação) - Foto: Divulgação

Lançamento

O jornalista e escritor baiano Paulo Sales lança, no próximo dia 8 de julho, o livro Uma Breve Fenda de Luz, obra que encerra a trilogia iniciada com Erguer e Destruir (2017) e seguida por Pegadas no Solo do Tempo (2022). O lançamento será realizado no Espaço Cultural Oito Imagem, em Salvador. “Em meus textos, procuro entender o mundo que me cerca e extrair o que ele tem de mais inusitado e instigante”, destaca o autor.

Paulo Sales encerra trilogia com novo lançamento literário (Nínive Sales) - Foto: Divulgação

Festival

Rebecca Lyrio está em Cannes, na França, para acompanhar o Cannes Lions 2026, maior festival de criatividade, marketing, mídia e negócios do mundo. O evento segue até amanhã, no Palais des Festivals et des Congrès, reunindo líderes globais, marcas, empresas de tecnologia e especialistas em inovação para discutir o futuro da comunicação. Durante a programação, a executiva baiana acompanha debates sobre IA, creator economy e inovação.

Rebecca Lyrio participa do maior festival de criatividade e marketing do mundo - Foto: Divulgação

Refúgio

A arquiteta Lara Castro está entre os profissionais confirmados na CASACOR Bahia 2026, onde assina o ambiente Lavabo Origem. Em sintonia com o tema “Corpo e Mente”, o projeto propõe desacelerar e promover conexão consigo mesmo. O espaço une funcionalidade e bem-estar, com linguagem sensorial e elementos naturais. “É uma pausa para estar presente”, destaca a arquiteta. “É um espaço de pausa e presença no cotidiano”, destaca Lara Castro. no projeto.

Lara Castro apresenta o Lavabo Origem na CASACOR Bahia, um projeto sensorial que propõe desacelerar e viver o momento presente (Lucas Assis) - Foto: Divulgação

Exposição

Até 12 de julho, no Museu Náutico da Bahia, dentro do Farol de Santo Antônio da Barra, está em cartaz a exposição Encontro Sagrado, com obras sacras das artistas visuais Irlânia Mercês e Hélen Jordana.

Tributo

No dia 3 de julho, o maravilhoso projeto CineSom, no Cinema do Museu, na Vitória, apresenta a cantora Maira Lins em "Tributo a Maria Bethânia". O título diz tudo. Imperdível. Anotem: será às 20h30.

Cinema

Convidada pela CONNE (Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte, Nordeste), a Têm Dendê Produções representou as três regiões durante o Shanghai International Film Festival (SIFF), na China. O evento contou com exibições de filmes e com um espaço na programação dedicado ao mercado de cinema e televisão, incluindo rodadas de negócios, encontros com players do setor e oportunidades de parcerias de coprodução e venda de títulos.

Filarmônica

No dia 2 de Julho de 2026, às 17h, o Campo Grande será novamente palco de uma das mais emblemáticas celebrações musicais da Independência da Bahia. Realizado pela Fundação Gregório de Mattos e Prefeitura de Salvador, com direção artística do maestro Fred Dantas, o XXXV Encontro de Filarmônicas reúne bandas centenárias, jovens músicos e mestres da tradição para uma grande festa da cultura popular baiana.

Aniversários

Hoje (25): Geo Lima, Lara Kertesz, Chico Mazzoni, Ademar Galvão, Shirley Miranda, Fátima Neeser, João Duder Peixoto, Sylvinha Borges

Amanhã (26): Isabela Martins Dantas, Paulo Lemos, Gilberto Gil, Helô Sampaio, Beatriz Andrade Costa, Paulo de Tarso Barreto, Bruna Bafer, Gilmar Mendonça