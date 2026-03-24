Cícero Sena toma posse no Rotary Clube da Bahia

Cícero Sena e Alan Souza na cerimônia de posse - Foto: Divulgação

Por proposição de Sergio Faria, Cícero Sena foi empossado no Rotary Clube da Bahia, em solenidade conduzida pelo presidente Alan Souza. Fundado em 1933, o clube é o quarto maior do Brasil. Com origem nos EUA e missão global de promover um mundo melhor, mantém desde 1951, em Itapuã, uma escola em tempo integral, em parceria com o governo estadual, beneficiando milhares de crianças, entre outras ações sociais.

Doce comemoração

Com doçura e muita alegria, Maria Cecília e Guilherme comemoraram aniversário na última sexta-feira, em uma festa encantadora em Alphaville. Os pais, Diego e Renata Ribeiro, anfitriões festeiros, receberam os convidados com carinho e atenção aos detalhes. A programação teve recreação, spa e salão de beleza para os pequenos. Os adultos também aproveitaram a animação que ficou por conta de Sátira Carvalho e As Nandas, em clima leve e inesquecível.

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Família reunida em um dia de pura alegria e muito amor | Foto: Divulgação

Reconhecimento

Uma pesquisa da Bahia que utiliza Inteligência Artificial para integrar dados clínicos e imagens acaba de conquistar reconhecimento nacional com o Prêmio FINEP de Inovação 2025, na categoria Transformação Digital da Indústria. A solução “Biobancos Digitais”, foi desenvolvida pela Nuclearis, empresa do Grupo Klar, com participação do físico-médico e diretor de pesquisa do grupo, Dr. Marcos Machado. A tecnologia amplia a análise em larga escala e o apoio ao diagnóstico.

Marcos Machado durante a cerimônia do Prêmio FINEP de Inovação 2025, em Brasília | Foto: Divulgação| Gabriel Inhamuns

Almanaque

Apaixonado pela língua portuguesa, o jornalista Roberto Pires lança seu primeiro livro, inspirado em almanaques divertidos. Disponível no clubedeautores.com.br, Hã?!… Pedradas na Língua e no Estilo - O Almanaque da Alegria reúne em 100 páginas uma compilação de diversas indicações cotidianas da gramática, além de textos autorais (poesias, crônicas, artigo, peça teatral) e sobre modos & modas. Tudo isso com muito bom humor. Mas o livro é sério, avisa o autor da obra que conta com direção de arte de Elaine Quirino.

Roberto Pires lança seu primeiro livro inspirado em almanaques divertidos | Foto: Divulgação

Educação

Com uma proposta pedagógica que alia formação humanizada, tecnologia e inovação, o Colégio Vitória-Régia, uma das mais tradicionais instituições de ensino de Salvador, está celebrando 37 anos dedicados à educação. Sob a direção da educadora Sandra Miranda, ao lado de seus irmãos e sócios, a escola, carinhosamente chamada de VR pela comunidade escolar, se consolidou como referência em ensino de qualidade na capital baiana.

Sandra Miranda, educadora e diretora do Vitória-Régia | Foto: Divulgação

Lançamento

O Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa foi palco da abertura e do encerramento do II Encontro Nacional de Mulheres na Justiça Restaurativa. No último dia, o evento destacou o lançamento de duas obras: Do Conflito ao Encontro: a Cultura Generativa, o Feminino e a Justiça Restaurativa, de Carla Boin, e História da Justiça Restaurativa na Bahia, de Cristiana Lopes de Oliveira Coelho e Joanice Maria Guimarães de Jesus.

Desembargadora Joanice Guimarães, Érica Guimarães, Paulo de Tarso e Cristiana Lopes de Oliveira | Foto: Divulgação| (Tarso Marketing)

Global

O CEO da Rede Alpha Fitness, Leandro Cardoso, foi um dos palestrantes do HFA Show 2026, realizado no San Diego Convention Center, na Califórnia. Considerado um dos principais encontros globais do setor, o evento reuniu profissionais de diversas partes do mundo para debater tendências, inovação, negócios e networking. Durante sua participação, Leandro destacou estratégias de crescimento no Brasil, com foco em cultura organizacional, pessoas e experiência do cliente.

Guilherme Reis, Manuela Schriefer, Leandro Cardoso CEO da Rede Alpha Fitness e Pedro Paes em evento na Califórnia | Foto: Divulgação

Direito e Tecnologia

A Faculdade Baiana de Direito e o SENAI CIMATEC realizam hoje, às 19h, o evento de lançamento da nova pós-graduação em Direito Digital e Inteligência Artificial. Com o tema “Do discurso à prática: cases reais de como a IA está elevando a atuação jurídica”, o encontro reunirá especialistas no auditório do SENAI CIMATEC, em Piatã, para apresentar experiências concretas de aplicação tecnológica no universo jurídico. Evento gratuito, com vagas limitadas. Incrições no site: bit.ly/EventoPosBaiana

Executivo

O Almacen Pepe acaba de apresentar uma novidade que promete movimentar o almoço na cidade. A casa lançou um menu executivo nas unidades do Horto e do Shopping Barra, disponível diariamente. Com entrada, prato principal e sobremesa, o novo formato mantém o padrão já conhecido da marca, agora com uma proposta ainda mais prática e convidativa. O cardápio aposta em opções contemporâneas e orientais, ampliando a experiência gastronômica para quem busca sabor e sofisticação no meio do dia.

Personalizada

O Grupo Palacete anuncia a abertura do Chile 27, seu novo espaço dedicado à realização de eventos no Centro Histórico de Salvador. Localizado na Rua Chile, ao lado do Gorges Residence, o empreendimento foi concebido para oferecer experiências personalizadas em um ambiente versátil e intimista.

Aniversários

Hoje (24): Cristina Lima, Ivan Ito Jr., Kelmani Lordello

Amanhã (25): Carolina Taboada, Rosângela Schindler, Vera Garcez, Kátia Alves, Ricardo Queiroz, Fábio Vilas-Boas, Cândida Navarro, Eduarda Almeida, Fritz Kläy