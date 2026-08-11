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JULY

Conceição Queiroz revive história que marcou época

Coluna July desta terça-feira, 11

Alexandra Isensee
Por Alexandra Isensee
Conceição Queiroz, anfitriã da noite, celebrou o retorno da Con Casabella e uma nova fase de sua trajetória
Conceição Queiroz, anfitriã da noite, celebrou o retorno da Con Casabella e uma nova fase de sua trajetória - Foto: Divulgação| Elias Dantas)

Retorno

Conceição Queiroz foi a anfitriã de uma noite especial para celebrar o retorno da Con Casabella, marca que carrega 37 anos de história e prestígio no universo do décor baiano. Ao lado de arquitetos, decoradores e parceiros, ela apresentou a nova fase da empresa, que resgata seu nome emblemático e revisita sucessos que marcaram gerações. Peças icônicas, designs consagrados e uma curadoria apurada reafirmam a identidade de uma marca que permanece afetiva e contemporânea.

Celebração

Cristina Lisboa reuniu família e amigas queridas para brindar seu aniversário em uma noite de afeto, elegância e muita animação. Com a pista comandada pelo DJ Delmario Ribeiro, ao som de clássicos que embalaram a celebração, a aniversariante recebeu nomes especiais, entre eles Claudia Moniz Barreto, Marilu Garcia, Margarida Luz, Marizete Almeida, Melina Ollandezos e Sandra Sampaio. Ao lado de Cristina, sua mãe, Juca Lisboa, esbanjou simpatia na recepção.

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Cristina Lisboa, cercada de carinho e boas amizades, em sua noite especial
Cristina Lisboa, cercada de carinho e boas amizades, em sua noite especial - Foto: Divulgação

Protagonismo

A comunicadora e empresária Dina Rachid amplia o alcance nacional do projeto A Voz de Salto Alto®, com apresentações em Brasília e Belém. A agenda começa hoje, em Brasília, onde Dina também mediará um painel do evento Elas em Ação. No dia 19, o projeto chega a Belém, com uma experiência baseada no Método RACHID, que trabalha voz, corpo, escuta e presença para fortalecer a comunicação feminina.

Dina Rachid, referência na comunicação feminina, amplia sua atuação pelo Brasil
Dina Rachid, referência na comunicação feminina, amplia sua atuação pelo Brasil - Foto: Divulgação

Memória

Sílvio Fróes Batalha e Carina Batalha, neto e bisneta do maestro e compositor Sílvio Deolindo Fróes, prestigiaram a escritora e musicista Armélia Sueli Salles, autora da obra dedicada à trajetória do célebre músico baiano. O encontro ganhou um momento especialmente simbólico quando Sílvio apresentou os centenários óculos pince-nez usados pelo avô, uma rara relíquia de família, carregada de história e emoção.

Sílvio, Carina e Armélia celebram a memória do maestro Sílvio Deolindo Fróes
Sílvio, Carina e Armélia celebram a memória do maestro Sílvio Deolindo Fróes - Foto: Divulgação

Expansão

Os sócios Maurício Felzemburgh, Emily Queiroz e Luciano Geanizelle, à frente da FMG+ Arquitetura, Engenharia e Construção, celebram uma importante conquista: o escritório assina os projetos e a execução da nova sede da ESPM Bahia, em Salvador. O espaço marca a chegada da tradicional instituição de ensino ao Nordeste, com tecnologia voltada ao modelo híbrido de ensino. Aos 11 anos, a FMG+ reforça sua expertise em projetos corporativos e institucionais.

Maurício Felzemburgh, Emily Queiroz e Luciano Geanizelle, sócios da FMG+, celebram mais uma conquista
Maurício Felzemburgh, Emily Queiroz e Luciano Geanizelle, sócios da FMG+, celebram mais uma conquista - Foto: Divulgação

Formatura

Maria Eduarda de Araújo Barreto celebrou sua formatura em Direito pela Universidade Católica do Salvador em uma noite de prestígio, cercada por familiares e amigos. No Cerimonial Conceição da Praia, a nova bacharela comandou uma festa marcada por personalidade e sofisticação, com decoração de Luciana Carneiro, vestidos exclusivos de Victoria Faco e joias Dascá criadas especialmente para a ocasião.

Maria Eduarda entre a mãe, Carla Barreto, e a irmã, Maria Fernanda, em noite de celebração (André Carvalho)
Maria Eduarda entre a mãe, Carla Barreto, e a irmã, Maria Fernanda, em noite de celebração (André Carvalho) - Foto: Divulgação

Literatura

O lobby do Fasano Salvador ganhou ares literários e muito charme na noite de quarta-feira (6), em encontro promovido por Licia Fábio com a escritora Carla Madeira, que apresentou seu novo romance, Quando. Entre taças, boas conversas e prestígio, a noite reuniu Paloma Amado, Cecília Amado, Soso Bernabò e nomes expressivos da cena cultural baiana, em uma elegante celebração da literatura.

Carla Madeira e Paloma Amado em noite de literatura, encontros e boas conversas no Fasano Salvador
Carla Madeira e Paloma Amado em noite de literatura, encontros e boas conversas no Fasano Salvador - Foto: Divulgação

Gestão

A Rede Mater Dei de Saúde realiza, no dia 20 de agosto, a 16ª edição do Seminário de Gestão, no Hospital Mater Dei Contorno, em Belo Horizonte, com participação presencial e online. Com o tema “Visão 360: conexões que transformam o cuidado”, o encontro reunirá gestores, lideranças clínicas e profissionais do setor para discutir os novos caminhos da gestão em saúde no Brasil, além de promover conexões e troca de experiências.

Na CASACOR Bahia deste ano, na Casa Nossa Senhora das Mercês, a arquiteta Carla Macedo transforma a Recepção e Bilheteria em um percurso de fé e memória. Em agosto, homenageia Santa Dulce dos Pobres, com uma pequena imagem em barro que traduz a simplicidade, a força e a beleza do essencial. A escolha revela ainda sua ligação com o legado do Anjo Bom da Bahia.

Luso-baianas

Neste verão luso, duas deusas da música baiana se apresentarão em duas cidades vizinhas, em Portugal. No dia 20 deste, Daniela Mercury abre o festival de verão As Festas do Mar , em Cascais; e em 5 de setembro, Ivete Sangalo faz show nos jardins do prestigioso Cassino Estoril.

Aniversários

Hoje (11): Nina Motta, Suzana Varjão, Elza Durán, Ana Varjão

Amanhã (12): Cícero Sena, Geraldo Vilalva, Amelia Castro, Mirela Machado

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