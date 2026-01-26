Conexões FME reúne especialistas para discutir caminhos inovadores para saúde

Thamile Accioly – diretora executiva da Fundação Maria Emília - Foto: Ana Albuquerque

Qual é o principal objetivo do encontro Conexões FME – Inovação e Saúde Pública no Brasil e por que ele é estratégico neste momento?

O Conexões FME tem como objetivo promover um espaço de diálogo qualificado entre especialistas, pesquisadores e lideranças de diferentes setores para discutir soluções aplicadas à saúde pública. O encontro é estratégico porque o Brasil enfrenta desafios complexos que exigem articulação entre ciência, tecnologia, políticas públicas e iniciativas da sociedade civil. Ao reunir diferentes perspectivas em um mesmo ambiente, a Fundação Maria Emília busca estimular conexões que possam se desdobrar em ações concretas e parcerias de impacto.

De que forma a Fundação Maria Emília atua como investidora social privada para gerar impacto concreto nas áreas de Saúde e Educação?

A Fundação Maria Emília atua como investidora social privada ao aplicar recursos próprios em iniciativas que fortalecem a saúde e a educação por meio do conhecimento, da pesquisa e da formação. Sua atuação inclui a concessão de bolsas de estudo, o apoio a projetos e pesquisas científicas, o fomento à disseminação do conhecimento e o estabelecimento de parcerias institucionais no Brasil e no exterior, com foco especial na Bahia.

Quais desafios da saúde pública no Brasil hoje demandam soluções inovadoras e colaboração entre diferentes setores?

Entre os principais desafios estão a desigualdade no acesso aos serviços de saúde, a gestão de doenças crônicas e infecciosas, a necessidade de uso qualificado de dados e evidências científicas, além da incorporação responsável de tecnologias como inteligência artificial e saúde digital. Esses temas demandam soluções que integrem o setor público, a academia, a iniciativa privada e o terceiro setor, com foco em eficiência, equidade e impacto social.

Como a FME seleciona e apoia iniciativas de alto impacto social por meio de sua atuação como grantmaker?

A Fundação Maria Emília seleciona iniciativas alinhadas à sua missão institucional e com potencial comprovado de impacto social. O apoio vai além do financiamento, incluindo acompanhamento, estímulo à produção de conhecimento, fortalecimento institucional e articulação com redes nacionais e internacionais. A Fundação prioriza projetos com base científica sólida, capacidade de gerar evidências e possibilidade de replicação ou escala.

De que maneira as parcerias nacionais e internacionais fortalecem os projetos apoiados pela FME?

A Fundação Maria Emília prioriza o formato de parcerias como estratégia central para promover mudanças estruturais nas áreas de saúde e educação. A FME seleciona parceiros alinhados à sua missão e aos seus valores institucionais, entendendo que a transformação acontece de forma mais consistente quando é construída de maneira colaborativa. As parcerias nacionais e internacionais ampliam o alcance, a qualidade técnica e a sustentabilidade dos projetos, favorecem a troca de conhecimento e a adoção de boas práticas.