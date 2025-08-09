Conselho de Sustentabilidade da FIEB tem nova presidente

Magnólia Borges assumiu presidência do Conselho de Sustentabilidade da FIEB - Foto: Ruth Oliveira / Divulgação

Magnólia Borges, gerente de relações institucionais da Braskem na Bahia, foi nomeada nova presidente do Conselho de Sustentabilidade da FIEB. O grupo de trabalho tem como objetivo difundir boas práticas sustentáveis e discutir assuntos de âmbito social e ambiental com foco no setor empresarial. Magnólia, que na gestão anterior foi a vice-presidente, destacou que busca tornar o conselho mais dinâmico, forte e colaborativo. “Um espaço de troca, alinhado aos outros Conselhos da FIEB e até de outras Federações. Nosso papel é ampliar relevância e impacto”, declarou.

Lançamento

Com uma agenda repleta de compromissos em Salvador, o empresário e CEO Matheus Ambrosi lançou para o mercado baiano dois empreendimentos da Seazone, que é a maior gestora de imóveis para aluguel por temporada do Brasil. Os lançamentos estão em construção nos paraísos turísticos de Itacaré e Barra Grande, e possuem o formato SPOT, com design moderno e tamanhos compactos, pensados desde o projeto de construção até a decoração para gerar o máximo de retorno ao investidor e atender todas as necessidades dos hóspedes.

Matheus Ambrosi lança dois empreendimentos na Bahia | Foto: Divulgação

Esportiva

Filipe Assunção, multiesportista, participou do International Championship Brazilian Jiu-Jitsu, na cidade de Feira de Santana, sagrando-se campeão na modalidade NO-GI. Nessa modalidade, os atletas lutam durante 5 minutos, sem o kimono. O evento foi promovido pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu Desportivo. Representando a Carlson Gracie - Villas do Atlântico, comandada pelo professor Juvenal Gordilho, o atleta Filipe foi campeão na categoria Master 1 (+ 30 anos) até 92kg.

Filipe Assunção conquista ouro no NO-GI pelo International Championship | Foto: Divulgação

Infantojuvenil

Uma novidade vai agitar o Vitória Boulevard hoje, às 15h: a leitura “cantada” da obra Quinca no Mundo da Lua, sexto livro infantojuvenil do escritor e jornalista Ricardo Ishmael, Cidadão Soteropolitano, e vai reunir a cantora Mariene de Castro, a pesquisadora, contadora de histórias e palestrante Vovó Cici e o sanfoneiro Gel Barbosa. E ele foi um querido aniversariante de ontem. Parabéns!

Ricardo Ishmael lança livro infantojuvenil hoje | Foto: Anderson Glover / Divulgação

Conquista

Marcela Varjão foi aprovada com nota máxima no mestrado da UFBA, com a dissertação sobre o “Acordo Opt In na tutela dos direitos individuais homogêneos”. Orientada por Antonio Gidi, ela teve seu trabalho elogiado pela abordagem técnica e inovadora. A conquista reforça sua trajetória acadêmica e o compromisso com a produção jurídica. Natural de Salvador, Marcela alia prática e pesquisa com olhar crítico e sensível. Sua dedicação reflete um direito mais consciente e transformador. O resultado inspira novos rumos na prática e na reflexão jurídica.

Marcela Varjão é aprovada com nota máxima no mestrado da UFBA | Foto: Divulgação

Lançamentos

Reconhecida internacionalmente como a maior cravista brasileira, Rosana Lanzelotte esteve em Salvador para participar do WikiCon 2025, realizado no Wish Hotel da Bahia, lançar o livro Já raiou a Liberdade: Dom Pedro I e a música de seu tempo e fazer uma palestra na sede do Neojiba. Com a agenda cheia de compromissos, a criadora do portal Musica Brasilis conseguiu encontrar um tempinho para encerrar os dias soteropolitanos com um jantar no Pala 7 ao lado de Lauro Santos, Marília Vargas e Paulo de Tarso.

Foto 6: Rosana Lanzelotte em dias baianos ao lado do amigo, Paulo de Tarso | Foto: Divulgação / Tarso Marketing

Consagração

Se Hermenêutica da Desigualdade consagrou Taurino Araújo entre os grandes pensadores, Dançando no Meio do Inverno — 40 Anos de Poesia confirma sua força criadora: um "Big C creativity" da poesia, capaz de estruturar beleza mesmo em tempos difíceis. Sua atuação de alto impacto em mais de 19 áreas do conhecimento o torna uma das personalidades baianas mais reverenciadas da atualidade. Estão em andamento a Fortuna Crítica: A Polipoética de Vladimir Queiroz — 6 Poemas Imprescindíveis e o evento Bahia de Todos os Leitores — Encontro de Escritores, marcado para dia 18, às 14h, no Auditório Jorge Calmon da ALBA.

Reconhecimento e legado: a contribuição intelectual de Taurino Araújo | Foto: Divulgação

Visual

A artista visual baiana Carol Miag participou do International Watercolor Art Festival, na China, que aconteceu entre julho e agosto, com etapas em Xidi e Hongcun, aldeias históricas reconhecidas como Patrimônio Mundial pela UNESCO. Para o festival, a artista levou uma aquarela em homenagem ao Pelourinho. A obra, que une memória afetiva, arquitetura colonial e resistência cultural, agora integra o acervo permanente do museu da Fábrica de Papel Baohong, em Baoding, uma das maiores fabricantes de papel artístico do mundo.

Flipelô 1

A jornalista e escritora baiana Jaqueline Adans participa da Flipelô 2025, hoje, com o livro Ficção, Delírios e Suspiros. A obra integra a programação do Movimento Ocupa Literário e será apresentada no Espaço Conceito Preto Fala de Amor. Trata-se de uma coletânea de poemas e crônicas leves, que transitam entre o real e o imaginário, voltada especialmente para mulheres em busca de autoconhecimento e transformação pessoal.

Flipelô 2

A Flipelô realiza hoje uma oficina gratuita de Criação Literária com a jornalista e escritora Márcia Moreira. A aula acontecerá das 10h às 12h, na Fundação Casa de Jorge Amado. A atividade inclui escrita criativa, estruturação de texto e expressão de ideias. Com mais de 30 anos de experiência na Comunicação, Márcia busca desmistificar a escrita e estimular a autoconfiança dos participantes. Os exercícios utilizarão trechos de O Pagador de Promessas, de Dias Gomes, homenageado desta edição. Durante a oficina, cada participante vai descobrir que escrever é muito mais do que um dom de nascença! Inscrições pelo Sympla.

Aniversários

Hoje (09): Eugênia Ribeiro Lima, Isabella Brandalize, Monica San Gallo, Juliana Sampaio, Bruno Edelweiss, Rose Brandão, Sergio Camelyer

Amanhã (10): Solange Cintra Monteiro, Ana Thereza Araújo Lima, Matheus Cerqueira, Moisés Rubens Macedo

Segunda (11): Nina Motta, Suzana Varjão, Elza Durán, Ana Varjão