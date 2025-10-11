Menu
COLUNA

July

Por Alexandra Isensee

Uma das mais tradicionais colunas sociais do jornalismo brasileiro, publicada ininterruptamente em A TARDE desde o final dos anos 1960.
Publicado sábado, 11 de outubro de 2025 às 3:12 h | Autor: Alexandra Isensee

Cozinha de Excelência: Amado leva tradição para o Salvador Shopping

Confira a coluna desta sexta-feira, 10 de outubro

Comandando o sucesso do Amado, Flavio Machado, Edinho Engel e Flavio Bandeira brindam expansão
Edinho Engel, Flavio Bandeira e Flavio Machado inauguram no próximo dia 13 a segunda unidade do restaurante Amado, agora no Salvador Shopping. A casa abre ao público já no dia seguinte, 14, para almoço e jantar.

Com 19 anos de história, o Amado acumula prêmios nacionais e internacionais, além de forte reconhecimento do público. Nascido às margens da Baía de Todos-os-Santos, o restaurante é referência em cozinha contemporânea de excelência. Agora, inicia uma nova fase, com a proposta de manter a alma da casa original.

Lúdica

Fábio Moreira e Jenival Lobo promovem Dia das Crianças especial na Doce Pão
Fábio Moreira e Jenival Lobo promovem Dia das Crianças especial na Doce Pão | Foto: Divulgação

Os sócios e empresários Jenival Lobo e Fábio Moreira comandam uma programação especial para o Dia das Crianças na Doce Pão. A rede de delicatessen liderada por eles, na capital baiana, vai oferecer aos clientes, amanhã, um cardápio especial, com produtos artesanais e industrializados. Na unidade da Pituba, a garotada vai poder contar com brincadeiras, pintura facial e a divertida presença do Mickey. Um doce momento para ser vivenciado entre pais e filhos.

Festival

Os empresários Lara Kertész e Saulo Passos celebram mais uma edição de festival
Os empresários Lara Kertész e Saulo Passos celebram mais uma edição de festival | Foto: Divulgação

O Estacionamento E do Shopping da Bahia recebe, de 23 a 26, a 2ª edição do Brasil Brew Festival, idealizado pelos empresários Saulo Passos e Lara Kertész. O evento reúne mais de 100 rótulos de cervejas, incluindo artesanais premiadas internacionalmente, além de oferecer novidades do setor. A gastronomia também é destaque, com churrascos especiais e a tradicional feijoada com samba no domingo. A entrada é gratuita e o festival funciona das 17h às 22h na quinta, e das 12h às 22h nos demais dias. A programação inclui shows, feirinha de moda, espaço kids da Bandô Entretenimento e clima familiar.

Aliança

Bruno Reis, prefeito de Salvador, Darwin Filho, CEO Esportes da Sorte, e o cantor Léo Santana
Bruno Reis, prefeito de Salvador, Darwin Filho, CEO Esportes da Sorte, e o cantor Léo Santana | Foto: Elias Dantas

A marca Esportes da Sorte passa a patrocinar, por 12 meses, uma série de eventos do calendário oficial de Salvador, com início em dezembro. Os destaques do pacote são o Festival Virada Salvador e o Carnaval. Para Darwin Filho, CEO do grupo Esportes Gaming Brasil, o acordo representa um compromisso duradouro com a cidade. “Mais do que um patrocínio, é uma forma de celebrar a cultura e proporcionar experiências únicas aos foliões”, afirma. Esta será a primeira vez que a marca apoia oficialmente o Carnaval de Salvador.

Reconhecimento

Representantes do Grupo Aratu estiveram na cerimônia do Prêmio Central de Outdoor Nacional 2025
Representantes do Grupo Aratu estiveram na cerimônia do Prêmio Central de Outdoor Nacional 2025 | Foto: Divulgação

O Grupo Aratu, por meio da Ei Mídia Exterior, garantiu o terceiro lugar na categoria “Grandes Formatos” do 24º Prêmio Central de Outdoor Nacional 2025, em São Paulo. A campanha premiada, criada pela agência Tempo Propaganda para o Detran/BA, trouxe o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, em alusão ao Maio Amarelo. Representando o Grupo Aratu, estiveram Vinicius Linhares, Andréia Souza e Roberval Luania. O reconhecimento reforça o compromisso da empresa com campanhas de impacto e relevância social.

Lançamento

Desembargador Geder Luiz Rocha Gomes lança livro com a presença dos também desembargadores Abelardo Matta e Danilo Costa
Desembargador Geder Luiz Rocha Gomes lança livro com a presença dos também desembargadores Abelardo Matta e Danilo Costa | Foto: Divulgação

No último dia 8, no Tribunal de Justiça da Bahia, foi lançado o livro do desembargador Geder Luiz Rocha Gomes, A breve jornada de um criminalista na área cível. O evento foi prestigiado por colegas, entre eles o desembargador presidente do TRE, Abelardo Matta, e o desembargador do TRE, Danilo Costa. A ocasião contou com ampla participação e palestras enriquecedoras, reunindo autoridades e convidados em clima de celebração. A obra marca uma importante contribuição para o meio jurídico baiano e reforça o reconhecimento do autor entre seus pares.

Internacional

Maria Amélia Polydro, Rafael Cal, Paulo Schneider, Ricardo Cal, Robson Maiorali e Nicirley Rosa da Silva
Maria Amélia Polydro, Rafael Cal, Paulo Schneider, Ricardo Cal, Robson Maiorali e Nicirley Rosa da Silva | Foto: Divulgação

A Oquei Entretenimento promoveu, na última quarta-feira, 8, um evento no The Latvian, na Bahia Marina, celebrando o retorno do tênis internacional à Bahia. A noite antecipou o ATP Challenger 125 – Costa do Sauípe Open 2025 e reuniu profissionais do esporte, turismo e entretenimento, destacando o novo momento do complexo e a parceria entre Try e Costa do Sauípe.

ltaliana

A 25ª Semana da Língua Italiana no Mundo acontece de 13 a 19 deste, com o tema &quot;Italófonos: Língua Além das Fronteiras&quot;, em Brasília. No dia 13, a Embaixada da Itália, em parceria com o Instituto de Letras da Universidade de Brasília (UnB), organiza o evento "Imigração italiana no Brasil e língua como espaço de identidade e cultura: Zélia Gattai Amado". A palestrante convidada será a escritora e pesquisadora italiana Antonella Rita Roscilli, que apresentará seu livro 'Zélia Gattai Amado e l´Emigrazione italiana in Brasile'.

Iluminada

Sempre aguardada, a 30ª Feira da Integração acontecerá no Centro Comunitário Nossa Senhora da Luz, na Alameda Verona, n° 158, Pituba, em dois findes: 18 e 19, e 25 e 26 de outubro. À frente do edificante evento anual está Perpétua Lemos com a Pastoral da Alegria.

Solidariedade

Em clima de solidariedade pelo Dia das Crianças, o Colégio Villa Global Education promoveu a campanha Amor em forma de brinquedo, mobilizando alunos, famílias, parceiros e o público externo na arrecadação de brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade. As doações foram feitas nas unidades Paralela, Litoral Norte e Praia do Forte e levarão alegria e esperança a mais de dez instituições sociais de Salvador.

Aniversários

  • Hoje (11): Cândida Silva, Davidson Botelho, Michelle Marie de Magalhães, Joana Andrade, José Sérgio Souza Nascimento;
  • Amanhã (12): Joca Guanaes, Frank Antunes, Alice Weckerle Sobreira;
  • Segunda (13): Antônio José da Mota Leal, Margareth Menezes, Karina Muricy, Tina Leiro Seone, Keka Almeida.

