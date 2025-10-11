Cozinha de Excelência: Amado leva tradição para o Salvador Shopping

Comandando o sucesso do Amado, Flavio Machado, Edinho Engel e Flavio Bandeira brindam expansão - Foto: Roberto Abreu

Edinho Engel, Flavio Bandeira e Flavio Machado inauguram no próximo dia 13 a segunda unidade do restaurante Amado, agora no Salvador Shopping. A casa abre ao público já no dia seguinte, 14, para almoço e jantar.

Com 19 anos de história, o Amado acumula prêmios nacionais e internacionais, além de forte reconhecimento do público. Nascido às margens da Baía de Todos-os-Santos, o restaurante é referência em cozinha contemporânea de excelência. Agora, inicia uma nova fase, com a proposta de manter a alma da casa original.

Lúdica

Fábio Moreira e Jenival Lobo promovem Dia das Crianças especial na Doce Pão | Foto: Divulgação

Os sócios e empresários Jenival Lobo e Fábio Moreira comandam uma programação especial para o Dia das Crianças na Doce Pão. A rede de delicatessen liderada por eles, na capital baiana, vai oferecer aos clientes, amanhã, um cardápio especial, com produtos artesanais e industrializados. Na unidade da Pituba, a garotada vai poder contar com brincadeiras, pintura facial e a divertida presença do Mickey. Um doce momento para ser vivenciado entre pais e filhos.



Festival

Os empresários Lara Kertész e Saulo Passos celebram mais uma edição de festival | Foto: Divulgação

O Estacionamento E do Shopping da Bahia recebe, de 23 a 26, a 2ª edição do Brasil Brew Festival, idealizado pelos empresários Saulo Passos e Lara Kertész. O evento reúne mais de 100 rótulos de cervejas, incluindo artesanais premiadas internacionalmente, além de oferecer novidades do setor. A gastronomia também é destaque, com churrascos especiais e a tradicional feijoada com samba no domingo. A entrada é gratuita e o festival funciona das 17h às 22h na quinta, e das 12h às 22h nos demais dias. A programação inclui shows, feirinha de moda, espaço kids da Bandô Entretenimento e clima familiar.

Aliança

Bruno Reis, prefeito de Salvador, Darwin Filho, CEO Esportes da Sorte, e o cantor Léo Santana | Foto: Elias Dantas

A marca Esportes da Sorte passa a patrocinar, por 12 meses, uma série de eventos do calendário oficial de Salvador, com início em dezembro. Os destaques do pacote são o Festival Virada Salvador e o Carnaval. Para Darwin Filho, CEO do grupo Esportes Gaming Brasil, o acordo representa um compromisso duradouro com a cidade. “Mais do que um patrocínio, é uma forma de celebrar a cultura e proporcionar experiências únicas aos foliões”, afirma. Esta será a primeira vez que a marca apoia oficialmente o Carnaval de Salvador.



Reconhecimento

Representantes do Grupo Aratu estiveram na cerimônia do Prêmio Central de Outdoor Nacional 2025 | Foto: Divulgação

O Grupo Aratu, por meio da Ei Mídia Exterior, garantiu o terceiro lugar na categoria “Grandes Formatos” do 24º Prêmio Central de Outdoor Nacional 2025, em São Paulo. A campanha premiada, criada pela agência Tempo Propaganda para o Detran/BA, trouxe o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, em alusão ao Maio Amarelo. Representando o Grupo Aratu, estiveram Vinicius Linhares, Andréia Souza e Roberval Luania. O reconhecimento reforça o compromisso da empresa com campanhas de impacto e relevância social.

Lançamento

Desembargador Geder Luiz Rocha Gomes lança livro com a presença dos também desembargadores Abelardo Matta e Danilo Costa | Foto: Divulgação

No último dia 8, no Tribunal de Justiça da Bahia, foi lançado o livro do desembargador Geder Luiz Rocha Gomes, A breve jornada de um criminalista na área cível. O evento foi prestigiado por colegas, entre eles o desembargador presidente do TRE, Abelardo Matta, e o desembargador do TRE, Danilo Costa. A ocasião contou com ampla participação e palestras enriquecedoras, reunindo autoridades e convidados em clima de celebração. A obra marca uma importante contribuição para o meio jurídico baiano e reforça o reconhecimento do autor entre seus pares.

Internacional

Maria Amélia Polydro, Rafael Cal, Paulo Schneider, Ricardo Cal, Robson Maiorali e Nicirley Rosa da Silva | Foto: Divulgação

A Oquei Entretenimento promoveu, na última quarta-feira, 8, um evento no The Latvian, na Bahia Marina, celebrando o retorno do tênis internacional à Bahia. A noite antecipou o ATP Challenger 125 – Costa do Sauípe Open 2025 e reuniu profissionais do esporte, turismo e entretenimento, destacando o novo momento do complexo e a parceria entre Try e Costa do Sauípe.



ltaliana

A 25ª Semana da Língua Italiana no Mundo acontece de 13 a 19 deste, com o tema "Italófonos: Língua Além das Fronteiras", em Brasília. No dia 13, a Embaixada da Itália, em parceria com o Instituto de Letras da Universidade de Brasília (UnB), organiza o evento "Imigração italiana no Brasil e língua como espaço de identidade e cultura: Zélia Gattai Amado". A palestrante convidada será a escritora e pesquisadora italiana Antonella Rita Roscilli, que apresentará seu livro 'Zélia Gattai Amado e l´Emigrazione italiana in Brasile'.

Iluminada

Sempre aguardada, a 30ª Feira da Integração acontecerá no Centro Comunitário Nossa Senhora da Luz, na Alameda Verona, n° 158, Pituba, em dois findes: 18 e 19, e 25 e 26 de outubro. À frente do edificante evento anual está Perpétua Lemos com a Pastoral da Alegria.

Solidariedade

Em clima de solidariedade pelo Dia das Crianças, o Colégio Villa Global Education promoveu a campanha Amor em forma de brinquedo, mobilizando alunos, famílias, parceiros e o público externo na arrecadação de brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade. As doações foram feitas nas unidades Paralela, Litoral Norte e Praia do Forte e levarão alegria e esperança a mais de dez instituições sociais de Salvador.

Aniversários