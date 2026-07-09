Dança, encanto e inovação marcam a nova edição do Aquarela Kids

Aquarela Kids

Juliana Junqueira e Ana Junqueira já estão nos preparativos para a 17ª edição do Aquarela Kids, principal mostra de dança infantil da Bahia. O evento será realizado em 23 de agosto, no Teatro Faresi, em Salvador, reunindo escolas de diversas cidades. A edição de 2026 traz novidades como parceria inédita com o Festival de Dança de Joinville e recursos tecnológicos que prometem enriquecer ainda mais a experiência das bailarinas, professores e famílias.

Premiação

Kelsor Fernandes celebrou uma importante conquista para a inovação no comércio baiano. O projeto Venda Certa – Quipu, liderado pela Câmara de Inovação e Tecnologia da Fecomércio BA, em parceria com o Sebrae e a Cubos, conquistou o 1º lugar na fase de escala do edital nacional E-Commerce.BR. O presidente recebeu o troféu durante cerimônia na Casa do Comércio, ao lado de diretores da Fecomércio BA, membros da CIT, imprensa e representantes da CNC.

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Kelsor Fernandes em noite de celebração por mais uma conquista nacional - Foto: Divulgação

Posse

Fernando Neves passa a comandar o Comitê Estratégico de Comércio Exterior e Logística da Amcham Bahia no mandato 2026–2028. A posse marcou o início de uma gestão dedicada ao fortalecimento da atuação internacional das empresas baianas, com foco na ampliação das relações comerciais entre Bahia e Estados Unidos. Entre as ações previstas estão debates sobre reforma tributária, compliance aduaneiro e novas estratégias para o comércio exterior.

Fernando Neves, novo presidente do Comitê Estratégico da Amcham Bahia - Foto: Divulgação

Expansão

A Land School Pituba anunciou Fabiano Franklin como novo diretor da unidade, a partir do segundo semestre de 2026. Com trajetória no grupo Inspired Education, ele liderou escolas da rede Eleva e tem experiência em educação bilíngue e programas internacionais, incluindo o IB Diploma Programme. A chegada reforça os planos de expansão da escola em Salvador, que implantará o Ensino Médio a partir de 2027.

Fabiano Franklin assume a direção da Land School Pituba - Foto: Divulgação

Varejo

Amanda Vasconcelos, à frente da Associação Baiana de Supermercados (Abase), coordena os preparativos da 15ª SuperBahia 2026, maior feira do varejo alimentar do Norte e Nordeste. O evento ocorre de 28 a 30 de julho, no Centro de Convenções de Salvador, com expectativa de reunir grandes nomes do setor e movimentar cerca de R$ 800 milhões em negócios.

Amanda Vasconcelos lidera a SuperBahia 2026, maior feira do varejo alimentar do Norte e Nordeste - Foto: Divulgação| (Fernando Fernandes)

Cooperativa

O presidente da Coopanest-BA, Hugo Dantas, destacou a participação da cooperativa no VIII Fórum Febracan, em Brasília, encontro que reuniu representantes do cooperativismo anestesiológico brasileiro. Diretores, coordenadores e colaboradores acompanharam debates sobre inovação, gestão e tecnologia, além de fortalecerem o intercâmbio de experiências com outras cooperativas.

Hugo Dantas destaca participação da Coopanest-BA no Fórum Febracan - Foto: Divulgação

Ética Empresarial

A diretora de operações, suprimento e logística da Petrobahia, Iara Schimmelpfeng, participou do painel "O preço da integridade e porque vale a pena", durante o Welcome Women Forum 2026, em Salvador. Ao lado de especialistas, debateu ética, credibilidade e tomada de decisões no ambiente corporativo, reforçando que a integridade é um dos pilares que sustentam os 30 anos de trajetória da empresa.

Iara Schimmelpfeng em destaque no Welcome Women Forum 2026, debatendo integridade e liderança (Maurício Simões) - Foto: Divulgação| (Maurício Simões)

Jung

A exposição “Os Círculos da Vida”, do artista plástico Carlos Jacobina, será aberta no dia 16, no Masala Comida Indiana, reunindo cerca de 30 obras produzidas desde 2014 e permanece até 16 de agosto, de quinta a domingo, das 11h às 16h. Com o subtítulo “Registros terapêuticos inspirados em Carl Jung”, a mostra apresenta trabalhos que nasceram de processos de elaboração pessoal e ganharam autonomia como produção artística.

Curso

Entre os dias 20 de julho e 1º de agosto, o Museu Carlos e Margarida Costa Pinto, em Salvador, realiza o curso presencial “A Reforma Ornamental das Igrejas Católicas Baianas no Século XIX”. Ministrado pelo Prof. Dr. Luiz Alberto Ribeiro Freire, da UFBA, o encontro reúne pesquisadores, estudantes e interessados em patrimônio histórico, arte sacra e história da arte, com uma imersão nas transformações estéticas, culturais e religiosas do período. Inscrições online.

Workshop

O Goethe-Institut Salvador está com inscrições abertas para o workshop “PURE GOLD – HOW TO CYCLE UP DESIGN?”, que acontece de 21 a 24 de julho. A oficina reúne 40 participantes, entre designers, artesãos, artistas, produtores, fabricantes e estudantes, para explorar o upcycling, prática que transforma materiais descartados em novos produtos de maior valor e utilidade. A atividade integra a programação da exposição internacional “Pure Gold – Upcycled! Upgraded!”.

Aniversários

Hoje (09): Juliana Bacelar Sacramento, Mário Soares C. Gomes, João Carlos Bacelar Batista, Kátia Fraga Jordan, Jane Tawil Hage, Luiz Felipe Suarez P. Guimarães

Amanhã (10): Guto Amoedo, Emerson Carvalho, Leila Lima, Maria Clara Tourinho Dantas, Mariah Carvalho, Luiz Humberto Carvalho, Jussara Colombiano, Mariana Barbosa Frank, André Faro