Diretoras da VINCI Airports são destaque em premiação

Julia Orrico destacou a importância de ampliar a presença feminina em posições de liderança - Foto: Divulgação

Executivas da VINCI Airports no Brasil, a diretora comercial Julia Orrico e a gerente jurídica Renata Belém foram homenageadas no lançamento do GRI 50 Women Shaping Infrastructure Brazil 2026, iniciativa do GRI Institute que reconhece lideranças femininas do setor de infraestrutura. O evento ocorreu no Hotel Renaissance, em São Paulo, reunindo as 50 mulheres selecionadas para a primeira edição e representantes da área. Julia destacou que o reconhecimento incentiva o avanço da diversidade na liderança do setor.

Natalícia

A desembargadora Socorro Habib celebra aniversário amanhã e comemora a data ao lado da família e do marido, o conceituado professor e advogado criminalista Sérgio Habib. Muito querida no meio jurídico e social, a magistrada é reconhecida por sua trajetória marcada pela seriedade e dedicação à Justiça. No dia especial, certamente receberá inúmeras felicitações de amigos, colegas e admiradores.

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Socorro comemora mais uma primavera ao lado da família | Foto: Divulgação

Festa especial

O publicitário Americo Neto, fundador da Viamídia, reúne hoje familiares e amigos para celebrar seus 50 anos, em uma festa especial. A noite terá show do cantor Adelmo Casé e DJ tocando sucessos dos anos 80. Para marcar a data, o criativo desenvolveu um jingle e um vídeo com memórias da década. “Este é um ano de celebração: faço 50 anos e a Viamídia completa 30”, destaca o empresário, diretor da ABAP Nacional, representando a Bahia.

Americo Neto comemora 50 anos com festa para familiares e amigos | Foto: Divulgação

Comemoração

O advogado Márcio Mello já tem data marcada para celebrar mais um ano de vida. O encontro acontece no próximo dia 21, no salão de festas de um dos condomínios mais icônicos da Avenida Otávio Mangabeira. Conhecido pela atuação na advocacia e pela presença ativa nas redes sociais, onde compartilha conteúdos sobre estratégia jurídica e rotina profissional, Márcio reunirá cerca de 120 convidados, entre colegas do meio jurídico, empresários e amigos da Bahia e de cidades como São Paulo, Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro.

Advogado Márcio Mello celebra aniversário com festa em Salvador | Foto: Divulgação

Internacional

Os arquitetos baianos Antonio Caramelo e Mila Caramelo foram destaque na 16ª edição do Prêmio Internacional TILE Brasil, realizada na noite de quinta-feira (12), em São Paulo, durante a Expo Revestir. A dupla reforçou a força da chamada Grife Caramelo. Antonio conquistou Prata na categoria Fachada, com o projeto Ferreira Ferraz Médico e Empresarial. Já Mila levou o Grand Award e o Ouro na categoria Casa, com o projeto Casa Maré.

Antonio e Mila Caramelo brilham em premiação internacional em São Paulo | Foto: Divulgação| Wágner Sabá

Premiação

O publicitário e criador de conteúdo Matheus Araponga lançou o Prêmio Deu Math, iniciativa autoral que reconhece marcas parceiras que se destacaram em campanhas colaborativas ao longo de 2025. Revelado nas redes sociais do criador, o prêmio destacou empresas que apostaram em criatividade, recorrência e conexão com o público nas ações de marketing de influência. O lançamento do projeto contou ainda com gravações no Museu da Misericórdia.

Matheus Araponga lança prêmio Deu Match | Foto: Divulgação

Literatura

O premiado dramaturgo e roteirista Elísio Lopes Jr. é presença confirmada na terceira edição do Festival de Literatura do Salvador. O autor integra a mesa “Sonhos, Esperanças e Resistências — A Ginga Soteropolitana nos Palcos e Telas”, que acontece no dia 27, às 19h, no Cinemark do Salvador Shopping. Ao longo de sua trajetória, Elísio soma mais de 30 peças teatrais montadas e encenadas no país e é reconhecido como uma das vozes de destaque da Literatura Preta contemporânea.

Elísio Lopes Jr. é destaque em Festival de Literatura na capital baiana | Foto: Divulgação

Teatro

Celebrando o Mês do Teatro, que tem como marco o Dia Internacional do Teatro em 27 de março, o projeto Teatro para Todos retorna à Bahia em sua segunda edição com programação gratuita em Feira de Santana e Salvador. Serão cinco dias de apresentações: 20 e 21 no Teatro do Centro de Convenções de Feira e 27 a 29 na Praça Dois de Julho, no Campo Grande. A mostra reúne produções da cena contemporânea baiana e um espetáculo premiado paulista, com curadoria da atriz e dramaturga Mônica Santana.

Cascais

Fragmentos de Temas é a expo que será aberta na Casa da Guia, em Cascais, Portugal, no próximo dia 25. Tomam parte da coletiva Rosa Areias, Helena de Aboim (Mobah), Renato Rodyner, Filipe Guimarães, Norberto Nunes, Kinkas Caetano, Flávio Caporali, Jeffrey Evans e Luís Christello Luz. Mais informações; @rrodynergallery

Acadêmica

A Associação Cultural Brasil-Estados Unidos marcará presença em mais uma edição do Salão do Estudante, que chega a Salvador em 29, no Fiesta Convention Center. Durante a maior feira de educação internacional da América Latina, além de orientar e oferecer suporte sobre oportunidades acadêmicas, a Associação vai promover a palestra "5 steps to U.S. study", com orientações para preparar uma ótima candidatura às universidades nos EUA.

Aniversários

Hoje (17): Adolfo Duarte, Américo Neto, Hélène Villefort, Maurice Bonnet, Heidir Gomes Franco Lima

Amanhã (18): Alfeu Pedreira Luedy, Helena Weckerle