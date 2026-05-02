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COLUNA

July

Por Alexandra Isensee

Uma das mais tradicionais colunas sociais do jornalismo brasileiro, publicada ininterruptamente em A TARDE desde o final dos anos 1960.
ACERVO DA COLUNA
Publicado | Autor: Alexandra Isensee

Economista Zeina Latif na abertura do INDEX 2026

Coluna July deste sábado, 2

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Zeina Latif destaca a atração de investimentos como motor do desenvolvimento territorial e do crescimento sustentável
Zeina Latif destaca a atração de investimentos como motor do desenvolvimento territorial e do crescimento sustentável -

Destaque

Economista Zeina Latif participa da 2ª edição do INDEX 2026 como destaque de abertura, em 6 de maio, no Centro de Convenções Salvador. Doutora pela USP e ex-secretária de Desenvolvimento Econômico de SP, comandará painel sobre atração de investimentos e desenvolvimento territorial. O evento se consolida como o maior encontro industrial do Nordeste, voltado ao futuro da indústria baiana.

Homenagem

Luiz Mendonça será celebrado no próximo dia 04 com uma programação marcada por fé e afeto. Em homenagem à data, a família promove uma missa de ação de graças na Igreja da Vitória. As filhas, Marcela e Mariana, organizam o momento ao lado da pequena Manuela, neta do aniversariante, e da companheira Glória Matos, reforçando os laços e o significado especial da ocasião em clima de união e gratidão.

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Luiz Mendonça celebra mais um ano de vida na próxima segunda
Luiz Mendonça celebra mais um ano de vida na próxima segunda | Foto: Divulgação| (Elias Dantas)

Natalícia

Cristina Praia festejou seu aniversário em clima intimista, cercada por familiares e amigos mais próximos. À frente do Hospital da Obesidade, a empresária é reconhecida pelo cuidado atencioso e pela dedicação com que conduz sua atuação. A celebração foi marcada por afeto, boas conversas e brindes especiais, refletindo a admiração e o carinho de quem acompanha de perto sua trajetória pessoal e profissional.

Cristina Praia comemora aniversário em encontro íntimo com familiares e amigos
Cristina Praia comemora aniversário em encontro íntimo com familiares e amigos | Foto: Divulgação

Trófeu

O Bloco Camaleão foi um dos grandes destaques da edição 2026 do Troféu Armadinho e Irmãos Macêdo, conquistando os títulos de “Melhor Bloco” e “Melhor Abadá”. Considerada o Oscar do Carnaval de Salvador, a premiação retornou após 10 anos celebrando a história, a cultura e a grandiosidade da maior festa popular do planeta. O reconhecimento reforça a força do Bloco Camaleão. O diretor Joaquim Nery destacou o sucesso da parceria com Bell Marques.

Joaquim Nery celebra o reconhecimento do Camaleão
Joaquim Nery celebra o reconhecimento do Camaleão | Foto: Divulgação | André Carvalho)

Dia das Mães

Claudia Belfort e Lila Moraes convidam para um brinde especial em homenagem ao Dia das Mães, nos dias 4 e 5 de maio, das 14h às 20h, na joalheria Claudia Belfort, no Shopping Paseo. A anfitriã apresenta sua nova coleção com diamantes, tanzanitas e esmeraldas. O buffet ficará por conta de Roberta Badaró.

Claudia Belfort e Lila Moraes brindam ao Dia das Mães com charme e elegância
Claudia Belfort e Lila Moraes brindam ao Dia das Mães com charme e elegância | Foto: Divulgação

Integração

Helder Freitas e Simone Andrade, à frente da New Móveis Planejados, em parceria com Caio Elias Portugal, da Vetro Esquadrias, e o Grupo Mais Decor, promoveram encontro com arquitetos e designers para destacar a integração entre móveis e esquadrias em projetos contemporâneos. O evento apresentou tendências de morar, unindo estética, funcionalidade e inovação, com almoço convidado pelo chef Pedro Rodrigues.

Simone Andrade e Caio Elias Portugal
Simone Andrade e Caio Elias Portugal | Foto: Divulgação

Inauguração

Os empresários Marcelo Ferreira, Flávio Alban Carballo e Allan Cunha, sócios da Vestra Empreendimentos, e Adriano Vilas Boas, da Vibra Engenharia, recebem convidados e imprensa para a inauguração do Barra Signature, no dia 5 de maio, em evento assinado por Lícia Fábio. O empreendimento reforça a valorização imobiliária de Salvador e as tendências de moradia flexível, além de ter conquistado o selo de Melhor Lançamento Imobiliário no Prêmio Ademi-BA 2024.

Flavio Carballo, Marcelo Ferreira, Allan Cunha e Adriano Vilas Boas
Flavio Carballo, Marcelo Ferreira, Allan Cunha e Adriano Vilas Boas | Foto: Divulgação

Reeleição

A diretoria da Abracom – Associação Brasileira das Agências de Comunicação – foi reeleita para conduzir a entidade, que completará 25 anos em 2027. O objetivo é seguir promovendo a cultura da comunicação corporativa e institucional, contribuindo para a expansão e o fortalecimento do setor. Na Bahia, a Abracom é representada por Monique Melo, diretora regional e membro do conselho fiscal, e por Cristina Barude, líder da comissão de divulgação.

Sonora

Nos próximos dias 8 e 16, Juliana Ribeiro faz show de comemoração dos 25 anos de carreira no SESC Casa do Comércio. Com direção artística de Andrezão Simões, a ideia do espetáculo é levar o público para a intimidade e a trajetória da artista, de múltiplas sonoridades. A banda tem Ruan de Souza na direção musical, com Poliana Coelho na percussão, Talita Felício no baixo, Lorena Martins na bateria, o regente Estevam Dantas no piano e sanfona e Nilton Azevedo no sax e flauta. A produção é de Cínthia Santiago. Parabéns e avante!

Green Run

Estudantes da Pan American School of Bahia reuniram cerca de 150 pessoas na primeira edição do Green Run, evento esportivo que convida a comunidade a exercitar a saúde e a refletir sobre o impacto das ações individuais no ecossistema. A iniciativa, totalmente organizada por alunos, também arrecadou fundos para a manutenção da horta hidropônica da instituição.

Aniversários

Hoje (02): José Renato Lima, Luana Brito

Amanhã (03): Neuza Castro, Adélia Estevez, Letícia Tawil Moraes

Segunda (04): Luiz Mendonça, Consuelo Mascarenhas, Marcos Leão Villas Boas, Juliana Rezende

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