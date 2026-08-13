Edson Piaggio celebra aniversário no Rio de Janeiro ao lado da esposa

Natalícia

Hoje é aniversário do empresário Edson Piaggio, que comemora a nova idade no Rio de Janeiro ao lado de Kátia. O casal escolheu o icônico Copacabana Palace para um jantar especial, aproveitando o charme da cidade e a atmosfera única do tradicional hotel, um dos endereços mais emblemáticos do Rio, com sua história, elegância e vista privilegiada para a Praia de Copacabana.

Comemoração

Marcus Galvão, aniversariante do dia 12, e Vilsana Piccoli, que comemora no dia 26, decidiram celebrar juntos em clima de descanso e pé na areia. Sócios do restaurante Racletto, os dois escolheram Muro Alto, em Pernambuco, para dias de sossego e boas energias. Famosa por abrigar uma imensa piscina natural de 3 km de extensão, com águas calmas, mornas e cristalinas, protegida por um paredão de recifes, a praia será o cenário da comemoração.

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Vilsana e Marcos celebram destaque na imprensa europeia - Foto: Divulgação

Carinho

O aniversário de Leila Brito, superintendente e gestora do Núcleo de Desenvolvimento Estratégico da Fundação José Silveira, será celebrado com carinho e reconhecimento à sua trajetória profissional. Conhecida pelo profissionalismo, sensibilidade e dedicação às causas sociais, Leila tem atuação de destaque na instituição. Na data especial, estará celebrando no comitê do marido, o deputado federal Antonio Brito,

Leila Brito, a querida aniversariante de hoje - Foto: Divulgação| (Valtério Pacheco)

Conexões

Porto Seguro se prepara para receber, de 15 a 22 de agosto, o Connect 4You 2026, maior edição do evento idealizado por Tércia Vasconcelos, diretora da Itaparica Tour. Com programação principal em Trancoso, o encontro reunirá agentes de viagens, hotéis, operadoras e destinos nacionais e internacionais, fortalecendo negócios, capacitação e conexões no turismo, com olhar especial para o segmento de luxo.

Tércia Vasconcelos e o Connect 4You 2026, que movimenta o turismo nacional e internacional - Foto: Divulgação

Aventura

As férias ganham novo sentido com a 2ª edição do Acampamento Capivara, que une diversão, aprendizado, novas amizades e contato com a natureza. De 12 a 18 de dezembro, em Santa Bárbara, na Bahia, o projeto recebe crianças para uma programação com atividades esportivas, culturais, educativas e recreativas. Com curadoria da atriz e diretora Fernanda Junqueira Ayres, a experiência também incentiva autonomia, criatividade, convivência e o “detox digital”.

Fernanda Junqueira Ayres, curadora e diretora do Acampamento Capivara - Foto: Divulgação

Expansão

Os sócios Maurício Felzemburgh, Emily Queiroz e Luciano Geanizelle, à frente da FMG+ Arquitetura, Engenharia e Construção, celebram uma nova conquista: o escritório foi escolhido para desenvolver os projetos e executar a obra da nova sede da ESPM Bahia, em Salvador. O espaço marca a expansão da instituição para o Nordeste e chega com estrutura tecnológica voltada ao modelo de ensino híbrido HyFlex.

Maurício Felzemburgh, Emily Queiroz e Luciano Geanizelle celebram a nova conquista da FMG+ - Foto: Divulgação

Cerimônia

O Vice-Almirante Gustavo Calero Garriga Pires assumiu o Comando do 1º Distrito Naval, no Rio de Janeiro, em concorrida cerimônia que reuniu autoridades civis e militares. Amigos da Bahia e de Sergipe fizeram questão de viajar para prestigiá-lo. Após um ano e meio à frente do 2º Distrito Naval, Garriga deixa Salvador cercado pelo carinho e reconhecimento que conquistou durante sua passagem pelo estado.

Gustavo Garriga, novo Comandante do 1º Distrito Naval, em registro que marca sua chegada ao Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Fraternidade

No dia 25 de setembro, às 17h, o Baía Sunset Bar, no Largo dos Aflitos, recebe as bandas Batifunk e SOE Rock para o Oktober Sunset Fraterno. O encontro reúne música, gastronomia e o pôr do sol na Baía de Todos-os-Santos. Realizado pela Barraca Alemã, em parceria com a Feira da Fraternidade e a Paróquia Nossa Senhora da Vitória, o evento terá renda revertida para a feira, em novembro.

Três

Em homenagem aos 114 anos de Jorge Amado, a CAIXA Cultural Salvador apresenta “3 Obás de Xangô”, exposição gratuita que celebra a amizade entre Jorge Amado, Carybé e Dorival Caymmi e destaca a influência do Candomblé e dos saberes afro-brasileiros na identidade cultural baiana. A mostra reúne obras de mais de 45 artistas e segue em cartaz até 6 de dezembro.

Sinfônica

A Orquestra NEOJIBA apresenta, nos dias 14 e 15 de agosto, no Parque do Queimado, concertos sob regência de Ricardo Castro, fundador do programa, com participação do clarinetista Christian Alves Honorio. O destaque é a Sinfonia nº 5, de Gustav Mahler, uma das obras mais grandiosas do repertório sinfônico. O programa inclui ainda o Concerto para Clarineta em Lá Maior, de Mozart.

Aniversários

Hoje (13): Edson Piaggio, Leila Brito, Maria Lúcia Pedreira de Freitas, Roberto Dorea Pessoa, Roberta Dorea Pessoa, Maria Clara Henriques Ramos, Otávio Antônio Gueudeville Vita

Amanhã (14): Marc Jasmin Tawil, Tony Pacheco, Marinaldo Mira, Mariana Lisboa