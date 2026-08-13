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JULY

Edson Piaggio celebra aniversário no Rio de Janeiro ao lado da esposa

Coluna July desta quinta-feira, 13

Alexandra Isensee
Por Alexandra Isensee
Edson Piaggio e Kátia brindam à nova idade dele em clima especial no Rio de Janeiro, com jantar no icônico Copacabana Palace
Edson Piaggio e Kátia brindam à nova idade dele em clima especial no Rio de Janeiro, com jantar no icônico Copacabana Palace - Foto: Divulgação

Natalícia

Hoje é aniversário do empresário Edson Piaggio, que comemora a nova idade no Rio de Janeiro ao lado de Kátia. O casal escolheu o icônico Copacabana Palace para um jantar especial, aproveitando o charme da cidade e a atmosfera única do tradicional hotel, um dos endereços mais emblemáticos do Rio, com sua história, elegância e vista privilegiada para a Praia de Copacabana.

Comemoração

Marcus Galvão, aniversariante do dia 12, e Vilsana Piccoli, que comemora no dia 26, decidiram celebrar juntos em clima de descanso e pé na areia. Sócios do restaurante Racletto, os dois escolheram Muro Alto, em Pernambuco, para dias de sossego e boas energias. Famosa por abrigar uma imensa piscina natural de 3 km de extensão, com águas calmas, mornas e cristalinas, protegida por um paredão de recifes, a praia será o cenário da comemoração.

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Vilsana e Marcos celebram destaque na imprensa europeia
Vilsana e Marcos celebram destaque na imprensa europeia - Foto: Divulgação

Carinho

O aniversário de Leila Brito, superintendente e gestora do Núcleo de Desenvolvimento Estratégico da Fundação José Silveira, será celebrado com carinho e reconhecimento à sua trajetória profissional. Conhecida pelo profissionalismo, sensibilidade e dedicação às causas sociais, Leila tem atuação de destaque na instituição. Na data especial, estará celebrando no comitê do marido, o deputado federal Antonio Brito,

Leila Brito, a querida aniversariante de hoje
Leila Brito, a querida aniversariante de hoje - Foto: Divulgação| (Valtério Pacheco)

Conexões

Porto Seguro se prepara para receber, de 15 a 22 de agosto, o Connect 4You 2026, maior edição do evento idealizado por Tércia Vasconcelos, diretora da Itaparica Tour. Com programação principal em Trancoso, o encontro reunirá agentes de viagens, hotéis, operadoras e destinos nacionais e internacionais, fortalecendo negócios, capacitação e conexões no turismo, com olhar especial para o segmento de luxo.

Tércia Vasconcelos e o Connect 4You 2026, que movimenta o turismo nacional e internacional
Tércia Vasconcelos e o Connect 4You 2026, que movimenta o turismo nacional e internacional - Foto: Divulgação

Aventura

As férias ganham novo sentido com a 2ª edição do Acampamento Capivara, que une diversão, aprendizado, novas amizades e contato com a natureza. De 12 a 18 de dezembro, em Santa Bárbara, na Bahia, o projeto recebe crianças para uma programação com atividades esportivas, culturais, educativas e recreativas. Com curadoria da atriz e diretora Fernanda Junqueira Ayres, a experiência também incentiva autonomia, criatividade, convivência e o “detox digital”.

Fernanda Junqueira Ayres, curadora e diretora do Acampamento Capivara
Fernanda Junqueira Ayres, curadora e diretora do Acampamento Capivara - Foto: Divulgação

Expansão

Os sócios Maurício Felzemburgh, Emily Queiroz e Luciano Geanizelle, à frente da FMG+ Arquitetura, Engenharia e Construção, celebram uma nova conquista: o escritório foi escolhido para desenvolver os projetos e executar a obra da nova sede da ESPM Bahia, em Salvador. O espaço marca a expansão da instituição para o Nordeste e chega com estrutura tecnológica voltada ao modelo de ensino híbrido HyFlex.

Maurício Felzemburgh, Emily Queiroz e Luciano Geanizelle celebram a nova conquista da FMG+
Maurício Felzemburgh, Emily Queiroz e Luciano Geanizelle celebram a nova conquista da FMG+ - Foto: Divulgação

Cerimônia

O Vice-Almirante Gustavo Calero Garriga Pires assumiu o Comando do 1º Distrito Naval, no Rio de Janeiro, em concorrida cerimônia que reuniu autoridades civis e militares. Amigos da Bahia e de Sergipe fizeram questão de viajar para prestigiá-lo. Após um ano e meio à frente do 2º Distrito Naval, Garriga deixa Salvador cercado pelo carinho e reconhecimento que conquistou durante sua passagem pelo estado.

Gustavo Garriga, novo Comandante do 1º Distrito Naval, em registro que marca sua chegada ao Rio de Janeiro
Gustavo Garriga, novo Comandante do 1º Distrito Naval, em registro que marca sua chegada ao Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Fraternidade

No dia 25 de setembro, às 17h, o Baía Sunset Bar, no Largo dos Aflitos, recebe as bandas Batifunk e SOE Rock para o Oktober Sunset Fraterno. O encontro reúne música, gastronomia e o pôr do sol na Baía de Todos-os-Santos. Realizado pela Barraca Alemã, em parceria com a Feira da Fraternidade e a Paróquia Nossa Senhora da Vitória, o evento terá renda revertida para a feira, em novembro.

Três

Em homenagem aos 114 anos de Jorge Amado, a CAIXA Cultural Salvador apresenta “3 Obás de Xangô”, exposição gratuita que celebra a amizade entre Jorge Amado, Carybé e Dorival Caymmi e destaca a influência do Candomblé e dos saberes afro-brasileiros na identidade cultural baiana. A mostra reúne obras de mais de 45 artistas e segue em cartaz até 6 de dezembro.

Sinfônica

A Orquestra NEOJIBA apresenta, nos dias 14 e 15 de agosto, no Parque do Queimado, concertos sob regência de Ricardo Castro, fundador do programa, com participação do clarinetista Christian Alves Honorio. O destaque é a Sinfonia nº 5, de Gustav Mahler, uma das obras mais grandiosas do repertório sinfônico. O programa inclui ainda o Concerto para Clarineta em Lá Maior, de Mozart.

Aniversários

Hoje (13): Edson Piaggio, Leila Brito, Maria Lúcia Pedreira de Freitas, Roberto Dorea Pessoa, Roberta Dorea Pessoa, Maria Clara Henriques Ramos, Otávio Antônio Gueudeville Vita

Amanhã (14): Marc Jasmin Tawil, Tony Pacheco, Marinaldo Mira, Mariana Lisboa

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