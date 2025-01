Empresárias da gastronomia fazem sociedade para setor de eventos

Karine Queiroz e Fernanda Possa: parceria que promete - Foto: Divulgação

Em janeiro, o mercado de eventos vai se aquecer ainda mais com a sociedade entre o Grupo Soho e a empresa de alimentação para eventos Fernanda Possa Gastronomia. A nova parceria foi oficializada no dia 18, no Restaurante Soho da Bahia Marina, tendo de um lado a expertise do Grupo Soho, representado por Karine Queiroz e Bárbara Queiroz, e do outro lado, a experiência de Fernanda Possa, chef Léo Possa e Marcelo Sacramento. A apresentação oficial da sociedade acontecerá num grande evento no dia 30 de Janeiro.

Ano de Ouro

Um ano dourado, podemos dizer. Assim foi, e tem sido, o 2024 para o arquiteto Fábbio Péra, de grande importância, tanto profissional como pessoal. Neste ano que termina, ele completou 26 anos de formado e 20 anos da sua empresa FPE Projetos. Para brindar este momento, reuniu, no dia 18, no restaurante Pedra do Mar, todos os profissionais que, de alguma forma, tiveram participação nesta bela jornada.

Fabbio Pera comemora 20 anos de escritório FPE Projetos, no Pedra da Sereia, com supervisão da amiga, Mara Mendonça | Foto: Divulgação

Agradecer!

Os líderes do Shopping Paseo Joaquim Correia, Maurício Mendes, Jamile Carvalho e Lucas Nascimento fizeram uma caminhada, do Largo da Vitória até a Igreja do Bonfim, no dia 11, de agradecimento aos clientes, lojistas e parceiros e em comemoração pelo ano de 2024, que registrou resultados positivos com a manutenção da vacância zero e aumento do fluxo do empreendimento.

Líderes do Shopping Paseo fazem caminhada para agradecer resultados positivos | Foto: Divulgação

Inauguração

Os empresários Leonardo Leão e Carlos Agusto Peixoto inauguraram esta semana mais um restaurante Winner Sport & Gourmet, no Hangar, localizado no Hotel Best Western. O restaurante possui uma decoração temática focada no esporte, com televisões e artigos esportivos decorando o ambiente. Mais um lugar em Salvador para curtir boa gastronomia em um espaço para os amantes dos esportes.

Leonardo Leão e Carlos Augusto inauguram mais uma unidade do restaurante Winner | Foto: Divulgação

Saborosa

O Restaurante Flor do Mangue será lançado hoje, na Ilha de Itaparica, em evento para convidados a partir das 11h. A festa terá shows de J. Velloso e Gerônimo, além da apresentação do grupo cultural Caboclos de Itaparica. O empreendimento faz parte do Grupo Manguezal, comandado por Luiz Emanoel Dias, Isadora Bisogni e Marilene Miranda, e chega ao mercado como mais um grande atrativo para o turismo no local.

Os proprietários Luiz Emanoel e Isadora Bisogni | Foto: Reprodução / Milena Palladino

Diferencial

À frente da Nudik Saúde e Estética Integrada, no Rio Vermelho, Daniela Barros se destaca por desenvolver tratamentos exclusivos para pele negra, um diferencial no mercado. Inspirada por sua própria busca por cuidados adequados, ela criou protocolos personalizados para tratar manchas, acne e realizar depilação a laser com segurança. Especialista em biomedicina estética e ozonioterapia, Daniela transforma a saúde e a autoestima dos pacientes com inovação e cuidado.

Daniela Barros revoluciona cuidados esteticos para pele negra | Foto: Divulgação

Destacada

O biólogo baiano Cássio Santana Meira foi eleito para a Academia Brasileira de Ciências, na área de Ciências Biomédicas. Atuando no CIMATEC Saúde, o pesquisador desenvolve projetos inovadores. Cássio é doutor em Ciências pelo Programa de Pós-graduação em Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa do Instituto Gonçalo Moniz. Agora, ele integra a mais prestigiada associação científica do Brasil, cuja missão é promover o desenvolvimento científico, educacional e o bem-estar social.

Cássio Santana Meira: talento baiano na ABC | Foto: Divulgação

História

A RED Burger celebra oito anos de história hoje, das 10h às 18h, na unidade da Pituba. O evento gratuito reunirá atrações variadas e muita comida e brindes. Sete chefs assadores trarão o melhor em termos de hambúrgueres na brasa e da cozinha de fogo. Angie Pelizzari, Davi Guedes e Peu Magalhães, da RED Burger, receberão os chefs convidados Edu Moraes, Sandro Borges, Marcão e Euderson Lopes.

Sonora

O Sonora – Festival Internacional de Compositoras chega a Itacaré trazendo uma programação vibrante e repleta de tradição e da força das mulheres que fazem música no Brasil. Com apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, o festival aconteceu com uma série de atividades formativas e shows imperdíveis.

Plantão

Unindo apresentações culturais, ações interativas e promoções imperdíveis, o tradicional Plantão 32h do Shopping da Bahia chega à sua 24ª edição com uma programação especial e cheia de oportunidades. O evento começa às 9h do dia 23 e segue até às 18h do dia 24, véspera de Natal, garantindo 32 horas de compras e atividades ininterruptas, incluindo a madrugada.

Aniversários

Hoje(21): Ester Aguirre, Fernando Fontenelle, Emanuel Fontes, Marco Lomanto, Adriana Vieira Lopes, Rubens Mário de Macêdo Filho

Amanhã (22): Téo Alencar, Patrícia Seabra Ramos, Mailô Veloso, Artur Tanuri Filho, Sérgio Rabinovitz, Emanuel Costa Andrade

Segunda (23): Larissa Bicalho, Virgínia Saback, Nino Nogueira, Tereza Portela, Cláudia Raia