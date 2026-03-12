Fabiane Maimone lança curso para fortalecer vínculo entre mães e filhas

Mila e Fabi Maimone celebram o Nós Duas - Foto: Divulgação

A empresária e autora best-seller do livro Mapa da Coragem, Fabiane Maimone, lança o curso online Nós Duas, voltado ao fortalecimento do vínculo entre mães e filhas preferencialmente entre 12 e 18 anos. Dividido em três módulos, um para mães, outro para filhas e um terceiro para ser vivido juntas, o programa propõe exercícios práticos para o dia a dia. Com acesso por 12 meses, o curso 100% online inclui materiais estruturados e futuras atualizações.

Eleição

A Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) realizou Assembleia Geral Ordinária para eleição da diretoria e do conselho diretor. Com chapa única, Cláudio Cunha foi reconduzido à presidência. Durante o encontro, os associados acompanharam a prestação de contas de 2025 e conheceram as ações previstas para 2026, com destaque para o Salão Imobiliário da Bahia, o Prêmio Ademi-BA e novos projetos voltados ao fortalecimento do setor.

Cláudio Cunha ladeado por Rafael Valente e Viviane Fonseca | Foto: Divulgação

Celebração

Para celebrar mais um ano de vida, Rita Tourinho reuniu cerca de 50 amigas em um almoço especial no último dia 6, oferecido pela amiga Mônica Fontes. A comemoração teve como destaque um animado caruru, marcado por momentos de confraternização e alegria. Durante o encontro, Rita também ganhou de presente um belíssimo quadro da amiga Maria do Carmo Mariano. A tarde foi embalada pela apresentação do cantor Dico, que ajudou a tornar a tarde ainda mais festiva e memorável.

Rita Tourinho em tarde especial de comemoração entre amigas | Foto: Divulgação

Exclusivo

A relações-públicas Lila Moraes será a anfitriã do almoço exclusivo que apresentará, em Salvador, a nova coleção da marca de alta joalheria de Silvia Furmanovich. O encontro acontecerá no Fera Palace Hotel. Reconhecida internacionalmente por peças que unem arte, cultura e técnicas artesanais de diferentes partes do mundo, a designer acaba de realizar lançamentos na Suíça e em New York City.

Lila Moraes à frente da recepção que apresentará a nova coleção da joalheira Silvia Furmanovich | Foto: Divulgação

Concurso

A Defensoria Pública do Estado da Bahia realiza o IX Concurso Público para defensoras e defensores públicos, fortalecendo a instituição e ampliando o acesso à justiça para a população baiana, especialmente para quem vive em situação de vulnerabilidade. Segundo a defensora pública-geral Camila Canário, a iniciativa reforça o crescimento da carreira, a expansão dos serviços e a presença da Defensoria em todo o estado.

Camila Canário destaca a importância do IX Concurso para ampliar o acesso à justiça na Bahia | Foto: Divulgação

Prêmio Top of Mind

A OR, empresa do Grupo Novonor, conquistou o Prêmio Top of Mind Salvador 2026 na categoria Construtora de Imóveis de Alto Padrão. Esta é a 12ª vez que a marca recebe o reconhecimento, sendo a terceira vitória consecutiva na categoria. A cerimônia de premiação ocorrerá em maio, com data ainda a ser definida. Para o diretor superintendente da OR na Bahia, Daniel Sampaio, o resultado reforça a conexão da empresa com a cidade e a confiança do público na marca.

Daniel Sampaio, diretor superintendente da OR na Bahia | Foto: Divulgação

Homenagem

Salvador receberá uma grande homenagem para marcar o aniversário da cidade: a Mostra 477 – 477 anos da Cidade da Bahia, exposição coletiva que reunirá mais de 60 obras de 62 artistas plásticos, exaltando a riqueza e diversidade da capital baiana. Entre os nomes estão Bel Borba, Sérgio Rabinovitz, Goya Lopes, Juarez Paraíso, Rejane Alice e Ana Kruschewsky. Com curadoria de Chico Mazzoni e Ângela Petitinga, a mostra ficará em cartaz de 20 de março a 18 de abril, no Museu da Misericórdia.

Ângela Petitinga e Chico Mazzoni: curadores da Mostra 477 – 477 anos da Cidade da Bahia | Foto: Divulgação

Gastronomia

O Caju Restaurante, em Morro de São Paulo, promove no dia 21 de março, um jantar especial A Quatro Mãos, reunindo os chefs Lucas Fiorese e Xairon Misaki. A proposta é celebrar o encontro de diferentes trajetórias e influências culinárias em um menu exclusivo. Cada etapa da experiência gastronômica explora técnicas, texturas, aromas e ingredientes selecionados, criando um diálogo contemporâneo entre estilos, inspirações e identidades na cozinha.

MovEndo

A jornalista Giana Mattiazzi foi escolhida como madrinha do MovEndo 2026, mobilização que integra a programação do Março Amarelo e busca ampliar a conscientização sobre a doença e a importância do diagnóstico precoce. A quinta edição do evento será realizada no próximo domingo, a partir das 6h30, no Jardim de Alah, em Salvador, reunindo portadoras da doença, familiares e profissionais de saúde em uma manhã dedicada à informação, atividade física e acolhimento.

Itinerante

Já está aberta ao público, em Salvador, a exposição itinerante que apresenta registros da histórica travessia da Passagem Nordeste realizada pelo navegador Aleixo Belov. A mostra segue até 30 de abril na Biblioteca Thales de Azevedo, reunindo imagens inéditas da expedição a bordo do Veleiro Fraternidade.

Aniversários

Hoje (12): Antônio Imbassahy, Ana Verena Alcântara, Monica Gantois, Carlos Vasconcelos

Amanhã (13): Tuvinha Papaleo, Lúcia Gordilho