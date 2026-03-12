Fabiane Maimone lança curso para fortalecer vínculo entre mães e filhas
A empresária e autora best-seller do livro Mapa da Coragem, Fabiane Maimone, lança o curso online Nós Duas, voltado ao fortalecimento do vínculo entre mães e filhas preferencialmente entre 12 e 18 anos. Dividido em três módulos, um para mães, outro para filhas e um terceiro para ser vivido juntas, o programa propõe exercícios práticos para o dia a dia. Com acesso por 12 meses, o curso 100% online inclui materiais estruturados e futuras atualizações.
Eleição
A Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) realizou Assembleia Geral Ordinária para eleição da diretoria e do conselho diretor. Com chapa única, Cláudio Cunha foi reconduzido à presidência. Durante o encontro, os associados acompanharam a prestação de contas de 2025 e conheceram as ações previstas para 2026, com destaque para o Salão Imobiliário da Bahia, o Prêmio Ademi-BA e novos projetos voltados ao fortalecimento do setor.
Celebração
Para celebrar mais um ano de vida, Rita Tourinho reuniu cerca de 50 amigas em um almoço especial no último dia 6, oferecido pela amiga Mônica Fontes. A comemoração teve como destaque um animado caruru, marcado por momentos de confraternização e alegria. Durante o encontro, Rita também ganhou de presente um belíssimo quadro da amiga Maria do Carmo Mariano. A tarde foi embalada pela apresentação do cantor Dico, que ajudou a tornar a tarde ainda mais festiva e memorável.
Exclusivo
A relações-públicas Lila Moraes será a anfitriã do almoço exclusivo que apresentará, em Salvador, a nova coleção da marca de alta joalheria de Silvia Furmanovich. O encontro acontecerá no Fera Palace Hotel. Reconhecida internacionalmente por peças que unem arte, cultura e técnicas artesanais de diferentes partes do mundo, a designer acaba de realizar lançamentos na Suíça e em New York City.
Concurso
A Defensoria Pública do Estado da Bahia realiza o IX Concurso Público para defensoras e defensores públicos, fortalecendo a instituição e ampliando o acesso à justiça para a população baiana, especialmente para quem vive em situação de vulnerabilidade. Segundo a defensora pública-geral Camila Canário, a iniciativa reforça o crescimento da carreira, a expansão dos serviços e a presença da Defensoria em todo o estado.
Prêmio Top of Mind
A OR, empresa do Grupo Novonor, conquistou o Prêmio Top of Mind Salvador 2026 na categoria Construtora de Imóveis de Alto Padrão. Esta é a 12ª vez que a marca recebe o reconhecimento, sendo a terceira vitória consecutiva na categoria. A cerimônia de premiação ocorrerá em maio, com data ainda a ser definida. Para o diretor superintendente da OR na Bahia, Daniel Sampaio, o resultado reforça a conexão da empresa com a cidade e a confiança do público na marca.
Homenagem
Salvador receberá uma grande homenagem para marcar o aniversário da cidade: a Mostra 477 – 477 anos da Cidade da Bahia, exposição coletiva que reunirá mais de 60 obras de 62 artistas plásticos, exaltando a riqueza e diversidade da capital baiana. Entre os nomes estão Bel Borba, Sérgio Rabinovitz, Goya Lopes, Juarez Paraíso, Rejane Alice e Ana Kruschewsky. Com curadoria de Chico Mazzoni e Ângela Petitinga, a mostra ficará em cartaz de 20 de março a 18 de abril, no Museu da Misericórdia.
Gastronomia
O Caju Restaurante, em Morro de São Paulo, promove no dia 21 de março, um jantar especial A Quatro Mãos, reunindo os chefs Lucas Fiorese e Xairon Misaki. A proposta é celebrar o encontro de diferentes trajetórias e influências culinárias em um menu exclusivo. Cada etapa da experiência gastronômica explora técnicas, texturas, aromas e ingredientes selecionados, criando um diálogo contemporâneo entre estilos, inspirações e identidades na cozinha.
MovEndo
A jornalista Giana Mattiazzi foi escolhida como madrinha do MovEndo 2026, mobilização que integra a programação do Março Amarelo e busca ampliar a conscientização sobre a doença e a importância do diagnóstico precoce. A quinta edição do evento será realizada no próximo domingo, a partir das 6h30, no Jardim de Alah, em Salvador, reunindo portadoras da doença, familiares e profissionais de saúde em uma manhã dedicada à informação, atividade física e acolhimento.
Itinerante
Já está aberta ao público, em Salvador, a exposição itinerante que apresenta registros da histórica travessia da Passagem Nordeste realizada pelo navegador Aleixo Belov. A mostra segue até 30 de abril na Biblioteca Thales de Azevedo, reunindo imagens inéditas da expedição a bordo do Veleiro Fraternidade.
Aniversários
Hoje (12): Antônio Imbassahy, Ana Verena Alcântara, Monica Gantois, Carlos Vasconcelos
Amanhã (13): Tuvinha Papaleo, Lúcia Gordilho
