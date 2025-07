Fause Haten lança livro com presença de amigos e fãs

Regina Weckerle prestigia Fause Haten em noite de autógrafos - Foto: Divulgação

Na última sexta, 18, o estilista e ator paulistano Fause Haten lançou, no charmoso teatro Cambará, na Casa Rosa no Rio Vermelho, o livro Eu Sou Um Monstro, baseada na performance homônima.

O livro propõe uma reflexão sobre os limites entre ficção e realidade, arte e vida, autor e personagem e transita por diferentes linguagens, assim como a trajetória de Haten. Muitos amigos e artistas foram prestigiar Fause e aproveitaram também para assistir ao espetáculo, que aconteceu logo após os autógrafos e ficou em cartaz até o último domingo.

Celebração

Amigas de longa data, Graça Bulhões e Sylvinha Borges comemoraram seus aniversários com um delicioso almoço no Pala 7, badalado restaurante de Claude Troisgros, no Palacete Tira Chapéu.

Graça acabava de encerrar uma movimentada temporada de 20 dias ao lado da filha Tatiana Morgade e dos netinhos franceses, Lola e Thiago, que retornaram a St. Benoît, na França, onde vivem. Sylvinha, por sua vez, havia chegado recentemente de uma intensa semana em Gramado, ao lado da sobrinha Maria Antônia Mera. A celebração aconteceu na última sexta-feira, com casa cheia e clima animado.

Graça Bulhões e Sylvinha Borges celebraram juntas seus aniversários em clima de alegria | Foto: Divulgação

Encontro

Quem esteve aniversariando no último sábado foi Daniela Carvalho, que juntamente com seu esposo José Andrade Soares Neto, aproveitaram para comemorar com um almoço festivo regado com os melhores vinhos no seu apartamento no Alto do Itaigara, repleto de amigos e familiares dentre eles, Maria Isabel e Jurandir Almeida, Rodrigo e Carolina Almeida e Sandra e Jailton Soares, Marco Aurélio e Ana Cristiano Carvalho que se entendeu até o final da tarde.

Jurandir e Maria Isabel com os anfitriões, Daniela e José Andrade | Foto: Divulgação

Retorno

Após uma pausa no início de 2024, a loja de decoração Beterraba By Home anuncia sua reinauguração em novo endereço na Pituba. Fundada em 2015 pela empresária Ana Paula Bullos, a marca retorna ao mercado com uma proposta mais madura e o reforço da nova sócia, Pollyanna Schramm, que chega para somar com sua experiência em estratégias de negócios e criação de ambientes acolhedores, mantendo o compromisso da Beterraba com beleza acessível e design com propósito.

Ana Paula Bullos e Pollyanna Schramm reabrem a Beterraba By Home | Foto: Luisa Chequer

Viva Marília

Marília Fernandes recebeu cerca de 250 convidados em grande estilo para celebrar a chegada de uma nova primavera. A produção e a decoração, inspiradas no tema Viva o Caribe, foram assinadas por Lúcia Oliveira e estavam criativas e impecáveis em cada detalhe.

A festa foi marcada por muita animação, incluindo uma bela performance de dança da própria aniversariante. A energia contagiante do evento contou com a presença de amigos queridos, como Norma Cavalcante, Mércia e Alexandre Barradas, Tita Souza e Carlos Geraldo, Ivan Ito, Laura Tanuri, Rita Magalhães, Sônia Steele, Zoila Andrade, Marta Góes, Vavá Botelho, Patricia Visnevski, Cininha Lefundes, entre outros.

Marília Fernandes celebra a vida em ritmo caribenho | Foto: Eduardo Freire

Sofisticação

Com pratos autorais e um toque contemporâneo, a chef Gleiciane Ramos tem se destacado no cenário gastronômico baiano. Seu buffet refinado inclui iguarias como stack de polvo com batata confit, arroz de bacalhau e canudinho de camarão com gergelim. A elegância vai do cardápio à apresentação do staff, sempre impecável. Reconhecida por seu padrão elevado, Gleiciane vem conquistando cada vez mais espaço em eventos de alto nível.

Chef Gleiciane Ramos: sofisticação e sabor à mesa dos grandes eventos | Foto: Divulgação

Emoção

Com uma concorrida sessão de autógrafos no Palacete Tira Chapéu, no último domingo, a escritora Liz Matos recebeu convidados ilustres para o lançamento de seu quarto livro, ‘Antes que o Tarde se Faça Eternidade’, no emocionante evento regado a música, dança e teatro.

Entre eles, os escritores Aleilton Fonseca (presidente da Academia de Letras da Bahia e autor do prefácio), Décio Torres, Oleone Fontes, Cícero Sena, Luiz Roberto Mattos e Vladimir Queiroz, o fotógrafo Melo Bastos (assina a foto da capa), o designer Ladislau Lucas (que fez a diagramação), Eric Assmar, Andrea Fiamenghi, Regina Weckerle, Claudia Belfort, Ethel Baratz, Ernesto Simões Filho e Júlio Cesar Habib.

Liz Matos usou vestido exclusivo do estilista Victor Dzenk e joias by Vânia Andrade, com make de Mattheus Araújo e hair de Afonso Henriques.

Liz Matos e Aleilton Fonseca em noite de literária | Foto: Josefa Coimbra

Confraternização

Joana e Paulo Ferreira, ao lado do filho Daniel Boaventura Ferreira e de Gabriel Gaspar, receberam os amigos Márcia Cristina e José Carlos Pires, Cristina David, Janete Freitas e Eduardo Tanure para um animado almoço de culinária baiana. O destaque ficou por conta da moqueca de ostras, servida no novo apartamento do casal, na Vitória, que oferece uma vista deslumbrante da Baía de Todos-os-Santos.

Réveillon

O Réveillon Praia do Forte revelou as atrações que irão comandar os três dias de festa em um dos pontos mais icônicos da região: o histórico Castelo Garcia D’Ávila. O evento acontece nos dias 27, 29 e 31 de dezembro e terá entre os destaques da programação estão Ivete Sangalo, Léo Santana, a dupla Jorge & Mateus, o som eletrônico do Dubdogz, o trap de Wiu e Matuê, a irreverência de Natanzinho Lima e o pagode contagiante do grupo Menos É Mais.

Inclusão

Em comemoração aos 34 anos da Lei de Cotas (Lei nº 8.213/91), a Apae Salvador realiza, na quinta-feira, das 9h às 17h, no auditório TJBA, o evento intitulado Avanços, desafios e novas perspectivas na inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A programação contará com dois painéis temáticos, que abordarão desde os desafios atuais até boas práticas e perspectivas para o futuro da inclusão profissional de PCDs.

Aniversários

Hoje (22): Veronica Villas Bôas, Rosa Maria Pellegrino, Federica Marchetti, Fátima Ribeiro Cohim, Chico Levita e Nely Libório;

Amanhã (23): Guiomar Tawil Hage Rebouças, Bernard Vainchtein.