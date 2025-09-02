Festival A TARDE FM reúne grandes nomes e agita a cena musical
Festival foi um grande sucesso em sua primeira edição em Salvador
O Festival A TARDE FM estreou em grande estilo e foi só o começo de um novo capítulo na cena cultural de Salvador. Realizado na recém-inaugurada Arena A TARDE, o evento celebrou os 42 anos da emissora de rádio reunindo nomes consagrados e talentos da música brasileira em dois dias de pura energia. Entre encontros, shows marcantes e muita vibe positiva, o público viveu momentos inesquecíveis. A seguir, os registros dessa festa que uniu arte, emoção e identidade em um só lugar.
