COLUNA

July

Por Alexandra Isensee

Uma das mais tradicionais colunas sociais do jornalismo brasileiro, publicada ininterruptamente em A TARDE desde o final dos anos 1960.
Publicado terça-feira, 02 de setembro de 2025 às 4:15 h | Autor: Alexandra Isensee

Festival A TARDE FM reúne grandes nomes e agita a cena musical

Festival foi um grande sucesso em sua primeira edição em Salvador

O secretário de Cultura, Bruno Monteiro, ladeado por Luciano Neves e o presidente do Jornal A Tarde, João de Mello Leitão
O Festival A TARDE FM estreou em grande estilo e foi só o começo de um novo capítulo na cena cultural de Salvador. Realizado na recém-inaugurada Arena A TARDE, o evento celebrou os 42 anos da emissora de rádio reunindo nomes consagrados e talentos da música brasileira em dois dias de pura energia. Entre encontros, shows marcantes e muita vibe positiva, o público viveu momentos inesquecíveis. A seguir, os registros dessa festa que uniu arte, emoção e identidade em um só lugar.

Alberto Braga, secretário Municipal de Inovação e Tecnologia, prestigia o Festival
Paulinho Pedreira e Ana Valéria Colares
Marcos Pedreira e Rosana Lins
Cristiane e Carlos Leal
Bruno Antunes e Bruno Andrade
Ildázio Tavares, Luciano Neves, Emerson Ferreti e João de Mello Leitão
Fabiana Palma e Cristiane Bacelar
Rodrigo e Danielle Santana com Giselle Campos e Marcelo Carvalho
Renato Byinton e João de Mello Leitão
Fernanda e Bruno Talento
Hoje (02): Mônica Bacelar Sacramento, Antônio Luís Guimarães, Olivinha Barradas, Gustavo Brito, Rosita Muniz Couto, Eugênio Viana Filho, Conceição Queiroz, Gláucia Cardoso, Elvira Morais, Rafael Sobral

Amanhã (03): Enzo Jasmin Tawil Abade, Manuel Castro, Moema Pitanga, Tércia Borges, Maurizio Magistrini Spinelli, Lucia Baqueiro Kiszely, Emerson Ferretti, Etelmira Mimo

