GACC-BA e Arena Fonte Nova firmam parceria para Feijoada do Amor

Beneficente

Franklin Alcântara, conselheiro independente da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e Roberto Sá Menezes, presidente do GACC-BA, assinaram nesta quarta-feira (23) o convênio que oficializa a realização da 6ª Feijoada do Amor. O evento beneficente acontece em 19 de setembro, no Lounge Premium da Arena, com shows de Márcia Freire e Batifun. A renda será destinada ao projeto Transportando Esperança, para a aquisição de um novo micro-ônibus para pacientes em tratamento.

Lançamento

A embaixadora da Tailândia no Brasil, S.E. Sra. Kundhinee Aksornwong, esteve em Salvador para o lançamento do projeto A Cozinha Tailandesa para o Mundo, no Restaurante-Escola Senac Casa do Comércio. Ela foi recebida pela diretora regional do Senac Bahia, Ana Rita Andrade, e pelo presidente do Sistema Comércio BA, Kelsor Fernandes. O evento reuniu ainda autoridades, entre elas Francisco Luz, Humberto Miranda, Nelson Daiha Filho e Marconi Sousa.

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Unanimidade

João Gomes foi eleito por unanimidade presidente do Conselho Curador da Fundação Museu Carlos Costa Pinto para o biênio 2026-2028. Sucedendo Henrique Gonçalves Trindade, ele afirma assumir o cargo com o compromisso de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela instituição, fortalecendo sua sustentabilidade, ampliando o diálogo com a sociedade e valorizando o acervo e a missão cultural do museu.

João Gomes assume a presidência do Conselho Curador do Museu Carlos Costa Pinto - Foto: Divulgação

Expansão

O Centro de Convenções Salvador, administrado pela GL events, confirma 14 eventos inéditos entre julho e dezembro, consolidando a capital baiana como destino para grandes congressos e feiras. Segundo a gerente comercial do CCS, Daniela Martins, a expectativa é ampliar ainda mais o calendário. "Continuamos trabalhando na captação de eventos dos mais variados formatos. Nossa agenda permanece dinâmica, com espaço para receber projetos que contribuam para o desenvolvimento da cidade", destaca.

Daniela Martins, gerente comercial do CCS, celebra a expansão da agenda de eventos (Hermes Fotografia) - Foto: Divulgação

BEMVINVANT Wine

A BEMVINVANT Wine inaugura uma nova temporada de experiências enoculturais, unindo vinho, gastronomia, música e a arte de receber. A programação começa no dia 30, das 19h às 23h, com a Wine, Blues & Gastronomia, que reúne grandes rótulos, alta gastronomia e o som da RestGate Blues, referência no cenário musical baiano. O encontro acontece na Loja Conceito Romanzza Salvador, em ambiente intimista e sofisticado. Reservas: (71) 98847-5108.

À frente da BEMVINVANT Wine, Elivam Assunção anuncia nova temporada de experiências que celebram a arte de receber - Foto: Divulgação

Conexão

O CEO da Pipa Comunicação, Pietro Raña, esteve no Fortal para acompanhar de perto a operação da agência, que reuniu quatro clientes no line-up da micareta: Xanddy Harmonia, Banda Eva, É o Tchan e Levada Louca, relançada durante o evento. Ao lado da assessora Chris Midlej, o baiano circulou pelos bastidores e acompanhou os artistas em um dos maiores palcos do Axé Music do país.

Pietro Raña e Chris Midlej nos bastidores do Fortal, acompanhando a operação da Pipa Comunicação - Foto: Divulgação

Dia dos Avós

A Biblioteca Central do Estado da Bahia, nos Barris, recebe amanhã uma programação gratuita em homenagem ao Dia dos Avós. Promovido pela Raiz Livraria, o evento acontece das 9h às 17h, com contação de histórias, oficinas, lançamentos de livros, música ao vivo, mesas de conversa, sarau e vivência de biblioterapia com a escritora Fernanda Carvalho. A programação é aberta ao público e celebra memórias entre gerações.

Fernanda Carvalho conduz vivência de biblioterapia na homenagem ao Dia dos Avós (Wilson Militão) - Foto: Divulgação

Acadêmica

O Teatroescola inaugura, na próxima terça-feira (28), às 19h, no Teatro Jorge Amado, em Salvador, o projeto Diálogos Acadêmicos Teatroescola – Pesquisa, Cultura e Transformação Social. A conferência inaugural será marcada pela defesa pública da dissertação de mestrado do pesquisador, gestor cultural e fundador da instituição, Nell Araújo, com entrada gratuita.

Celebração

O Instituto de Saúde Corpo e Mente celebra 17 anos de atuação em julho, com uma trajetória marcada pela promoção da saúde integral, acolhimento e cuidado humanizado. Para comemorar a data, a instituição realiza uma programação especial até o dia 29 de julho, reunindo colaboradores, parceiros e pacientes em uma semana de celebrações que reforça sua história e os valores construídos ao longo de quase duas décadas.

Fórum

As Obras Sociais Irmã Dulce, por meio do Centro Educacional Santo Antônio, realizam o V Fórum de Arte Educação, Cultura, Diversidade e Inclusão. Gratuito e aberto ao público, o evento promove diálogos sobre o papel transformador da arte e da cultura na formação integral de crianças e adolescentes. A programação acontece às sextas-feiras, nos dias 24 e 31 de julho e 7 e 14 de agosto, no CESA, em Simões Filho.

Aniversários

Hoje (25): Tereza Cintra Monteiro, Cristina Carvalho, Nair de Carvalho, Ethel Baratz

Amanhã (26): Leonardo de Almeida da Freitas Filho, Ana Maria Valente, Ana Maria Carvalho de Sá, Verena Oyama, André Guanaes, Fernanda Monteiro

Segunda (27): Eucônio Almeida, Marcelo Bandeira, Jefrey Ataíde, Altinha Baratz, Anfrísio Luiz Britto Ribeiro, Marina Nogueira Reis