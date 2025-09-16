Gegê Magalhães promove turismo de Salvador em Miami

Gegê em frente à Madeleine, em Paris - Foto: Duda Tawil

Sempre dinâmico, Gegê Magalhães, diretor de Turismo da Secult - Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, aproveitou a 24ª Lavagem da Madeleine para bem divulgar a nossa cidade. No batente, de turbante dos Filhos de Gandhy, acompanhou todo o cortejo com uma jovem equipe a distribuir folhetos em francês, inclusive ele, promovendo nosso destino em Paris, além do órgão municipal ser um dos patrocinadores da festa. Agora, seguiu para a WTE Miami, feira internacional de turismo e viagem, onde a Embratur está com um stand divulgando nosso cidade. Sucesso!

Madeleine

De férias, em giro europeu de 25 dias, que começou pela belíssima e ensolarada Provence, no sul da França, e que terminará esta semana com cinco dias em Lisboa, Ozana Barreto, no domingo, foi curtir mais uma Lavagem da Madeleine, em companhia das amigas Railda Matos e Neyde Lantyer. Mesmo sob a chuva fininha, o evento do santo-amarense Robertinho Chaves foi um grande sucesso, com linda homenagem às saudosas Wanda Chase e Preta Gil, com a cantora lírica carioca Luanda Siqueira interpretando a Ave Maria, de arrepiar, em cima do trio, além da festa ser uma fantástica vitrine internacional para o Brasil, e para a Bahia, em particular, na capital do mundo que é Paris.

Ozana entre as amigas Neyde e Railda, na Madeleine | Foto: Duda Tawil

Caruru

Nanda Lebram promove um caruru de Cosme e Damião para clientes e convidados na sua Bee Home, loja de decoração e table decor. Recentemente, Nanda apresentou o seu novo projeto: a Maison do Horto. O espaço será inaugurado em outubro, no edifício empresarial Horto Office, na Avenida Waldemar Falcão. Agora, em voo solo, ela ampliará a área que antes abrigava a Bee Home e receberá novas marcas, reunidas em um ambiente único e sofisticado.

Nanda e Gracinha Lebram promovem caruru na Bee Home | Foto: Divulgação

Congresso

O advogado e procurador José Soares Neto palestrou no 3º Congresso Brasileiro de Sustentabilidade, realizado no Palacete do Tira Chapéu, na última semana. Marcaram presença o ex-presidente Michel Temer, o ministro do STJ, Humberto Martins, o presidente do Ibrades, Georges Humbert, bem como representantes do empresariado sustentável como Isabela Suarez, Paulo Cavalcanti e Jurandir Almeida Santos.

José Soares Neto | Foto: Divulgação

Solidariedade

O deputado federal Márcio Marinho e o secretário da SEINFRA, Luís Carlos, visitaram o Lar Vida em apoio à continuidade das ações de acolhimento, reforma do espaço e incentivo a uma atuação mais humanizada. Há 40 anos, a instituição é referência no cuidado de crianças com deficiências e necessidades especiais. "Precisamos do seu olhar, da sua doação e da sua visita. Temos muitas carências, como fraldas geriátricas, leite em pó, roupa de cama, material de limpeza e higiene pessoal", afirma Graça Gomes, terapeuta e voluntária. A contribuição de cada um pode transformar vidas. Visite. Apoie. Compartilhe.

Márcio Marinho, Luís Carlos e Graça Gomes durante visita ao Lar Vida | Foto: Divulgação

Exclusiva

O artista plástico baiano Elano Passos, reconhecido por sua estética minimalista e poética singular, apresenta nova vertente criativa em parceria com a Cria, marca de design autoral. A colaboração deu origem a uma linha exclusiva de peças em ferro, que unem a força do material à delicadeza do olhar do artista, traduzindo sua poética em objetos funcionais, elegantes e contemporâneos. Disponíveis em edição limitada, podem ser encontradas nos perfis @elanopassos e @somoscria.

| Foto: Divulgação

Terapias

A terapeuta Ana Cláudia Queiroz retornou à sua cidade adotiva no Baixo Sul da Bahia, trazendo consigo o seu trabalho quântico. Após residir 38 anos na região, Ana Cláudia, carinhosamente chamada de "Aninha", considera a sua missão de vida servir à humanidade e, por isso, retribui o carinho da comunidade que a acolheu. O ponto central de seu trabalho é a cura da criança interior, um caminho para o equilíbrio emocional que, segundo ela, pode levar à cura universal com a expansão da consciência.

Ana Cláudia com os filhos, Paulo Vitor e Leonardo Queiroz Araújo | Foto: Divulgação

Arquitetura

Em outubro, Salvador será palco da Convenção Nacional da AsBEA 2025, o maior encontro da arquitetura brasileira, que acontece de 15 a 18, no Hotel da Bahia. A organização local é liderada pela AsBEA-BA, presidida por Moah Torres, com Mila Caramelo como vice-presidente de marketing. O evento reunirá grandes nomes do setor, como Danilo Silva Batista (AsBEA) e Patrícia Sarquis (CAU/BR), além dos talentos baianos Antonio Caramelo, Chico Sena e André Sá. A convenção promete movimentar o cenário arquitetônico nacional, fortalecendo o protagonismo da Bahia.

Mila Caramelo e Moah Torres lideram a organização da Convenção Nacional da AsBEA em Salvador | Foto: Divulgação

Rota RV

A ROTA RV prepara sua mais nova edição, no dia 17, inspirada nas famosas rutas de tapas espanholas e antecipando o frescor e as cores da Primavera em Salvador. Com início às 19h e término às 23h, o circuito será uma celebração dos sabores e encontros no bairro do Rio Vermelho.

Mozart na Catedral

A Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, no Terreiro de Jesus, lança um convite especial para os apreciadores de música clássica. No domingo, 21 de setembro, o templo será palco de um concerto do Coro e Orquestra Barroco na Bahia, com a participação dos solistas convidados: Eneida Lima, soprano; Vanda Otero, mezzo-soprano; Estêvão Batista, tenor; e Vinicius Abreu, baixo-barítono, que vão interpretar o consagrado Réquiem, de Wolfgang Amadeus Mozart. O evento acontecerá às 16h e é gratuito.

Maratona

No próximo domingo (21), o Parque dos Ventos será palco da Maratona Salvador 2025. Ao final da competição, que reunirá atletas de várias regiões do país, o público será presenteado com o show da Banda Eva, que promete encerrar a programação em grande estilo. Durante o show, será apresentada a primeira novidade: a nova música de trabalho, intitulada “Sol de Salvador”, uma verdadeira homenagem à cidade.

Aniversários

Hoje (16): Bruna Isensee Costa Lima, Toinho Silveira, Almério Machado Jr.

Amanhã (17): Christiane Abdelnour El-Hayek, Daniela Carvalho, Tida Viveiros, Fernando Moniz Barreto Lisboa, Lívia Pedreira dos Reis