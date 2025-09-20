Grupo Kontik promove encontro de mulheres baianas em São Paulo

Renata Souza e Daniela Coelho promovem o Kontik & Elas - Foto: Marcelo Ribeiro

Em um evento que celebrou o protagonismo feminino, o Grupo Kontik reuniu mulheres influentes em sua sede na Casa das Rosas, em São Paulo. As anfitriãs Renata Souza e Daniela Coelho promoveram um dia de conexões, troca de experiências e inspiração, com destaque para um talk especial com a ex-primeira-dama de SP, Deuza Goldman. À noite, a sommelier Lala Wortmann, da Mistral Importadora, comandou uma curadoria de vinhos no restaurante Il Carpaccio. Entre as presenças de Salvador, as representantes dos grupos Amigas do Alpha, Amigas da Vitória e Amigas do Itaigara fortaleceram os laços. A segunda edição do Kontik & Elas já está confirmada para 12 de novembro.

Homenagem

O empresário Arthur Sampaio foi um dos administradores homenageados pelo CRA - Conselho Regional de Administração com a Medalha do Mérito durante a cerimônia solene do Jubileu de Diamante, que celebrou os 60 anos da administração profissional no Brasil. A solenidade ocorreu no auditório da Fieb, no último dia 17. Uma noite de reconhecimento, emoção e música, com a apresentação do Coral Novos Cantos.

Tudo sobre July em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Arthur Sampaio recebe a honraria das mãos de Edilson Souto Freire, vice-presidente do CRA | Foto: Divulgação

Legado

Há 30 anos, o Escritório Luiz Augusto Coutinho iniciava sua trajetória em uma sala modesta no Edifício Augusto Borges, em Salvador. Fundado por Luiz Augusto Coutinho, Audo Rodrigues e Carlos Souza, o escritório cresceu enfrentando desafios comuns aos primeiros passos, como aluguel apertado e recursos limitados. Especializado em advocacia criminal, trabalhista e cível, o escritório consolidou-se com base na resiliência, estudo contínuo e compromisso com a justiça. Atualmente, com a liderança do único sócio fundador o advogado Luiz Coutinho, a equipe conta com profissionais dedicados que mantêm vivo o legado de perseverança. Reconhecido por sua atuação ética e competente, o escritório celebra suas três décadas com olhar atento ao futuro e aos novos desafios da advocacia.

Leila Coutinho, Luiz Coutinho, Cristiano Barreto e Lívia Tinôco celebram 30 anos do Escritório Luiz Augusto Coutinho | Foto: Divulgação

Refinamento

Na Mostra Casas Conceito, Simone Selem apresenta um ambiente inspirado na alta joalheria, pensado como uma loja contemporânea que valoriza brilho, texturas e formas orgânicas. Com iluminação cênica, paleta terrosa e materiais naturais, o espaço exalta o artesanal das peças DASCÁ. A fachada em arcos envidraçados remete aos casarões da Rua Chile, onde acontece o evento. Vitrines revelam joias como obras de arte, em clima poético e intimista. O projeto traduz o luxo silencioso, com elegância nas escolhas e sofisticação nos detalhes. Cada elemento convida à contemplação e desperta os sentidos. Uma experiência de beleza, design e alma.

Simone Selem assina espaço inspirado na alta joalheria na Mostra Casas Conceito | Foto: Divulgação

Reconhecimento

Augusto Correia Lima, diretor regional Norte/Nordeste do Grupo Bandeirantes de Comunicação, será homenageado com o título de Cidadão Baiano em sessão especial na Assembleia Legislativa da Bahia, no dia 26, às 10h. A honraria é uma proposição do deputado Niltinho, a convite da presidente Ivana Bastos. Paraibano radicado em Salvador desde 2018, Augusto liderou ações de interiorização do sinal da BAND Bahia e valorização da cultura local. “A Bahia sempre nos fez sentir em casa”, afirma. Entre os marcos de sua gestão, destaca-se a primeira transmissão internacional da emissora, durante a canonização de Santa Dulce dos Pobres, em Roma.

Augusto Correia Lima será homenageado com o título de Cidadão Baiano em sessão especial na ALBA | Foto: Divulgação

Lançamento

Os dois livros da série Histórias, de Suzana Varjão, chegam ao mercado editorial de Brasília, dia 26 próximo, na charmosa livraria Sebinho. Depois do lançamento em Salvador, Varjão focou na conclusão de seu primeiro romance, Cidade de bolhas e vãos, a ser lançado em 2026. Mas, antes, quis cumprir o prometido, difundindo Diário de uma louca e Divagações no centro político do país.

Suzana Varjão lança seu primeiro romance em Brasília | Foto: Divulgação

Acampamento

A Agência Diva, sob comando de Guiga Sampaio e Michel Cohen, apresenta o “Acampamento Capivara”, experiência que promete transformar as férias de crianças de 8 a 13 anos em dias inesquecíveis de diversão, aprendizado e novas amizades. O Capivara terá a curadoria e direção de Fernanda Junqueira Ayres, e as atividades esportivas e recreativas contarão com a experiência do triatleta e personal kids Mauricio Mazza. As vendas serão exclusivas pela Happy Tour, das empresárias Suzana e Kika Mamede.

Agência Diva e as equipes: Move, Stripulia, Maurício Mazza e G Dance | Foto: Divulgação

Sol em Salvador

A Banda EVA acaba de lançar o single Sol em Salvador, uma canção que traduz a alma da capital baiana em forma de música. Inspirada pela luz que banha a cidade, pelo calor humano e pelo clima de festa que a tornam única, a faixa chega em um momento especial: a reta final do inverno, quando Salvador se prepara para viver mais uma temporada de verão marcada por encontros, celebração e alegria. O lançamento acontece em um ano emblemático para o EVA, que completa 45 anos de história como uma das bandas mais icônicas da música brasileira.

Felipe Pezzoni lança novo sucesso da Banda EVA | Foto: Divulgação

Premiação

O Núcleo de Decoração da Bahia abriu as inscrições para o Prêmio Núcleo Destaque 2025, que pela primeira vez será realizado totalmente online, ampliando a participação de profissionais de todo o estado. As inscrições estão abertas até 11 de outubro, pelo site inscricao.premiondb.com.br. Uma oportunidade para valorizar o talento e a inovação no setor.

Mobilização

Hoje, a partir das 8h, o Porto da Barra será palco de uma mobilização em defesa da Mata Atlântica. Em celebração ao Dia Mundial da Limpeza (World Cleanup Day), coletivos da capital baiana se unem para dar visibilidade ao Vale Encantado, santuário de 62 hectares em Patamares, um dos últimos refúgios de floresta urbana da cidade. A ação integra a ECOesão, movimento que promove educação ecossistêmica, pertencimento e cidadania ativa.

Literária

As inscrições para a 13ª Festa Literária Internacional de Cachoeira (FLICA) terminam nesta segunda. Escritores(as), quadrinistas, cordelistas e ilustradores(as) de todo o Brasil podem concorrer a uma das 20 vagas para lançamentos literários, sessões de autógrafos e exposições no Espaço Casa dos/das Autores e Autoras Baianas, em 24 de outubro. O edital completo está disponível em www.flica.com.br.

Aniversários

Hoje (20): Marivalda Lucas, Daniel Knuz, Iêta Lomanto, Carla Isensee, Anibal Gordilho, Priscila Nogueira, Marcilia Baqueiro

Amanhã (21): Vera Guimarães, Adriana Barreto, Vaneska Rocha

Segunda (22): Elíbia Portela, Adriana Regis, Teresa Coelho, Camila Maia