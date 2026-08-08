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JULY

Hospital Casa de Retiro São Francisco inaugura nova fase em Salvador

Coluna July deste sábado, 8

Alexandra Isensee
Por Alexandra Isensee
Fábio Vilas-Boas reúne convidados na inauguração do Hospital Casa de Retiro São Francisco (Divulgação/HSF)
Fábio Vilas-Boas reúne convidados na inauguração do Hospital Casa de Retiro São Francisco (Divulgação/HSF) - Foto: Divulgação

Inauguração

Uma noite de prestígio marcou a inauguração do Hospital Casa de Retiro São Francisco, em cerimônia que reuniu mais de 400 convidados. O diretor-presidente, Dr. Fábio Vilas-Boas, recebeu autoridades, médicos, empresários e personalidades da sociedade baiana para apresentar o novo complexo, que chega com uma proposta de excelência, história e acolhimento em um cenário de rara beleza.

Celebração

A Universidade Salvador (UNIFACS), integrante do Ecossistema Ânima, celebra 54 anos de atuação com expansão das ações acadêmicas e fortalecimento da presença em diferentes regiões da Bahia. Para o reitor Bruno Antunes Soares, a trajetória representa orgulho e responsabilidade na ampliação do acesso ao ensino superior, contribuindo para a formação de talentos, a geração de oportunidades e o desenvolvimento social e econômico do estado.

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Bruno Antunes Soares, reitor da UNIFACS, celebra os 54 anos da instituição
Bruno Antunes Soares, reitor da UNIFACS, celebra os 54 anos da instituição - Foto: Divulgação

Expansão

O empresário baiano Ricardo Cal, sócio da Oquei Entretenimento, cumpriu agenda em Portugal e na Espanha para ampliar a atuação internacional da empresa. Em Madri, foi convidado a integrar o conselho da The Muxic, plataforma de música em expansão internacional. A viagem também incluiu reuniões com produtores e empresários em cidades espanholas e encontros em Lisboa para articulação de parcerias entre Bahia, Brasil e Portugal.

Ricardo Cal amplia atuação da Oquei Entretenimento na Europa
Ricardo Cal amplia atuação da Oquei Entretenimento na Europa - Foto: Divulgação

Enogastronômica

Salvador ganha, em agosto, um dos encontros mais charmosos do calendário enogastronômico. Em sua segunda edição, o Wine Brasil Music transforma o Palacete Tira-Chapéu e a Rua Chile em cenário para uma experiência que reúne vinhos, música, alta gastronomia e arquitetura. De 20 a 23, a programação promete encontros especiais, degustações e experiências exclusivas, com o Instituto de Cegos da Bahia como instituição beneficiada.

Os organizadores do Wine Brasil Music, que chega à segunda edição com ainda mais charme e sofisticação (Lucas Assis)
Os organizadores do Wine Brasil Music, que chega à segunda edição com ainda mais charme e sofisticação (Lucas Assis) - Foto: Divulgação

Lançamento

A médica e escritora baiana Carina Laiola escolheu o Museu de Arte Contemporânea da Bahia para lançar, no dia 22 de agosto, às 15h, seu segundo livro infantil, Meu Vizinho Boneco. Inspirada em uma experiência familiar, a obra narra a amizade entre Glau e Seu Vando, um vizinho que lhe apresenta os encantos do xadrez e lições sobre escolhas, paciência e os movimentos que transformam partidas — e a própria vida.

Carina Laiola lança novo livro infantil em Salvador
Carina Laiola lança novo livro infantil em Salvador - Foto: Divulgação

Nova fase

O Principote, no Rio Vermelho, inicia uma nova fase com a chegada da chef Nara Amaral à sociedade da casa. À frente da cozinha, ela passa a imprimir sua assinatura à gastronomia do restaurante e beach club, unindo inovação, hospitalidade e experiências à beira-mar. O cardápio atual será preservado, enquanto novidades serão incorporadas gradualmente, incluindo o novo Menu Executivo, servido de segunda a sexta, no almoço.

Chef Nara Amaral, nova sócia do Principote, que assume a cozinha da casa no Rio Vermelho (Renata Marques)
Chef Nara Amaral, nova sócia do Principote, que assume a cozinha da casa no Rio Vermelho (Renata Marques) - Foto: Divulgação

Homenagem

A nutricionista e influenciadora Letícia Imbassahy se uniu à Toutz Pizza em uma homenagem ao Dia dos Pais. Ao lado do pai, ela protagoniza um vídeo que valoriza a convivência, as trocas afetivas e as memórias criadas à mesa. A parceria reforça que alimentação equilibrada e prazer podem caminhar juntos, tendo a pizza como símbolo de encontros e momentos especiais.

Letícia Imbassahy em ação especial da Toutz Pizza para celebrar o Dia dos Pais
Letícia Imbassahy em ação especial da Toutz Pizza para celebrar o Dia dos Pais - Foto: Divulgação

Memorial

Quarenta anos após a morte de Mãe Menininha do Gantois, o Memorial dedicado à ialorixá passa a contar com um tour virtual. A iniciativa é da plataforma Guia de Museus Baianos, que amplia o acesso à história e aos ensinamentos de uma das principais lideranças religiosas do país. O projeto também celebra a chegada do Museu Geológico da Bahia ao catálogo on-line.

Coletiva

Continua até o próximo dia 14, na galeria do ICBA, em Vitória, a coletiva Mostra Identidades - in Memoriam II edição, com curadoria de Zaca Oliveira e Washington Silva, apoio da Art Brazil Galeria e em homenagem ao saudoso curador e agitador cultural Big Axé e aos artistas Edmundo Simas, Gil Abelha, Reginaldo Bonfim e Roberto Griot, também com seus trabalhos expostos. São cerca de 40 artistas visuais que retratam o Centro Histórico de Salvador, seu pertencimento e sua baianidade.

Coleção

O olhar apurado de Juliana Guimarães, formada pela prestigiada Central Saint Martins, em Londres, chega às noivas baianas com a curadoria da prévia da Coleção Aurea 2027, do Ateliê Bossa Nova, na UnRêve Cymbeline. Entre rendas Chantilly, tecidos fluidos, corpetes alongados e detalhes transformáveis, Juliana selecionou peças que traduzem o novo luxo bridal: sofisticado, contemporâneo e cheio de personalidade.

Aniversários

Hoje (08): Zoila Andrade, Dora Gordilho, Rita Magalhães, Ângela Freitas, Cris Montenegro, Elzinha Najar, Delano Lucena, Ricardo Ishmael

Amanhã (09): Eugênia Ribeiro Lima, Isabella Brandalize, Monica San Gallo, Juliana Sampaio, Bruno Edelweiss, Rose Brandão, Sergio Camelyer

Segunda (10): Solange Cintra Monteiro, Ana Thereza Araújo Lima, Matheus Cerqueira, Moisés Rubens Macedo

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