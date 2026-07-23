JULY
Hospital Santo Amaro é o primeiro Lixo Zero do Brasil
Coluna July desta quinta-feira, 23
Referência Nacional
O Hospital Santo Amaro, da Fundação José Silveira, tornou-se o primeiro hospital do Brasil afiliado ao Sistema de Gestão Lixo Zero, promovido pela Global Zero Waste, organização internacional de referência na implementação da economia circular. O reconhecimento reforça o compromisso da instituição com a sustentabilidade, por meio da redução de resíduos, do reaproveitamento de materiais e da destinação ambientalmente adequada, consolidando sua atuação como referência em inovação e gestão hospitalar.
Homenagem
A família Rodeiro realiza a mostra “CR Eterno” para celebrar os cinco anos da partida de Carlinhos Rodeiro e os 39 anos de história da CR Joalheria. A homenagem resgata sua trajetória, seu talento e sua sensibilidade criativa, que transformaram a marca em uma das mais queridas pelos baianos. A exposição acontece no L3 do Shopping Barra, de 23 de julho a 4 de agosto, reunindo memórias e peças que eternizam seu legado.
Celebração
Julho foi marcado por um momento especial para Ana Angélica Leão Barretto de Araújo Chalhoub, que recebeu familiares e amigos íntimos para celebrar sua nova idade em sua belíssima residência no Condomínio Pedras do Rio. Tudo estava impecável, como é tradição nos encontros promovidos pela anfitriã, reconhecida por sua elegância e por ser uma verdadeira expert em receber bem. A celebração reuniu afeto, charme e momentos inesquecíveis.
Dia especial
Maria Anna Cajado Bulhões, ao lado do marido Pedro e dos filhos Peo e Rodrigo, celebrou seus 60 anos com um almoço dançante no salão de festas do Ed. Reserva Alto do Itaigara. A comemoração contou com a presença especial da mãe, Dona Anna, aos 98 anos. O buffet assinado por Cira apresentou deliciosa feijoada carioca e uma mesa de doces com bolo comemorativo. A tarde foi animada pelo DJ Litinho, que prolongou a festa noite adentro.
Design
Pelo segundo ano consecutivo, os sócios da iGUi Guarajuba, Thamiris Silva e Marcelo Gilbert, participam da CASACOR Bahia com a Varanda Raízes iGUi. Assinado pela arquiteta Dinah Lins, o ambiente valoriza a piscina iGUi Cetus, modelo de acrílico curvo que une design, tecnologia e sofisticação. “É uma alegria fazer parte novamente desse grande encontro da arquitetura e do design”, destaca Thamiris.
Congresso
A Zuleica Guimarães foi um dos destaques do NEXMED, 1º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Regenerativa (SBMR), em São Paulo. A especialista em Reprodução Humana ministrou palestra sobre medicina regenerativa aplicada à saúde reprodutiva e fertilidade. O evento reuniu cerca de mil participantes e debateu os principais avanços da área.
Nova identidade
Prestes a completar 40 anos, em 2027, a Engepack apresenta sua nova identidade visual. Segundo o CEO Rui Barreto, a atualização da marca após duas décadas traduz a evolução da empresa pioneira em embalagens PET no Brasil e reforça seu compromisso com tecnologia, inovação e sustentabilidade. O projeto foi desenvolvido pela The Uncommon Studio.
Homenagem
Para celebrar os cinco anos da partida de Carlinhos Rodeiro e os 39 anos de história da CR Joalheria, será realizada a mostra “CR Eterno”, uma homenagem à trajetória, ao talento e à sensibilidade criativa do joalheiro que transformou a marca em uma das mais queridas pelos baianos. A exposição acontece no L3 do Shopping Barra, de 23 de julho a 4 de agosto, reunindo memórias e peças que eternizam seu legado.
Retorno
Marilia Jatobá DiBiase retornou a Nova Iorque após 20 dias na Bahia, entre o apartamento da mãe, Lourdinha Jatobá, na Graça, e a casa de veraneio em Busca-Vida. De volta à cidade, celebrou seu aniversário ao lado do marido, Craig DiBiase, e da filha Júlia, em uma tripla comemoração que reuniu shows de Adam Lambert e Benson Boone, além de uma programação especial no Museu de História Natural, com a exposição “Copa do Mundo, Culturas do Mundo” e a festa oficial da final do Mundial.
Mês dos Avós
Para marcar o Mês dos Avós, o Abrigo do Salvador realiza mais uma edição do Concurso Belavó, iniciativa que valoriza a autoestima, o carisma e as histórias de vida das mulheres idosas acolhidas pela instituição. A novidade deste ano é a participação masculina com o Concurso Gato Grisalho, que destaca a simpatia dos moradores. Os eventos acontecem hoje e promovem integração, socialização e valorização das trajetórias dos residentes.
Estoril
A prestigiosa Galeria de Arte do Cassino Estoril, em Portugal, abre no dia 25 vindouro o 45º Salão Internacional de Pintura Naïf, o mais antigo do mundo e um dos maiores eventos culturais do verão luso. Nesta edição, a homenageada é a saudosa artista visual angolana Estrela Santos. A mostra tem o baiano Gutemberg Coelho entre os artistas expostos, curadoria de Pedro Lima de Carvalho, e seguirá até 14 de setembro.
Aniversários
Hoje (23): Guiomar Tawil Hage Rebouças, Livia Peixoto Bulgarelli
Amanhã (24): Zânea Duarte, Rosalvo Martins Jr., Diogo Alencar Neto