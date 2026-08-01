Isaac Edington é destaque na FLIPELÔ com bate-papo sobre protagonismo

Destaque

O empresário, palestrante e escritor Isaac Edington participa da 10ª FLIPELÔ, no dia 6 de agosto, às 16h, na Casa Motiva – Vale do Dendê. Ao lado de Ricardo Leo, com mediação de Fan Teixeira, ele integra a roda “Construindo escolhas singulares”, sobre comportamento, decisões e protagonismo. Presidente da Saltur e coordenador do Carnaval de Salvador, Isaac também é autor do livro “Já Deu, Né?”, lançado em 2026.

Natalícia

A empresária, fisioterapeuta e CEO da Clínica Nutriderm, Lidiane Angelim, celebrou seus 47 anos em uma tarde especial no Genaro por Vini Figueira, no Wish Hotel da Bahia. A comemoração reuniu amigas, clientes e parceiras em um encontro marcado por carinho e descontração. A decoração foi assinada por Lia Negrão, com música de Sérgio Marinho.

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Lidiane Angelim celebra 47 anos em tarde especial - Foto: Divulgação

Memórias

A Aquarela by Kontik, Agência Credenciada do Festival de Dança de Joinville, encerrou a temporada 2026 consolidando sua atuação no turismo especializado em dança. Idealizado por Juliana Junqueira, o projeto integra logística, experiências culturais, formação artística e momentos de convivência para escolas, bailarinas e famílias. Para Juliana, mais do que organizar viagens, a Aquarela tem a missão de criar experiências transformadoras e memórias que permanecem para toda a vida.

Aquarela by Kontik celebra o sucesso de mais uma temporada em Joinville - Foto: Divulgação

Homenagem

Salvador se prepara para celebrar, com fé e emoção, Santa Dulce dos Pobres, primeira santa brasileira. De 1º a 13 de agosto, o Largo de Roma será palco da tradicional Festa em sua homenagem, reunindo milhares de fiéis e devotos. O lançamento da programação reuniu autoridades e representantes das Obras Sociais Irmã Dulce, entre eles Bruno Reis, Ana Paula Matos, Maria Rita Pontes e frei Ícaro Rocha. A programação terá missas e shows.

Lançamento da Festa de Santa Dulce dos Pobres reuniu, no Santuario - Foto: Divulgação

Premiação

Roberta Rodrigues, foi uma das homenageadas da 17ª edição do Prêmio Maria Felipa, na Câmara Municipal de Salvador. Com mais de 30 anos de atuação na Comunicação, ela foi reconhecida por sua trajetória na defesa dos direitos humanos, da diversidade e do protagonismo feminino. “Ser homenageada ao lado de tantas mulheres potentes confirma que uma comunicação comprometida com a diversidade transforma realidades”, afirmou.

Roberta Rodrigues é homenageada no Prêmio Maria Felipa por trajetória de mais de 30 anos na Comunicação - Foto: Divulgação

Exposição

A Ernesto Bitencourt Galeria de Arte marca presença na CASACOR Bahia 2026 com uma exposição inédita que ocupa os três pavimentos do Convento das Mercês. O Espaço Panorama da Arte Moderna e Contemporânea Baiana reúne 324 obras de 61 artistas e presta homenagem a Cesar Romero e Evandro Teixeira, dois nomes que partiram recentemente, além de reunir trabalhos de Carybé, Mário Cravo, Emanoel Araújo, Calasans Neto e Aurelino dos Santos.

Arte, história e memória pelas mãos de Ernesto Bitencourt na CASACOR Bahia 2026 (M. Silva) - Foto: Divulgação

Visual

A Galeria de Arte do Cassino Estoril, em Portugal, recebe a 45ª edição do Salão Internacional de Pintura Naïf, o mais antigo do mundo. Nesta edição, a homenagem é dedicada à artista visual angolana Estrela Santos. O Brasil está representado pelo baiano Gutemberg Coelho, que participou da abertura. Criado por Nuno Lima de Carvalho e Clarinda, o salão segue até 14 de setembro, sob a direção de Pedro Lima de Carvalho.

Pedro e Gutemberg no Estoril - Foto: Divulgação

Memória

A indicação de Lençóis ao selo Melhores Vilas Turísticas do Mundo, da ONU Turismo, tem significado especial para Maíza Ferreira de Andrade. Há 13 anos vivendo na cidade, ela transformou a antiga casa da família na Pousada da Fonte, unindo hospitalidade, preservação da memória e valorização da cultura local. Jornalista, guia de turismo e produtora cultural, Maíza destaca que o reconhecimento internacional fortalece o turismo sustentável e valoriza a história de Lençóis.

Legado

O legado de Wolfgang Amadeus Mozart ganha destaque em um concerto especial do Coro e Orquestra Barroco na Bahia, no domingo, 2 de agosto, às 11h30, na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, no Terreiro de Jesus. Com entrada franca, a apresentação será regida por Hans Bönisch e contará com a participação dos solistas Eneida Lima, Camila Lacerda, César Pereira e Ricardo Vieira.

Aniversários