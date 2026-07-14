Isaac Edington e Fabrícia Telles celebram união em cenário histórico

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Isaac Edington, presidente da Saltur, e a advogada Fabrícia Telles celebraram a união em uma cerimônia intimista no último dia 9, em Salvador. Apaixonado pela valorização do Centro Histórico, o executivo escolheu a Rua Chile, um dos endereços mais emblemáticos da cidade, como cenário para o grande dia. O casamento aconteceu ao pôr do sol, no Silva Cozinha, com celebração conduzida por Victoriano Garrido e recepção reservada a familiares, sob a assessoria de Rafaela Alfaya.

Congresso

A Genevieve Coelho, diretora médica do IVI Brasil, desembarcou em Londres para participar do 42º Congresso Anual da ESHRE, realizado entre os dias 4 e 8 de julho. Durante a programação internacional, um dos momentos de destaque foi o jantar exclusivo promovido pelo IVI Global no restaurante Clipper, em uma noite de prestígio e confraternização. Genevieve esteve acompanhada da médica Graziele Reis e da diretora de laboratório do IVI Salvador, Daniele Freitas, que integraram a comitiva baiana no evento.

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Graziela Reis, Genevieve Coelho e Daniele Freitas participam do jantar exclusivo em noite de prestígio na Inglaterra - Foto: Divulgação

Científica

A 29ª edição do HORMOGIN reuniu especialistas em uma programação de intensa atualização científica sobre terapia hormonal, climatério, anticoncepção, osteoporose, endometriose, infertilidade e saúde metabólica. Presente no evento, dra. Claudia Lacerda, do Núcleo GAB, destacou a importância de um cuidado integral à mulher, especialmente na menopausa e seus impactos no metabolismo e no risco cardiovascular. A médica retorna ao consultório com novos conhecimentos para oferecer tratamentos personalizados e baseados em ciência.

Claudia Lacerda, do Núcleo GAB, presente na 29ª edição do HORMOGIN, em atualização pela saúde da mulher - Foto: Divulgação

Homenagem

Na última sexta-feira, José Roberto Casqueiro, engenheiro, que completou 75 anos na mesma data, foi homenageado pelos 57 anos de serviços prestados à Prefeitura de Salvador. Ele atuou como chefe do setor de Resposta aos Desastres, desde os anos 1990 na Defesa Civil de Salvador (Codesal), cujo diretor-geral é Adriano Silveira.

Otto Moutinho, José Roberto Casqueiro e Hugo Flávio Júnior - Foto: Divulgação| (Sédrik Logan)

Inauguração

O médico Matheus Farani reúne convidados e imprensa no dia 15, no Restaurante Mistura, em Itapuã, para a inauguração da sede do Instituto Faros, em Salvador, e apresentação do Método FAROS. A proposta une saúde metabólica, emagrecimento, equilíbrio hormonal, performance e longevidade por meio de uma abordagem individualizada.

Matheus Farani apresenta o Método FAROS em noite especial no Instituto Faros - Foto: Divulgação

Reencontro

Neste fim de semana, Sílvio Batalha reencontrou, em Salvador, o consagrado ator Fulvio Stefanini, um dos grandes nomes do teatro, cinema e televisão. Amigos desde que se conheceram em São Paulo, por intermédio de Carlos Alberto de Nóbrega, celebraram o reencontro com afeto, muitas risadas e boas recordações. Fulvio ainda destacou a homenagem ao engenheiro Carlos Batalha, que dá nome a uma escola e a uma praça.

Sílvio Batalha e Fulvio Stefanini em um reencontro especial em Salvador - Foto: Divulgação

Conquista

A empresária baiana Ana Paula Pires Moura celebra uma nova conquista no beach tennis. Após vencer em dupla a Copa Porto Seguro de BT 2026, a atleta foi convocada pela Coordenação Técnica da Seleção Brasileira de Beach Tennis. “Há dois anos esse esporte me tirou de uma vida sedentária, trouxe mais saúde e alegria. A areia, o sol e a energia do jogo são minha terapia diária”, revela. Em agosto, ela disputará o Pan-Americano, em Porto Seguro.

Ana Paula Pires Moura: convocação para a Seleção Brasileira de Beach Tennis - Foto: Divulgação

Premiação

Maior premiação da gastronomia de Salvador, o Prêmio Melhores da Gastronomia inicia sua segunda edição no próximo dia 15 de julho, durante a CASACOR Bahia. O lançamento oficial da edição 2026 reunirá chefs, empresários, jornalistas, influenciadores e representantes do setor para apresentar as novidades do projeto, que reconhece e valoriza os principais talentos da gastronomia baiana. As inscrições seguem abertas até 10 de agosto para restaurantes de Salvador, gratuitamente, pelo site oficial da premiação.

Colorida

"Saveiros e Cores" é o tema da nova exposição de pinturas do artista visual João Martins, conhecido como "O Poeta da Cor". A vernissagem acontece no dia 30 de julho, às 17h, na Sala Carlos Bastos do Teatro Módulo, na Pituba, onde fica em cartaz até 8 de agosto.

Caravana

A Fundação Pierre Verger realiza, a partir de agosto, a exposição itinerante “Caravana Verger”, com 80 fotografias de Pierre Verger produzidas nas décadas de 1940 e 1950, tendo a cultura popular como tema central. O projeto percorrerá 18 municípios Em cada destino, haverá a mostra, oficinas e apresentações culturais com artistas locais. Antes da estreia, a Fundação promove oficinas formativas para 90 arte-educadores.

Aniversários

Hoje (14): Luciana Barbosa, Biga Suarez, Luiz Carlos Henriques Ramos, Aparecida Costa, Hamilton Cardoso Nolasco Filho, Larissa Lomanto

Amanhã (15): Gabriel Dalcom, Luisinho Avena, Gabriela Bandeira, Frederico