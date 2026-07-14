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JULY

Isaac Edington e Fabrícia Telles celebram união em cenário histórico

Coluna July desta terça-feira, 14

Alexandra Isensee
Por Alexandra Isensee
Isaac e Fabrícia no dia do “sim”
Isaac e Fabrícia no dia do “sim” - Foto: Divulgação

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Isaac Edington, presidente da Saltur, e a advogada Fabrícia Telles celebraram a união em uma cerimônia intimista no último dia 9, em Salvador. Apaixonado pela valorização do Centro Histórico, o executivo escolheu a Rua Chile, um dos endereços mais emblemáticos da cidade, como cenário para o grande dia. O casamento aconteceu ao pôr do sol, no Silva Cozinha, com celebração conduzida por Victoriano Garrido e recepção reservada a familiares, sob a assessoria de Rafaela Alfaya.

Congresso

A Genevieve Coelho, diretora médica do IVI Brasil, desembarcou em Londres para participar do 42º Congresso Anual da ESHRE, realizado entre os dias 4 e 8 de julho. Durante a programação internacional, um dos momentos de destaque foi o jantar exclusivo promovido pelo IVI Global no restaurante Clipper, em uma noite de prestígio e confraternização. Genevieve esteve acompanhada da médica Graziele Reis e da diretora de laboratório do IVI Salvador, Daniele Freitas, que integraram a comitiva baiana no evento.

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Graziela Reis, Genevieve Coelho e Daniele Freitas participam do jantar exclusivo em noite de prestígio na Inglaterra
Graziela Reis, Genevieve Coelho e Daniele Freitas participam do jantar exclusivo em noite de prestígio na Inglaterra - Foto: Divulgação

Científica

A 29ª edição do HORMOGIN reuniu especialistas em uma programação de intensa atualização científica sobre terapia hormonal, climatério, anticoncepção, osteoporose, endometriose, infertilidade e saúde metabólica. Presente no evento, dra. Claudia Lacerda, do Núcleo GAB, destacou a importância de um cuidado integral à mulher, especialmente na menopausa e seus impactos no metabolismo e no risco cardiovascular. A médica retorna ao consultório com novos conhecimentos para oferecer tratamentos personalizados e baseados em ciência.

Claudia Lacerda, do Núcleo GAB, presente na 29ª edição do HORMOGIN, em atualização pela saúde da mulher
Claudia Lacerda, do Núcleo GAB, presente na 29ª edição do HORMOGIN, em atualização pela saúde da mulher - Foto: Divulgação

Homenagem

Na última sexta-feira, José Roberto Casqueiro, engenheiro, que completou 75 anos na mesma data, foi homenageado pelos 57 anos de serviços prestados à Prefeitura de Salvador. Ele atuou como chefe do setor de Resposta aos Desastres, desde os anos 1990 na Defesa Civil de Salvador (Codesal), cujo diretor-geral é Adriano Silveira.

Otto Moutinho, José Roberto Casqueiro e Hugo Flávio Júnior
Otto Moutinho, José Roberto Casqueiro e Hugo Flávio Júnior - Foto: Divulgação| (Sédrik Logan)

Inauguração

O médico Matheus Farani reúne convidados e imprensa no dia 15, no Restaurante Mistura, em Itapuã, para a inauguração da sede do Instituto Faros, em Salvador, e apresentação do Método FAROS. A proposta une saúde metabólica, emagrecimento, equilíbrio hormonal, performance e longevidade por meio de uma abordagem individualizada.

Matheus Farani apresenta o Método FAROS em noite especial no Instituto Faros
Matheus Farani apresenta o Método FAROS em noite especial no Instituto Faros - Foto: Divulgação

Reencontro

Neste fim de semana, Sílvio Batalha reencontrou, em Salvador, o consagrado ator Fulvio Stefanini, um dos grandes nomes do teatro, cinema e televisão. Amigos desde que se conheceram em São Paulo, por intermédio de Carlos Alberto de Nóbrega, celebraram o reencontro com afeto, muitas risadas e boas recordações. Fulvio ainda destacou a homenagem ao engenheiro Carlos Batalha, que dá nome a uma escola e a uma praça.

Sílvio Batalha e Fulvio Stefanini em um reencontro especial em Salvador
Sílvio Batalha e Fulvio Stefanini em um reencontro especial em Salvador - Foto: Divulgação

Conquista

A empresária baiana Ana Paula Pires Moura celebra uma nova conquista no beach tennis. Após vencer em dupla a Copa Porto Seguro de BT 2026, a atleta foi convocada pela Coordenação Técnica da Seleção Brasileira de Beach Tennis. “Há dois anos esse esporte me tirou de uma vida sedentária, trouxe mais saúde e alegria. A areia, o sol e a energia do jogo são minha terapia diária”, revela. Em agosto, ela disputará o Pan-Americano, em Porto Seguro.

Ana Paula Pires Moura: convocação para a Seleção Brasileira de Beach Tennis
Ana Paula Pires Moura: convocação para a Seleção Brasileira de Beach Tennis - Foto: Divulgação

Premiação

Maior premiação da gastronomia de Salvador, o Prêmio Melhores da Gastronomia inicia sua segunda edição no próximo dia 15 de julho, durante a CASACOR Bahia. O lançamento oficial da edição 2026 reunirá chefs, empresários, jornalistas, influenciadores e representantes do setor para apresentar as novidades do projeto, que reconhece e valoriza os principais talentos da gastronomia baiana. As inscrições seguem abertas até 10 de agosto para restaurantes de Salvador, gratuitamente, pelo site oficial da premiação.

Colorida

"Saveiros e Cores" é o tema da nova exposição de pinturas do artista visual João Martins, conhecido como "O Poeta da Cor". A vernissagem acontece no dia 30 de julho, às 17h, na Sala Carlos Bastos do Teatro Módulo, na Pituba, onde fica em cartaz até 8 de agosto.

Caravana

A Fundação Pierre Verger realiza, a partir de agosto, a exposição itinerante “Caravana Verger”, com 80 fotografias de Pierre Verger produzidas nas décadas de 1940 e 1950, tendo a cultura popular como tema central. O projeto percorrerá 18 municípios Em cada destino, haverá a mostra, oficinas e apresentações culturais com artistas locais. Antes da estreia, a Fundação promove oficinas formativas para 90 arte-educadores.

Aniversários

Hoje (14): Luciana Barbosa, Biga Suarez, Luiz Carlos Henriques Ramos, Aparecida Costa, Hamilton Cardoso Nolasco Filho, Larissa Lomanto

Amanhã (15): Gabriel Dalcom, Luisinho Avena, Gabriela Bandeira, Frederico

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