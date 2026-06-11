Jantar do Bem reúne apoiadores em prol do Hospital Martagão Gesteira

Jantar do Bem

A 7ª edição do Jantar do Bem reuniu cerca de 600 participantes, na Pupileira, em Salvador, em uma noite marcada por solidariedade, gastronomia e cultura. Com show acústico de Jorge Vercilo, apresentações das Ganhadeiras de Itapuã e do Coral Vozes da Vida, o evento arrecadou recursos para o Hospital Martagão Gesteira. O menu foi assinado por chefs renomadas e os convidados receberam pratos exclusivos com arte de Bernardo Tochilovsky.

Lançamento

O Restaurante Gero Salvador recebeu, na noite desta segunda-feira (08), um coquetel exclusivo para o lançamento de 55 Pitacos de Gero Fasano, novo livro de Gero Fasano. Entre convidados, encontros e brindes, a publicação foi apresentada em primeira mão ao público da cidade. Com edição de Alexandre Dórea e ilustrações de Marcelo Cipis, o livro reúne reflexões diretas sobre gastronomia, hospitalidade e os códigos que cercam esse universo, além de 14 receitas italianas selecionadas pelo autor.

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Gero Fasano e Ruben Escartin durante o lançamento no Fasano (Tati Freitas) - Foto: Divulgação|(Tati Freitas)

Comunicação em foco

Referências em publicidade, Laura Passos, Márcio Viana e Carla Brayner estão à frente de um dos mais recentes movimentos do mercado nacional de comunicação. Eles anunciaram a criação do Grupo Engenho, ecossistema que integra as operações da Engenhonovo, da Plural e da COM Inteligência Digital em uma estrutura voltada para publicidade, live marketing e brand experience, comunicação digital, reputação e inteligência de dados.

Márcio Viana, Laura Passos e Carla Brayner representam o Grupo Engenho - Foto: Divulgação|(Caio Herlon)

Inauguração

A inauguração do Vitta Prime Day Hospital movimentou o cenário médico e empresarial de Salvador na noite da última terça-feira (9), no Salvador Shopping. Cerca de 200 convidados participaram do evento que marcou a apresentação oficial do novo empreendimento idealizado pelo ortopedista Dr. Luís Cláudio Chagas. Durante a noite, os presentes conheceram a estrutura moderna do hospital. “O projeto nasceu do desejo de transformar a jornada do paciente”, destacou o médico.

Luís Cláudio Chagas celebra a inauguração do Vitta Prime Day Hospital - Foto: Divulgação| (Renata Marques)

Varanda Di Lara

Os dias de jogo da Copa do Mundo 2026 ganharão um novo endereço em Salvador. O restaurante Di Liana, em Ondina, lança a Varanda Di Liana, espaço temático criado para receber torcedores que desejam acompanhar as partidas com conforto e gastronomia diferenciada. A iniciativa dos irmãos Lara e Guido Allegro, netos de Dona Liana, reúne transmissão dos jogos, cardápio exclusivo, drinks autorais e chopp gelado em clima de confraternização.

Guido e Lara Allegro lançam novo espaço temático para os jogos da Copa do Mundo - Foto: Divulgação|(Gabriel Marinho)

Beneficente

A empresária Conceição Queiroz promove mais uma edição da tradicional campanha beneficente de Santo Antônio para arrecadar recursos destinados à compra de kits de alimentos, higiene e limpeza. Neste ano, as doações beneficiarão os idosos do Lar Frei Lucas de Moraes, no Bonfim, e famílias assistidas pela Igreja de Santo Antônio da Barra. O Almoço Beneficente de Santo Antônio acontece em 9 de junho, no Restaurante Lafayette, com adesão de R$ 230, valor integralmente revertido para a ação solidária.

Conceição Queiroz e Rosângela Meira à frente de mais uma ação solidária - Foto: Divulgação

Sustentável

Durante o IV Seminário Internacional de Turismo Sustentável - SITUS, presidido por Ricardo Carvalho da Silva, ficou evidenciado a crescente presença e o empoderamento das mulheres negras no trade. Entre várias delas, nas suas funções e especificidades, brilharam a Cidadã Soteropolitana Tânia Neres, coordenadora de Afroturismo e Povos Originários da Embratur, que veio de Brasília especialmente para o encontro; Maria Isabel Elias, do turismo náutico; e Ludmila Santos, agente de viagens. Parabéns!

Tânia, Maria Isabel e Ludmila: mulheres do Turismo - Foto: Divulgação| (Duda Tawil)

Homenagem

A Associação Comercial da Bahia (ACB) e a Marinha do Brasil, por meio do Comando do 2º Distrito Naval, realizam a tradicional Cerimônia de Aposição Floral no Monumento aos Heróis da Batalha do Riachuelo, na Praça Riachuelo, no Comércio. A solenidade celebra os 161 anos da Data Magna da Marinha e homenageia os combatentes do histórico confronto de 11 de junho de 1865, reunindo autoridades civis e militares.

Arena Brasil

A Copa do Mundo ganha um novo ponto de encontro em Salvador com a Arena Brasil, no Centro de Convenções Salvador. O projeto reúne transmissão dos jogos da Seleção Brasileira, shows e experiências de entretenimento. Na estreia, durante a partida entre Brasil e Marrocos, o público contará com apresentações de Timbalada e Filhos de Jorge. A programação seguirá ao longo do mundial com grandes nomes da música baiana e nacional.

Arraiá do Nacci

O Arraiá da Tieta movimenta o Centro Histórico de Salvador nos dias 13 e 14 de junho, reunindo forró, solidariedade e tradição junina. Com entrada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível para o NACCI, o evento acontece no Largo da Tieta. Na programação, transmissão do jogo do Brasil e shows de Bailinho de Quinta, Gerônimo, Del Feliz e Léo Estakazero. A iniciativa integra o São João do Centro Histórico.

Aniversários

Hoje (11): Emmanuel de Andrade Costa Neto, Sérgio Habib, Angélica Pedreira Lapa, Tânia Durand Gordilho, Victor Tubiana, Renata Farias, Virgílio Amorim, Osmilto Brandão

Amanhã (12): Flavia Abubakir, Eugenio Carvalho Filho, Jefferson Góes, Antônio Carlos Nogueira Reis, Lídia Portugal, Felipe Atallah Haun