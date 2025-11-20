José Rotondano é eleito presidente do TJBA para o próximo biênio

Publicado quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 12:02 h • Atualizada em 20/11/2025 às 13:49 | Autor: Alexandra Isensee

Rotondano vence eleição e comandará o TJBA - Foto: Divulgação

José Edivaldo Rocha Rotondano foi eleito, nesta quarta, 19, presidente do Tribunal de Justiça da Bahia para o biênio 2026-2028. O desembargador recebeu 32 votos entre os 63 magistrados no pleito realizado no Tribunal Pleno, em um processo marcado pela transparência e ampla participação.

Com trajetória expressiva no Judiciário, Rotondano já foi corregedor-geral, presidiu o TRE-BA e integra o CNJ. A eleição reforça o compromisso com modernização e eficiência. A posse ocorrerá no início de 2026.

Talk

Daniela, Ju Ferraz e Renata no Kontik & Elas, em uma noite de troca, inspiração e sororidade | Foto: Divulgação

A segunda edição do Kontik & Elas reuniu mais de 30 mulheres na sede da Kontik, em São Paulo. As anfitriãs Daniela e Renata receberam convidadas para conhecer o ecossistema do Grupo e acompanhar o talk “Entre Elas” com Ju Ferraz.



A noite contou ainda com jantar no Chez Claude. Consolidado como espaço de sororidade e troca, em 2026, o projeto retorna com a missão de conectar mais mulheres e mais diversidade, com o objetivo de conectar 350 mulheres no primeiro ano do projeto.

Celebração

Reynaldo Loureiro festeja aniversário com o amigo de sempre, Sílvio Batalha | Foto: Divulgação

O aniversariante da semana, Reynaldo Loureiro, comemora mais um ano de vida e também décadas de amizade com Sílvio Batalha, marcadas por respeito e confiança. A tradicional visita de parabéns segue firme, reafirmando valores que ambos preservam.



Sílvio ficou encantado com o novo projeto do incansável amigo empreendedor. Que o bom astral e a força das verdadeiras amizades sigam iluminando cada nova etapa.

Homenageada

A força e a tradição da mulher negra na Bahia, representadas por Vivi | Foto: Divulgação

No Dia da Consciência Negra, a força e a representatividade da mulher negra ganham destaque com o trabalho de Vivi, à frente do Acarajé da Vivi. Guardiã da tradição do dendê na Bahia, ela serve acarajé, abará, bolinho de estudante, vatapá, camarão e pimenta, sempre com excelência.



Com um tabuleiro impecável e equipe bem vestida, Vivi reforça: gosta de tudo que é bom e entrega isso em cada detalhe.

Documentário

A vida de Pepe Faro vira filme e conta a trajetória do fundador da Perini | Foto: Divulgação

A trajetória do galego Pepe Faro, que revolucionou o varejo e a gastronomia de Salvador, ganha as telas com Amigo – A Biografia de Pepe Faro. O documentário, dirigido por Amadeu Alban, estreia dia 2, às 18h30, no cinema do Shopping Barra e no site oficial.



A produção relembra a infância na Galícia, a fundação da Perini e a reinvenção com o Almacen Pepe, celebrando a força, a humanidade e o talento do “padeiro” que virou referência na Bahia.

Inauguração

Marcelo Lima, João Neves e João Andrade em dia de celebração | Foto: Divulgação

Os sócios-diretores da RedeMix, João Claudio Andrade, Lucas Andrade, Marcelo Lima, Gerusa Barbosa e Marcos Alcântara, inauguraram a 20ª unidade da rede, no Salvador Shopping, a primeira em um shopping center.



Com mil metros quadrados, a loja reúne cafeteria exclusiva, itens de fabricação própria e serviço de compras até o carro. O evento recebeu diversos convidados, entre eles João Osmário, da Aromas das Ervas, Lara Moore Neves, executiva da Vigor, Camila Lopes, Sandra Nascimento, Silvana Villela, Aline Silva, e muitos amigos, parceiros e clientes.

Festival

Rafael celebra os cinco anos do Santiago, que foram repletos de história, sabor e encontros inesquecíveis | Foto: Pedro Cidreira

O Restaurante Santiago celebra cinco anos com o Festival de Paellas, realizado de 17 a 30 de novembro nas unidades do Shopping Barra e do Clube Espanhol.



O cardápio traz duas novas versões — Nordestina e Negra — além das tradicionais Marinera, Valenciana e Vegetariana. “Vejo muito mais do que números: vejo pessoas. Minha gratidão a todos que fizeram parte dessa história”, destaca o empresário Rafael Casqueiro.

Legado

O aguardado show da turnê 2025 World Love Tour, da lendária formação vocal The Platters Experience, herdeira do legado imortal de clássicos que marcaram gerações, acontece amanhã, às 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio.

O público presente vai reviver canções eternas como Only You, The Great Pretender, Smoke Gets in Your Eyes, The Magic Touch, Remember When e My Prayer.

Nova diretoria

APAE de Salvador elege a nova diretoria que estará à frente da Instituição no triênio 2026-2028. Eleita presidente, Cláudia Rêgo, que exerce a função de vice-presidente na atual gestão, assumiu o compromisso de dar continuidade ao trabalho desenvolvido em favor das pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Ela sucederá Derval Evangelista, que conclui seu segundo mandato, estando há seis anos à frente da APAE de Salvador.

Afro Funk

Antônio Carlos e Jocafi retornam à capital baiana com o show Afro Funk Brasil, na CAIXA Cultural Salvador. Autores de clássicos como ‘Você Abusou’, se apresentam nos dias 21, 22 e 23 de novembro, ao lado de músicos da Orquestra Forte de Copacabana.

No repertório, sucessos como ‘Toró de Lágrimas’, ‘Mas que Doidice’ e ‘Morte do Amor’.

Aniversários