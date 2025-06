LIDE Bahia recebe Nelson Wilians no Palacete Tira Chapéu

- Foto: Divulgação

Exclusivo

Hoje, o LIDE Bahia promove um café da manhã exclusivo no Palacete Tira Chapéu, em Salvador. O evento contará com a presença de Nelson Wilians, renomado advogado, empreendedor e colunista, que compartilhará sua trajetória e reflexões inspiradoras sobre liderança, propósito e negócios. O evento é exclusivo para filiados do LIDE e convidados. Os interessados em ampliar seus conhecimentos e fortalecer conexões estratégicas, podem procurar o LIDE para se tornarem filiados através das redes sociais @lidebahia, ou pelo e-mail [email protected].

| Foto: Divulgação

Talento

A desembargadora Gardênia Duarte, além de ser reconhecida por sua atuação como magistrada, desfruta de grande prestígio por sua voz inconfundível na interpretação de clássicos do cancioneiro romântico brasileiro, assim como de hinos heroicos e religiosos. Esse conjunto de talentos poderá ser apreciado por seus amigos e admiradores na noite de hoje, durante um jantar musical no restaurante Santiago, no Clube Espanhol. O evento é aberto ao público mediante reserva, que pode ser feita pelo WhatsApp (71) 98762-5710, com Ângela Nunes.

| Foto: Divulgação

Aliança

No último domingo, o charmoso balneário de Trancoso, no sul da Bahia, foi palco do casamento de Julia Seng-Sourinho e Antonio Guanaes, filho do renomado publicitário baiano Nizan Guanaes, residente em Nova Iorque. Após anos de relacionamento, o casal oficializou a união em uma cerimônia diurna repleta de emoção e beleza. Entre os convidados estavam Donata Meirelles, Helena Bordon, Vivi Mascaro, Bruno Astuto, Sandro Barros, Bia Aydar, Giovanni Bianco, Lucien Páges e Patty Bagattini, que prestigiaram o evento cercado de charme e elegância.

| Foto: Balada In

Expansão

Mais uma vez, a Bahia agradece à família de Almerinda e Pepe Faro. No ano em que celebra seu 10º aniversário, o Almacen Pepe inaugura uma nova unidade na Barra. André e Matheus Faro — este recém-aprovado em Administração na UFBA — estão a todo vapor para garantir que tudo esteja em conformidade com a qualidade e o prestígio da marca. Na retaguarda, parceiros como João Osmário e a família Hegg acompanham com orgulho mais esse passo da família Faro no varejo da terrinha. Já é sucesso!

| Foto: Divulgação

Conexão

Renan Menicucci, Davi Barbosa, Marcelo Sacramento e Pablo Gonzales, empresários baianos do setor de Engenharia e Saneamento, estão se organizando para a primeira participação conjunta na Feira Nacional de Saneamento (FENASAN), que acontecerá de 21 a 23 de outubro, no segundo semestre, no Expo Center Norte, em São Paulo. Trata-se do maior evento do setor na América do Sul.

| Foto: Divulgação

Sustentabilidade

Aline Lobo, coordenadora do Polo Sebrae Onshore, participa do IV ESG Fórum Bahia, nos dias 3 e 4 de junho, no Porto Salvador. No segundo dia, integra o painel sobre inovação tecnológica para a sustentabilidade. Administradora e especialista em Gestão de Negócios, ela atua nos setores de Petróleo, Gás e Energia. À frente do Polo Sebrae Onshore, Aline coordena projetos que inserem pequenos negócios nessas cadeias de valor, promovendo o desenvolvimento socioeconômico regional com foco em inovação e sustentabilidade.

| Foto: Divulgação

Reconhecimento

Mônica Burgos, sócia-fundadora da Avatim, recebeu na última segunda, em Brasília, a Ordem do Mérito Industrial, honraria concedida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A empresária foi a única representante da indústria baiana a ser homenageada em 2025, durante o evento nacional pelo Dia da Indústria. Criadora da marca nascida em Ilhéus, com mais de 350 lojas em 26 estados, Mônica destacou, em seu discurso, a força criativa e transformadora da Bahia e o compromisso da Avatim com o desenvolvimento regional.

| Foto: Divulgação

Afeto

No dia 24, Marcela Mendonça celebrou seu aniversário com um jantar especial no Vona Ristorante, cercada por carinho e boas energias. Ao lado da filha, Manuzinha, do marido, Paulo Pereira, da irmã, Mariana e dos pais, Aurora e Luiz Mendonça, recebeu homenagens afetuosas. Amigos próximos e ex-colegas de faculdade também marcaram presença, tornando a noite ainda mais especial. Entre brindes e risos, o encontro foi uma verdadeira celebração da vida. A atmosfera acolhedora do restaurante completou o clima intimista, repleto de significado e afeto.

Lançamento

Amanhã, às 18h, os professores Fredie Didier Jr. e Leandro Fernandez lançam o livro Litigância-Abusiva no auditório da Faculdade Baiana de Direito. O evento, que também marca o lançamento do podcast do Mestrado Profissional da instituição, inclui palestra e debate sobre abusos no uso do processo judicial. A iniciativa tem apoio do grupo de pesquisa “Transformações nas Teorias sobre o Processo”, com coordenação dos professores Didier, Paula Sarno Braga e Gabriela Expósito. Gratuito, o encontro é aberto ao público mediante inscrição no Sympla.

Premiação

O Núcleo de Decoração da Bahia, que congrega lojas do setor de arquitetura e decoração em Salvador, promoveu um almoço no restaurante Amado, reunindo empresários e profissionais do segmento. Durante o evento, foram premiados os 15 escritórios que se destacaram em 2024. Os premiados receberam troféus como reconhecimento pelo seu trabalho no mercado baiano.

Aniversários

Hoje (29): Eliane Coni, Eduardo Salles, Arthur Rios, Daniele Magalhães, Miguel Ahmed de Almeida

Amanhã (30): Cláudia Costa, Paulo Viana, Antônio Andrade Jr, Laura Passos, Ricardo Luzbel, Tom Mercury