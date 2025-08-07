Lidiane Angelim celebra aniversário em noite especial no Genaro por Vini Figueira

Lila Moraes foi prestigiar a amiga Lidiane no seu dia - Foto: Divulgação

A empresária e fisioterapeuta Lidiane Angelim, à frente da Clínica Nutriderm, comemorou seu aniversário em grande estilo. O encontro reuniu cerca de 100 amigas em um jantar intimista, animado pelo DJ Mel Angelim, no Genaro por Vini Figueira, em Salvador. Com décor assinada por Lia Negrão, o ambiente ganhou charme e sofisticação na medida certa, criando o cenário ideal para uma noite de alegria, afeto e boas vibrações. Rodeada de amigas queridas, Lidiane brindou a nova fase com muita gratidão, leveza e energia contagiante.

Terapêutica

A Holiste Psiquiatria apresentou a proposta de tratamento de sua Residência Terapêutica ao segmento de saúde mental. Realizado no restaurante Amado, na última quinta-feira, o evento reuniu psiquiatras, neurologistas, geriatras, médicos paliativistas, psicólogos e outros especialistas da área. A exposição do conceito e dos serviços oferecidos pela RT foi conduzida pela acompanhante terapêutica Isabel Castelo Branco, a psicóloga Caroline Severo e a psiquiatra Fabiana Nery, que destacaram os diferenciais do modelo de tratamento voltado para pacientes psiquiátricos crônicos.

A psiquiatra Fabiana Nery, a psicóloga Caroline Severo e a terapeuta Isabel Castelo Branco | Foto: Divulgação

MasterClass

No último dia 02, a especialista em autismo, pedagoga e atuante no atendimento clínico como Neuropsicopedagoga Joice Nascimento, realizou uma Masterclass voltada à educação inclusiva e à formação de profissionais que atuam com alunos atípicos. O evento reuniu professores, coordenadores pedagógicos, diretores escolares, terapeutas e mães atípicas, que lotaram o Hotel Portobello para uma manhã de aprendizagem, acolhimento e transformação. O evento marcou oficialmente o lançamento do curso “PDI/PEI360”, uma formação completa e prática sobre a elaboração do Plano de Ensino Individualizado (PEI) e do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI).

Joice Nascimento | Foto: Divulgação

Enlace

Viviane de Oliveira Costa Lima e Benito Fernandez Alvarez Neto oficializaram sua união com uma intimista e emocionante cerimônia civil, no último fim de semana, ao lado da família e de amigos mais chegados. Entre eles o pai e avó de Viviane, Eduardo e Norma Costa Lima, e a mãe de Benito, Sandra Borges Fernandez. Por conta dos afazeres jurídicos de Benito, a lua de mel foi em Sapiranga, a exuberante reserva natural de mata atlântica ao lado da Praia do Forte.

Viviane e Benito oficializam sua união | Foto: Divulgação

Celebração

Até o dia 13, a Festa de Santa Dulce dos Pobres segue com uma programação diversificada, reunindo em Salvador milhares de fiéis, devotos e admiradores do Anjo Bom do Brasil. Entre os destaques dos próximos dias está a missa presidida pelo padre Júlio Lancellotti, hoje, às 12h, no Santuário dedicado à Mãe dos Pobres, no Largo de Roma. Já amanhã, às 20h, o cantor Daniel Boaventura se apresenta na Praça Irmã Dulce, abrindo a agenda de shows musicais da festa.

Inauguração

Salvador será palco do lançamento de um novo e sofisticado espaço dedicado à cultura, celebrações e eventos especiais. O Pátio Ordem Terceira, localizado no coração do Centro Histórico, no Pelourinho, será oficialmente apresentado ao público neste sábado, com um evento exclusivo para convidados, artistas e promotores culturais. “O Pátio é mais do que um local para eventos, é um resgate da história e uma homenagem viva à cultura que nos formou. Reunir artistas, promotores culturais e convidados especiais nesse espaço é o primeiro de muitos encontros que celebraremos aqui”, completa Ludmila Andrade, sócia do Pátio.

Lançamento

O professor de História Adson Brito do Velho lança seu mais novo trabalho: Os 171 bairros de Salvador e as origens dos seus nomes. A publicação chega ao mercado com o objetivo de resgatar e valorizar a memória da cidade de Salvador por meio da origem toponímica de cada um dos seus 171 bairros oficiais. O lançamento acontece no dia 9, das 18h às 20h, na Livraria do Glauber, no Cine Glauber Rocha.

Aniversários

Hoje (07): Caetano Veloso, Eliana Dumet, Cristina Lisboa Martins e Beto Gaban

Amanhã (08): Zoila Andrade, Jô Calmon Teixeira, Antônio Fernando Phileto, Dora Gordilho, Rita Magalhães, Ângela Freitas, Cris Montenegro, Elzinha Najar, Delano Lucena e Ricardo Ishmael

Entrevista com Amanda Vasconcelos, presidente da Abase

Empresária e liderança atuante no setor supermercadista, Amanda Vasconcelos é presidente da Associação Baiana de Supermercados (Abase). À frente da entidade, tem se dedicado a promover a inovação, o fortalecimento do varejo regional e a valorização das conexões entre indústria, distribuição e consumo no Norte e Nordeste.

A Superbahia deste ano aborda o “Varejo Inteligente”. O que isso significa na prática para quem visitará a feira?

Significa encontrar soluções reais para o dia a dia do varejo. Desde tecnologia de gestão e logística até novas formas de se relacionar com o cliente, tudo de forma simples e aplicável. A ideia é mostrar que inovação não precisa ser complexa. Ela pode estar em um novo sistema, mas também em uma nova forma de pensar o negócio.

O que torna o varejo baiano uma referência nacional, a ponto de atrair tantas empresas de fora para a Superbahia?

A força das nossas redes regionais e a capacidade de inovar sem perder a identidade. A Bahia dita tendência porque une tradição com visão de futuro. Temos um varejo criativo, resiliente e conectado com o que o consumidor quer, e isso atrai a atenção de grandes players do mercado.

Além dos negócios, o que mais chama atenção em uma visita à Superbahia?

A diversidade. Você vê desde pequenos produtores a grandes indústrias, startups e uma área de tecnologia com o que tem de mais moderno em inovação. É uma feira com muitas oportunidades, o visitante se atualiza, inspira-se, amplia seu olhar sobre o setor e, claro, faz excelentes negócios.

Como este evento ajuda o pequeno e médio empresário a crescer no mercado?

Oferecendo acesso direto a fornecedores nacionais e regionais, conteúdo de qualidade e muito networking. É um ambiente onde grandes oportunidades nascem através de troca de experiências, palestras e lançamento de produtos e serviços e inúmeras inovações tecnológicas. Quem participa da Superbahia volta com novas ideias, contatos estratégicos e com muitas parcerias que fortalecem o ambiente dos negócios.