Liz Matos é convidada especial do Mix Culturale no Dia dos Namorados

Literatura e Amor

A escritora e poetisa baiana Liz Matos será a convidada especial da edição de Dia dos Namorados do programa Mix Culturale Itália e Brasil, da Rádio Brasil Som FM Frequência Mundo. Com o tema “Entre Livros e Amores”, a atração promoverá uma viagem pelos grandes romances da literatura mundial, reunindo reflexão, literatura e músicas românticas. A edição especial será transmitida em 12, às 10h no Brasil e 15h na Itália. “Os grandes romances atravessam gerações porque, no fundo, continuam nos contando a mesma história: a eterna busca humana por amar e ser amado”, destaca Liz Matos.

Brinde à vida

Aniversariante de hoje, Teila Bendocchi antecipou a comemoração e, ao lado de Ramon Barreto, reuniu familiares e amigos no Clube do Condomínio Praia do Castelo, na Praia do Forte. O encontro foi marcado por boa gastronomia, música e confraternização. O cardápio, assinado por Lu Duarte, trouxe feijoada e frutos do mar, enquanto a decoração de Ata Brito deu um toque especial ao ambiente. Entre os convidados, Genevive Coelho, Carlos e Rita Menezes, Arthur e Mônica Gallas, entre outros amigos.

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Teila Bendocchi e Ramon Barreto em celebração especial na Praia do Forte - Foto: Divulgação

Congresso

Antonio Brito participou, em Braga, Portugal, da abertura do XV Congresso Nacional das Misericórdias, que contou com a presença do presidente da República Portuguesa, António José Seguro, do presidente da União das Misericórdias Portuguesas (UMP), Manuel de Lemos, e do prefeito de Braga, João Rodrigues. O evento celebra os 50 anos da UMP e reúne lideranças para debater inovação, sustentabilidade, envelhecimento populacional e os desafios de uma saúde mais humana e eficiente.

Edvaldo Brito e Antonio Brito com o presidente de Portugal, António José Segura, XV Congresso das Misericórdias na cidade de Braga - Foto: Divulgação

Ginga Salvador

O cantor Durval Lelys será uma das atrações da Ginga Salvador, projeto que promete transformar a capital baiana em um grande ponto de encontro durante a Copa do Mundo FIFA de 2026. Conhecido por arrastar multidões no Carnaval, o artista sobe ao palco em 19 de junho, durante a transmissão de Brasil x Haiti. A arena será montada no estacionamento do Shopping da Bahia, entre 11 de junho e 19 de julho, com estrutura 360º, lounges, área de convivência e espaço coberto para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira.

Durval Lelys comanda a festa da torcida na Ginga Salvador durante a Copa - Foto: Divulgação

Enlace

Alanna Suelen Magalhães Santos e Felipe Issa Cerqueira vão passar as alianças para a mão esquerda, no dia 14, no cerimonial Festa da Colina, bairro Santo Antônio, em Aracaju. Felicidades!

Trezena

Amanhã, às 18h, o Fala Artes e Design, na Rua Chile, e a Cantoria Sagrada convidam para a reza da Trezena de Santo Antônio.

Aprovação

Sílvio Batalha celebrou com orgulho a aprovação do trabalho científico “Dos Direitos Humanos às Práticas de Inclusão: Estudo Exploratório na Escola Municipal Engenheiro Carlos Batalha”, instituição que homenageia seu pai. Assinado por Olivia de Carvalho, Ana Cléria Lima Mascarenhas e João Pascoalino, o estudo foi selecionado para o III Simpósio Internacional em Direitos Humanos e Cidadania, que acontece nos dias 18 e 19 de junho, no Porto, em Portugal.

Aniversários

Hoje (09): Vera Batista, Ana Martha Sá Didier, Jenner Augusto Silveira, Teila Bendocchi Alves, Gabriela Alcântara, Ana Paula Travassos, Ana Cristina Chamusca

Amanhã (10): Casemiro Neto, Valéria Marambaia, Wanderley Silva Rey, Josilene Gomes

Entrevista Alma Baiana

Dra. Lucila Andrade - Foto: Divulgação

Dra. Lucila Andrade, do Núcleo GAB, explica como a Medicina do Estilo de Vida pode transformar a saúde e aumentar a longevidade

O que é a Medicina do Estilo de Vida?

Segundo a Dra. Lucila Andrade, médica do Núcleo GAB, a Medicina do Estilo de Vida é uma abordagem que enxerga o ser humano de forma integral, considerando pilares fundamentais para a saúde e o bem-estar, como alimentação, sono, atividade física, gestão do estresse, relacionamentos e espiritualidade. O objetivo é prevenir, tratar e até reverter doenças por meio de mudanças sustentáveis nos hábitos de vida.

Por que essa abordagem tem ganhado tanta relevância?

Hoje, mais de 70% das mortes no Brasil são causadas por doenças crônicas evitáveis. Além disso, cerca de 80% das doenças crônicas não transmissíveis estão relacionadas a fatores modificáveis do estilo de vida. Apesar desses números, ainda existe uma grande distância entre o diagnóstico e a efetiva mudança de comportamento. É justamente nesse cenário que a Medicina do Estilo de Vida se torna essencial.

O modelo tradicional de atendimento médico é suficiente para enfrentar esse desafio?

Durante décadas, o atendimento médico foi estruturado para tratar doenças agudas. O paciente apresentava um sintoma, recebia uma prescrição e retornava apenas quando necessário. Esse modelo funciona bem para situações pontuais, mas não atende plenamente às necessidades das doenças crônicas, que exigem acompanhamento contínuo e mudanças consistentes ao longo do tempo.

Como isso impacta os resultados dos pacientes?

Quando a doença exige continuidade, mas o cuidado é fragmentado, a adesão tende a ser baixa. Estima-se que cerca de metade dos pacientes com doenças crônicas não siga adequadamente as orientações recebidas. Isso não representa uma falha individual, mas evidencia um desalinhamento entre o tipo de doença que precisa ser tratada e a forma como o cuidado é oferecido.

O que mudou na relação das pessoas com a saúde?

A saúde e o bem-estar passaram a ocupar um lugar de prioridade na vida das pessoas. Os pacientes buscam mais do que consultas isoladas: desejam acompanhamento, orientação contínua, processos claros e a sensação de evolução ao longo da jornada.

Como esse conceito é aplicado no Núcleo GAB?

No Núcleo GAB, explica a Dra. Lucila Andrade, o acompanhamento é realizado por meio de um seguimento clínico estruturado, que vai do diagnóstico preciso à prescrição individualizada e à condução efetiva da mudança de hábitos. A equipe utiliza ferramentas de monitoramento, avaliação de marcadores de saúde, ajustes progressivos e educação aplicada à rotina real de cada paciente. O objetivo é fazer com que cada pessoa assuma o protagonismo da própria saúde e construa um caminho consistente para a longevidade.

Qual é a principal mensagem que a senhora gostaria de deixar?

Para a Dra. Lucila Andrade, a chave para uma vida mais saudável está em transformar intenção em ação. “Quando conseguimos promover adesão consistente aos hábitos saudáveis, impactamos diretamente a qualidade de vida e o futuro do paciente. O resultado é uma vida mais ativa, plena, saudável e com mais longevidade”, conclui.