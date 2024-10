Luiz Mendonça: "Tamanho dos seus sonhos não deve ser limitado pelas circunstâncias"

O baiano Luiz Mendonça Filho - Foto: Divulgação

A inspiradora jornada do baiano Luiz Mendonça Filho, um dos maiores empresários do Brasil, será destaque no Chama Empreendedora – De Fósforos ao Mundo dos Negócios, evento que ocorrerá em Nova Iorque e Boston (Universidade de Harvard), nos dias 18 e 21 de outubro, respectivamente. Os eventos contarão com o lançamento bilíngue de sua biografia, Yes, You Can Too!, que, além de compartilhar sua história de superação, Luiz participará de palestras e bate-papos interativos. Este marco histórico faz de Mendonça o primeiro baiano a lançar um livro na prestigiada Harvard, consolidando seu legado de inovação e liderança no cenário global.

O senhor será o primeiro baiano a lançar um livro na Universidade de Harvard. Qual a importância deste registro?

Esse marco mostra que não há limites para quem sonha grande e trabalha duro. Representa levar a força e a resiliência da Bahia para o mundo, inspirando outros a acreditarem que, com determinação, tudo é possível.

Ao olhar para sua trajetória, o que você considera o ponto de virada que transformou um jovem sonhador em um empresário com influência global?

O ponto de virada foi quando percebi que, apesar das limitações, a visão e a determinação poderiam superar qualquer barreira. Acredito que foi ao transformar pequenos obstáculos em oportunidades que consegui expandir meus horizontes.

Qual mensagem fica para os jovens empreendedores que, assim como o senhor no passado, estão começando com pouco, mas têm grandes sonhos?

A grande lição é que o tamanho dos seus sonhos não deve ser limitado pelas circunstâncias. O caminho pode ser árduo, mas é justamente nas adversidades que encontramos a força para criar algo muito maior. Lembre-se: o destino não é definido pela origem, mas pela coragem de seguir em frente, mesmo diante das incertezas.