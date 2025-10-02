Martha Paiva Lança Coleção 'Florescer' na Casa Rosemberg

Sabrina e Carolina Furtado celebram o lançamento da coleção Florescer com estilo e tradição - Foto: Divulgação

A Casa Rosemberg foi o cenário escolhido por Sabrina e Carolina Furtado para o tradicional caruru da Martha Paiva, evento que marcou o lançamento da nova coleção Florescer por Martha Paiva. O espaço recebeu uma decoração especial da Empório Flores, inspirada no florescer da mulher, tema central da quarta coleção autoral da marca. Durante o encontro, que uniu tradição e solidariedade, as diretoras criativas e anfitriãs apresentaram a coleção com uma presentation especial. Para completar, convidaram a Maison pour Fábrica de Óculos para acrescentar estilo aos looks da nova linha de roupas e acessórios da multimarcas, localizada na Paulo VI.

Renovação

A cirurgiã-dentista Luciana Vilas-Boas inicia uma nova fase de sua carreira na Nidus Odontologia Humanizada, localizada na Pituba, em um espaço cuidadosamente planejado para oferecer conforto, tecnologia de ponta e acolhimento, mantendo o compromisso com a excelência. Reconhecida por sua abordagem humanizada, Luciana construiu uma reputação pelo cuidado atento e personalizado, unindo técnica e dedicação ao bem-estar. Com este novo local, ela reafirma seu propósito de ser referência em saúde bucal e transformar cada atendimento em uma experiência positiva.

Luciana Vilas-Boas aposta em tecnologia e atendimento personalizado | Foto: Divulgação

Transformar

O 32º Almoço Empresarial do Clube Protagonistas do Brasil, em São Paulo, destacou o pré-lançamento do livro Inteligência Cidadã – o que nos falta para transformar, de Paulo Cavalcanti. O autor e fundador da fundação que leva seu nome proferiu a palestra magna, propondo uma consciência cidadã participativa e alertando que o país precisa de cidadãos em ação. O lançamento oficial será em Salvador, em outubro. O evento, que uniu líderes, celebrou a conexão entre negócios e transformação social.

Paulo Cavalcanti, presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB) | Foto: Divulgação

Primavera

Setembro é mês de festa para a família Penedo. As comemorações começam no dia 13, o dia de alegrias para Juliana e seu querido pai, Gildasio Penedo. Já no dia 30, é o dia de brindar a vida da charmosa Ana Arabela Albuquerque, que comemorou com uma reunião familiar, na sua residência, cercada do amor e carinho dos filhos Gildasio e Juliana, dos netos Bernardo, Maria Eduarda e Felipe, dos sobrinhos, Roberto e Júlia e das cunhadas Thereza e Maria. Momento para guardar no coração!

Arabela com seus filhos Gildasio e Juliana | Foto: Divulgação

Alfazema

A felicidade invadiu as famílias Max e Cavalcante com o nascimento de Isadora, que chegou ao mundo no último dia 30 de setembro, às 18h12, no Hospital Aliança. A lindinha, fruto da união de Catharina Max e Daniel Cavalcante, é uma libriana, assim como o avô materno, o jornalista Clécio Max, que celebra a coincidência com entusiasmo. A chegada da neta é motivo de grande alegria para a avó materna, Catharina, e os avós paternos, Cleumar e Maria Cristina. Uma nova e importante página se abre para a união destas famílias, com a promessa de muita ternura e carinho para a nova integrante.

Isadora chega para alegria dos pais, Catharina e Daniel | Foto: Divulgação

Conexão

O Grupo CITA, formado pelas clínicas IBIS, CliaGEN e NovaClin, em Salvador, promoveu um jantar exclusivo para 180 médicos reumatologistas no Restaurante Amado. O evento ocorreu durante um congresso da especialidade na capital baiana, aproveitando a presença dos profissionais. O objetivo foi fortalecer o relacionamento com a comunidade médica e identificar oportunidades estratégicas, incluindo potenciais aquisições e fusões. O CEO Carlos Cunha destacou a importância do encontro para o crescimento conjunto e a busca pela excelência no cuidado aos pacientes.

Carlos Cunha ressalta o papel do Grupo CITA na promoção da inovação e qualidade em saúde | Foto: Divulgação

Beneficente

A Barraca Americana realizou um almoço beneficente no Gero, restaurante do Hotel Fasano, no último dia 30. Com todos os ingressos vendidos, a renda será revertida para as obras sociais da Paróquia da Vitória. Rafaela Setenta, muito contente com o sucesso do evento, contou com a ajuda do cônego Luís Simões no sorteio dos brindes. Entre os dias 6 e 9 de novembro a Paróquia da Vitória realizará a Feira da Fraternidade, na Praça do Campo Grande.

O chef Bahia Brito recepciona Norma Martins e Dilzete Gonçalves | Foto: Divulgação

Cinematográfica

O filme Salut, les ami.e.s! título original em francês, da realizadora baiana Liliane Mutti, ou "Salve, amigos!", um documentário de 73 minutos bilíngue, filmado numa escola pública em Niterói, no Rio, estará de volta às telas francesas neste mês, na cidade de Blois, região do Vale do Loire. As sessões acontecerão no cinema Les Lobis, no dia 10 vindouro.

Simpósio

A capital baiana vai receber, nos dias 3 e 4, o VII Simpósio de Uro-Oncologia da Bahia, considerado o maior evento da área no estado. O encontro reunirá nomes de destaque da urologia e oncologia de diferentes regiões do país, como Ariê Carneiro, Andrey Soares, Daher Chade e José Maurício Mota (São Paulo); Augusto Modesto, Breno Dauster e Thiago Martins (Bahia); além de Francisco Hildebrando (Ceará) e Paulo Lages (Brasília). As inscrições estão disponíveis no site abmeducaopermanente.org.br.

Sementes

O grupo Sementes do Bem, criado pelas influenciadoras Alice Prado, Carol Lisboa, Marcele Neves, Mariana Andrade, nasceu com o propósito de unir forças e influência digital em prol de causas sociais. Agora, o coletivo dá mais um passo importante ao anunciar parceria com o Estúdio Race/Vidya, espaço que tem se destacado em Salvador pelas aulas de hot yoga, yoga convencional e treino funcional. A iniciativa prevê a realização de aulas solidárias mensais, em que toda a renda arrecadada com a venda de um horário específico será revertida para doações a diferentes instituições e projetos sociais.

Aniversários

Hoje (02): Maria Cristina Tawil Hage Rebouças, Sônia Costa Lino, Débora Pinon, Erica Pinheiro

Amanhã (03): Edvaldo Brito, Fábio Aleluia