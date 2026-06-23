Mirella Bastos leva forró da Rala Fivela ao São João da Bahia

Rala Fivela

No clima dos festejos juninos, a cantora Mirella Bastos se apresenta com a Banda Rala Fivela no São João da Bahia, no Pelourinho, no dia 24 de junho, na Praça Quincas Berro D’Água. O show terá um repertório recheado de clássicos do autêntico forró nordestino e músicas autorais, como “Tome Forró”. A apresentação promete transformar o Centro Histórico de Salvador em um grande e animado arraiá.

Planejamento

O Santuário do Senhor do Bonfim da Bahia avança em seu planejamento estratégico, desenvolvido em parceria com a UFBA, com o objetivo de fortalecer Salvador e a Bahia como referências internacionais do turismo religioso. O projeto incorpora a Península de Itapagipe e amplia sua projeção global a partir da irmanação entre Salvador e Setúbal, cidade de origem da devoção ao Senhor do Bonfim e da imagem sacra. A iniciativa reforça a integração entre fé, cultura, história e desenvolvimento territorial.

Tudo sobre July em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Marcelo Sacramento, Juiz Presidente da Irmandade do Bonfim; Cardeal D. Sérgio, Arcebispo Primaz; e Padre Edson Menezes, Reitor da Basílica do Bonfim - Foto: Divulgação

Tio Zé

O Camarote Império Tio Zé segue como um dos destaques do São João de Amargosa 2026. A abertura do espaço contou com a presença dos sócios Alexandre Bógus, Bruno Mello, Rôni Cézar e Rodrigo Mello, além de convidados e autoridades. Instalado na Praça do Bosque, o camarote oferece vista privilegiada para o palco principal, acesso ao front stage, open bar e lounges exclusivos. A programação segue até 24 de junho.

Alexandre Bógus, Bruno Mello, Rôni Cézar e Rodrigo Mello (Renata Marques) - Foto: Divulgação

Inspiração

A arquiteta Sandra Sampaio assina, mais uma vez, a cenografia do São João do Outlet Premium Salvador. Inspirado na obra do Mestre Vitalino, um dos maiores nomes da arte popular brasileira, o projeto valoriza a cultura nordestina com réplicas de casas bois, berrantes, chapéus de couro, girassóis e outros elementos que remetem às tradições juninas. A ambientação proporciona ao público uma verdadeira imersão no universo cultural do Nordeste.

Sandra Sampaio assina a cenografia do São João do Outlet Premium Salvador, inspirada em Mestre Vitalino e na cultura nordestina - Foto: Divulgação

Ilheense

O advogado Jorge Amado Neto receberá da Câmara Municipal de Ilhéus, por proposição do vereador Gurita, o título de Cidadão Ilheense pela sua atuação no incentivo ao desenvolvimento da cultura, em toda a região grapiúna. A cerimônia será na sede da câmara, dia 28 vindouro, no contexto das comemorações do aniversario da cidade. O desembargador eleitoral Mhercio Monteiro fará a saudação. É merecedor e tem tudo a ver. Parabéns, Jorginho!

Temática

A Costa do Sauípe preparou uma programação especial em 2026 que une duas grandes celebrações do calendário brasileiro: o São João e a Copa do Mundo. A iniciativa integra o projeto Arraiô, com atividades temáticas até o fim de julho, espalhadas pelos hotéis e pela Vila Nova da Praia, reunindo lazer, cultura e entretenimento para hóspedes de todas as idades no maior resort do Brasil.

Harmonização

Com a chegada das festas juninas, os sabores típicos ganham destaque nas mesas. O vinho quente, ou quentão, se consolida como bebida tradicional da época, harmonizando com receitas do São João. Os rótulos da Cooperativa Vinícola Garibaldi também surgem como opções versáteis para acompanhar pratos doces e salgados, com destaque para vinhos de mesa, brancos leves e tintos mais estruturados, ideais para diferentes combinações gastronômicas.

Aniversários

Hoje (23): João Carlos Bicalho, Roberto Duran, João Saldanha, Marina Argolo, Maria Cristina Conde

Amanhã (24): Zânea Duarte, Rosalvo Martins Jr., Diogo Alencar, Nayla Saddi

Entrevista com o nutricionista Raphael Dantas do Núcleo Gab

Raphael Dantas - Foto: Divulgação

As festas juninas são marcadas por grande variedade de comidas típicas e consumo social de bebidas, o que pode levar a excessos alimentares mesmo sem percepção imediata. Para entender melhor esses hábitos e como equilibrá-los, o nutricionista Raphael explica os principais erros e estratégias para aproveitar o São João com prazer e saúde.

Quais são os principais erros alimentares cometidos durante o São João?

O principal erro é não perceber o acúmulo ao longo da noite. A pessoa belisca várias coisas, achando que cada porção é pequena, mas o total calórico acaba sendo alto. O problema não é um alimento específico, e sim a soma sem atenção. Comer rápido também favorece o excesso, já que a saciedade demora cerca de 20 minutos para ser percebida. O álcool contribui ainda mais, pois reduz a saciedade e o autocontrole, levando a uma ingestão maior do que o planejado.

Quais alimentos tradicionais das festas juninas podem ser considerados nutritivos?

De forma geral, a festa junina tem uma base alimentar melhor do que parece, com alimentos pouco processados como milho, feijão, amendoim e mandioca. O amendoim e o caldo de feijão se destacam por oferecer proteína, fibras e gorduras de melhor qualidade, promovendo saciedade. O problema não é o alimento em si, mas o preparo. Doces e receitas com muito açúcar e gordura elevam bastante as calorias. Quanto mais simples e tradicional o preparo, melhor o equilíbrio nutricional.

Quais estratégias ajudam quem está em processo de emagrecimento a aproveitar sem culpa?

Chegar à festa sem fome é essencial: um lanche leve antes já reduz exageros. Na festa, priorizar alimentos com proteína e fibra, como amendoim, milho e caldo de feijão, ajuda no controle do apetite antes de ir para opções mais calóricas. Comer devagar melhora a percepção de saciedade. Sobre a culpa, uma festa não define o processo. O que importa é a consistência no restante do mês. O problema é quando o evento vira motivo para abandonar a rotina.

Quais os impactos do consumo excessivo de álcool?

O álcool reduz temporariamente a oxidação de gordura e, principalmente, aumenta a ingestão alimentar por diminuir saciedade e autocontrole. Isso impacta mais o consumo total do dia do que um efeito isolado sobre gordura corporal. Também prejudica o sono, alterando hormônios como grelina e leptina, o que aumenta a fome no dia seguinte. Além disso, por ser diurético, contribui para desidratação e mal-estar matinal.

Como minimizar os efeitos dos excessos no dia seguinte?

A hidratação é prioridade, especialmente ao acordar. Repor líquidos ajuda a reduzir fadiga e fome desregulada. Na alimentação, priorizar proteínas estabiliza a saciedade e melhora o controle do apetite. Pular refeições não ajuda e pode piorar o excesso depois. O ideal é voltar à rotina normal sem compensações extremas, permitindo que o corpo retome o equilíbrio naturalmente.

Qual a principal orientação para aproveitar o São João com saúde?

Aproveitar com presença e consciência. Isso significa comer com atenção, sem automatismo, e moderar no álcool. Uma noite não define o resultado de um processo de saúde ou emagrecimento. O que sustenta resultados é a consistência no dia a dia. Saúde inclui viver experiências como o São João com equilíbrio e sem restrições excessivas.