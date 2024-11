News by Fernanda Lebram vai movimentar o Shopping Barra

De olho na temporada de Natal e festejos de final de ano, a empresária Nanda Lebram comanda a 17ª edição do “New by Nanda Lebram”. O evento acontece entre os dias 1º e 3 de novembro, no Shopping Barra, em Salvador, e contará com diversas tendências e novidades para a época para quem não quer errar na hora de escolher o presente. Na ocasião, o público terá a oportunidade de compartilhar experiências com convidados que prometem enriquecer ainda mais o encontro, que tem como embaixadora a palestrante de moda e branding Anna Libório.

Fernanda Lebram traz de volta o “New by Nanda Lebram” | Foto: Leoni Serafim

Memorial

O Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia participará, hoje, às 9h, da cerimônia de lançamento do Memorial da Propaganda, primeiro espaço dedicado à história da publicidade baiana, localizado na biblioteca da Unifacs.

Acervo de Nelson Cadena compõe o Memorial da Propaganda | Foto: Divulgação

Aprimorado

Cléber Lima, docente de Educação Física e psicomotricista, em breve irá inaugurar um espaço para atendimento. Ele aprimorou suas habilidades em Psicomotricidade para complementar sua carreira como professor de Educação Física. A psicomotricidade investiga e aborda a conexão entre os movimentos do corpo e os processos mentais, tais como emoções, pensamentos e percepções. A combinação dessas duas carreiras proporciona um benefício significativo para aqueles que necessitam de uma interação mais intensa na comunicação do corpo com o mundo.

Cléber Lima vai inaugurar espaço para atender pacientes | Foto: Divulgação

Dia do livro

O arquiteto Márcio José, que homenageia o escritor João Ubaldo Ribeiro, no seu ambiente “Home Office do Escritor”, na Casas Conceito, comemora hoje o Dia do Livro, com um coquetel para amigos e clientes. O historiador Felipe Peixoto, que é natural da Ilha de Itaparica, contará um pouco sobre a história e curiosidades da terra de Ubaldo. O ambiente foi idealizado para valorizar a riqueza literária e celebrar a criatividade e a visão do autor de "Viva o Povo Brasileiro". “Foi uma experiência incrível desenvolver um espaço que une design e literatura, inspirado no universo de João Ubaldo Ribeiro”, comenta Márcio.

Márcio José promove encontro para celebrar o Dia do Livro | Foto: Divulgação

Destacada

Celebrar quem celebra. Este é o espírito que a Indira Marrul Assessoria em Eventos vive em 2024, ano em que completa 18 anos de atuação no mercado de festas e casamentos. A empresa já organizou mais de 800 eventos na Bahia, atendendo clientes locais e muitos de fora do estado que desejam comemorar uma data especial nas terras baianas. Dentre as festas mais famosas que Indira já organizou estão a boda de dez anos da jornalista Ticiana Villas Boas e o empresário Joesley Batista.

ndira Marrul completa a maioridade como uma das assessorias de eventos mais destacadas na Bahia | Foto: Divulgação

Sucesso

A passagem de Luiz Mendonça por Harvard e Nova York para o lançamento de seu livro foi um verdadeiro sucesso. O evento foi mais do que um simples lançamento literário — foi a realização de um sonho planejado. Por trás dessa conquista, está o trabalho de Taissa Gama, que vem se destacando ao levar empreendedores brasileiros para importantes palcos internacionais. Ela não apenas realiza eventos, mas transforma a visão de seus clientes em experiências únicas.

Taissa Gama, Luiz Mendonça e Carol trindade na Universidade de Harvard, em Boston | Foto: Divulgação

Poder das Cores

A arquiteta Natália Coelho impressionou em mostra baiana ao explorar o poder das cores em seu projeto “Cozinha Dom Amaro”, uma homenagem ao seu pai, o artista Jorge Amaro. Com uma paleta vibrante, o ambiente transforma emoções: o verde traz serenidade, o terracota acolhe, o azul tranquiliza e o amarelo energiza. Natália utiliza essas tonalidades para criar uma experiência sensorial, onde as cores conectam arte, design e afeto.

Natália Coelho transformou o ambiente em uma experiência sensorial | Foto: Divulgação

Conferência

No mês em que Myriam Fraga completaria 87 anos, a Academia de Letras da Bahia (ALB) vai realizar a I Conferência Myriam Fraga. Será em 12 de novembro, às 19h, na sede da instituição. A Iyalorixá, poeta e professora, Lívia Natália, será responsável por ministrar a palestra Senhora-poesia: a voz perene da palavra, em homenagem à jornalista, poeta e imortal da ALB. O evento será aberto e gratuito.

Primavera

Lourdinha Jatobá será a anfitriã da próxima sexta, quando receberá amigos e familiares no amplo apê da Graça, a partir das 17h, para coquetel em comemoração ao seu aniversário.

Beneficente

Dilma Magnavita Castro, presidente do International Women's Club, convida para o bingo beneficente em prol das crianças do Instituto de Organização Neurológica - ION, no dia 6 de novembro, no Yacht Clube da Bahia.

Natal

Informação sempre guardada a sete chaves, o Salvador Norte é o primeiro shopping da capital a revelar o tema do Natal 2024: Circo do Noel. E a tão aguardada chegada do Papai Noel já tem data para acontecer: será no dia 09 de novembro, às 18h30 e, pela primeira vez acontecerá fora do próprio shopping: o evento será realizado no picadeiro do Circo Maximus, que está no estacionamento externo do shopping.

Aniversários

Hoje (29): Eduardo Valente Filho, Marlene Galvão, Marcel Lavallée, Lucinha Landin;

Segunda (30): José Alberto Catharino, Norberto Garrido, José Henriques Ramos, Wagner Paiva.