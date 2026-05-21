Ótica da Gente celebra 6º Top of Mind e expande atuação com nova loja

A Ótica da Gente vive um momento de celebração e expansão. A marca acaba de conquistar, pela sexta vez, o prêmio Top of Mind, consolidando sua posição entre as mais lembradas e reconhecidas do segmento óptico em Salvador e Região Metropolitana.

Em paralelo ao reconhecimento, a rede inaugura uma nova unidade no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, ampliando sua atuação em um dos centros comerciais mais movimentados da região. O novo espaço foi pensado para oferecer ainda mais conforto, conveniência e acesso aos produtos e serviços que fizeram da marca referência no mercado.

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A nova loja reforça o compromisso da Ótica da Gente em levar aos clientes um padrão de qualidade baseado em atendimento próximo, variedade de armações e lentes, além de soluções ópticas que unem tecnologia, estilo e acessibilidade.

“Esse é um momento muito especial para a Ótica da Gente. Ao mesmo tempo em que celebramos o reconhecimento do público com o sexto Top of Mind, também damos um novo passo na nossa história com a abertura da nova loja no Parque Shopping Bahia. Isso mostra que a marca segue forte, próxima dos clientes e confiante no crescimento da Bahia”, destaca Junia Penna, sócia-diretora da Ótica da Gente.

Ótica da Gente - Foto: Divulgação

A expansão faz parte do planejamento de crescimento da empresa, que segue investindo em novos pontos estratégicos e fortalecendo sua conexão com o público baiano, mantendo como essência a credibilidade, a qualidade dos produtos e a excelência no atendimento.